Новини
Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту держбюджету-2023, - Шмигаль

шмигаль

Україні для повного закриття фінансування дефіциту держбюджету 2023 року в розмірі $38 млрд залишилося знайти близько $5 млрд. Уряд розраховує, що їх надасть Міжнародний валютний фонд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю українському виданню "Форбс", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще близько $5 млрд. Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочато", - сказав прем'єр.

Читайте: Міністерка фінансів США Єллен закликала збільшити допомогу Україні

Він нагадав, що на зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася цього тижня в Києві, було обговорено підсумки моніторингової місії МВФ, яку Україна успішно пройшла, що дало змогу розпочати переговори щодо повноцінної 4-річної програми підтримки на суму понад $15 млрд, яку Київ хотів би розпочати вже в першому кварталі цього року. За словами Шмигаля, вона складатиметься з двох частин: негайної фінансової підтримки, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

Також читайте: Країни G7 до кінця березня планують вирішити питання щодо підтримки України коштами МВФ, - Bloomberg

"Розподіл траншів ще обговорюємо. Найімовірніше, сума буде розділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", - уточнив прем'єр.

Він нагадав, що вже анонсовано макрофінансову допомогу у вигляді пільгового кредиту від Європейського Союзу на EUR18 млрд, до вересня має бути отримано $10 млрд від США грантового фінансування.

Також читайте: Шмигаль після зустрічі з головою МВФ Георгієвою: Розраховуємо на старт нової програми на понад $15 млрд

"Маємо домовленості про виділення протягом п'яти років $7,5 млрд від Норвегії. І цього року очікуємо $1,5 млрд від Канади. Також є домовленості про менші суми з іншими країнами", - зазначив Шмигаль.

держбюджет (2476) дефіцит (584) МВФ (3096) економіка (949) Шмигаль Денис (4778)
Топ коментарі
+12
А з марафону бабло трогати ніззя.
24.02.2023 14:07 Відповісти
+10
Щоб якось зменшити дефіцит пробували не тирити? Бо якщо тирити то це бездонна яма.
24.02.2023 14:08 Відповісти
+4
А уряд планує трохи зменшити апетити? Чому і досі купуються елітні іномарки для парків чиновників, платяться величезні пенсії суддям, екс-посадовцям і т.п., надаються величезні надбавки поліцейським, які знаходяться в тилу нічим не ризикуючи, виділяються шалені кошти на розважальні програми та марафони, виплачуються величезні премії чиновникам і т.п.? Платники податків США, ЄС, Японії і інших наших друзів допомагають нам не для того, аби зелена бидлоеліта ні в чому собі не відмовляла.
24.02.2023 14:17 Відповісти
Марафон зупинити ніззя. Це ж марафон.
24.02.2023 14:11 Відповісти
Нє помінайтє імя кормушкі зєлєной власті всує.Ето святоє.
24.02.2023 14:22 Відповісти
Фактів не маю. Зе обіцяв і не дообіцяв. Що з тими. все тихо. Не крали би. Було би приблизно в 4 рази більше. Можливо.
24.02.2023 14:12 Відповісти
ИгарюВалеричу надеемся не всё перепадёт?
24.02.2023 14:11 Відповісти
Перестаньте по кишенькових фондах сунути, потім дефіциту точно не буде
24.02.2023 14:13 Відповісти
та мог бы и сам заплатить, не прибедняйся. єрмакъ тоже мог бы месячишко на дiєте посидеть. беню попроси - може не оскудєєт рука дающего. короче, есть варианты.
24.02.2023 14:15 Відповісти
Яка буде звітность? Куди витратять кошти?
Яке в мильйонах та мильярдах буде скорочення держ службовців та витрат бюджету?
Яка економіка у державі?
24.02.2023 14:31 Відповісти
А як там слугам госбюджета достаньо ?Зараз коли ці гроші не українські можна збільшити!
24.02.2023 14:37 Відповісти
меньше ******* надо.и деньги появятся
24.02.2023 14:53 Відповісти
Не покупайте яйца по 17 и не будет дефициту. Или яйца найвелычнишого продайте: они перед войной обходились государству по 7 млрд. в месяц, а счас его незламные яйца стоят в несколько раз дороже. Продажа двух яиц членограя поможет стране без потерь пройти 23 год, и 24-й, еще и на двадцать пятый много останется.
24.02.2023 15:10 Відповісти
От гарно "великому економісту" шмигалю. Сиди-отримуй бабло та потоки перерозподіляй. А потім ще буде розповідати про себе як про великого спасителя української економіки. Ось побачите.
24.02.2023 16:30 Відповісти
 
 