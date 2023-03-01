Місія МВФ щодо нової програми для України розпочнеться 8 березня, - Марченко

З 8 по 15 березня у столиці Польщі Варшаві працюватиме місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо потенційної майбутньої програми з Україною.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги, і так далі. Зараз поки ранувато говорити конкретні деталі, тому що є багато питань внутрішніх дискусій Фонду", - зазначив Марченко.

За його словами, не всі 180 країн-членів МВФ підтримують Україну, тож в Раді директорів Фонду є "певні протиріччя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна все ще має дефіцит бюджету на цей рік у розмірі $10 млрд, - Марченко

Водночас голова Мінфіну наголосив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб досягти повного консенсусу і підтримки в середині Фонду, і сподівається вже з початку квітня мати повноцінну програму з МВФ.

Про початок роботи над новою спеціальною програмою з Міжнародним валютним фондом заявив 27 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очікувалось, що Україна загалом отримає $2,8 млрд від МВФ протягом року.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року МВФ відкрив спеціальний рахунок для прямої фінансової допомоги Україні з боку країн-донорів. Обліковий запис доступний для використання будь-якими іншими учасниками, а також міжурядовими установами та організаціями, які бажають використовувати його як засіб надання фінансової допомоги Україні.

Попередня місія МВФ відбулась з 17 по 21 жовтня у Відні. Участь в експертних обговореннях взяв зокрема голова НБУ Андрій Пишний.

Також читайте: Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту держбюджету-2023, - Шмигаль

20 лютого 2023 року у Києві з візитом перебувала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, а також з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком. Сторони обговорили механізми фінансової підтримки України.

23 лютого повідомлялось, що країни "Групи семи" мають намір допомогти України отримати фінансову допомогу у розмірі щонайменше 16 мільярдів доларів як кредит від Міжнародного валютного фонду.