Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту держбюджету-2023, - Шмигаль

Україні для повного закриття фінансування дефіциту держбюджету 2023 року в розмірі $38 млрд залишилося знайти близько $5 млрд. Уряд розраховує, що їх надасть Міжнародний валютний фонд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю українському виданню "Форбс", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще близько $5 млрд. Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочато", - сказав прем'єр.

Він нагадав, що на зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася цього тижня в Києві, було обговорено підсумки моніторингової місії МВФ, яку Україна успішно пройшла, що дало змогу розпочати переговори щодо повноцінної 4-річної програми підтримки на суму понад $15 млрд, яку Київ хотів би розпочати вже в першому кварталі цього року. За словами Шмигаля, вона складатиметься з двох частин: негайної фінансової підтримки, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

"Розподіл траншів ще обговорюємо. Найімовірніше, сума буде розділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", - уточнив прем'єр.

Він нагадав, що вже анонсовано макрофінансову допомогу у вигляді пільгового кредиту від Європейського Союзу на EUR18 млрд, до вересня має бути отримано $10 млрд від США грантового фінансування.

"Маємо домовленості про виділення протягом п'яти років $7,5 млрд від Норвегії. І цього року очікуємо $1,5 млрд від Канади. Також є домовленості про менші суми з іншими країнами", - зазначив Шмигаль.