Миссия МВФ относительно новой программы для Украины начнется 8 марта, - Марченко

С 8 по 15 марта в столице Польши Варшаве будет работать миссия Международного валютного фонда (МВФ) по потенциальной будущей программе с Украиной.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы, и так далее. Сейчас пока рано называть конкретные детали, потому что есть много вопросов внутренних дискуссий Фонда", - отметил Марченко.

По его словам, не все 180 стран-членов МВФ поддерживают Украину, поэтому в Совете директоров Фонда есть "определенные противоречия".

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В то же время глава Минфина подчеркнул, что Украина будет активно работать над тем, чтобы достичь полного консенсуса и поддержки внутри Фонда, и надеется уже с начала апреля иметь полноценную программу с МВФ.

О начале работы над новой специальной программой с Международным валютным фондом заявил 27 сентября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ожидалось, что Украина получит $2,8 млрд от МВФ в течение года.

Напомним, в начале апреля 2022 г. МВФ открыл специальный счет для прямой финансовой помощи Украине со стороны стран-доноров. Учетная запись доступна для использования любыми другими участниками, а также межправительственными учреждениями и организациями, желающими использовать его как средство предоставления финансовой помощи Украине.

Предыдущая миссия МВФ прошла с 17 по 21 октября в Вене. Участие в экспертных обсуждениях принял глава НБУ Андрей Пышный.

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20 февраля 2023 года в Киеве с визитом находилась директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Стороны обсудили механизмы финансовой поддержки Украины.

23 февраля сообщалось, что страны "Группы семи" намерены помочь Украине получить финансовую помощь в размере не менее 16 миллиардов долларов в качестве кредита от Международного валютного фонда.