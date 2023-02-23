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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міністерка фінансів США Єллен закликала збільшити допомогу Україні

єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до збільшення фінансової підтримки України, щоб допомогти їй боротися проти повномасштабного російського вторгнення. Заява пролунала в той час, як Сполучені Штати готують додаткові 10 мільярдів доларів економічної допомоги найближчими тижнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

Під час виступу на пресконференції на зустрічі міністрів фінансів "Групи 20" (G20) в індійському місті Бангалор Єллен сказала, що роль Міжнародного валютного фонду в цих зусиллях є "вирішальною".

За її словами, для МВФ важливо "швидко рухатися" до повністю профінансованої кредитної програми для України.

"Ми дуже хочемо, щоб МВФ домовився щодо угоди про кредитування України", – сказала Єллен.

Вона додала, що санкції, запроваджені проти російської економіки, ізолюють її і знижують її продуктивність.

Раніше цього місяця стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Очікується, що про новий пакет оголосять у річницю російського вторгнення разом із новими санкціями проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансова підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно, - глава Мінфіну США Єллен

Автор: 

МВФ (3073) допомога (8375) США (23085) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+3
А він нікому нічого.
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23.02.2023 13:48
+2
мені все ж здається, що при живих дєрьмаку й татарову закликати до збільшення допомоги - необачно... лише малими дозами, після виконанання попередніх жорстких (!!) умов. по іншому, зелена шобла не розуміє. я впевнений, що у зеленого придурка є тверде, сформоване дєрьмаком переконання, "чта всє єму далжни" (так, саме йому, найвеличнішій зе-лупі **********, й нікому й нічому іншому), що його виголошених ним промов цілком досить.
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23.02.2023 13:40
+1
Не брешіть, бо є на цьому тижні про перевірку іменно коштів, а також про незначне про зброю.
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23.02.2023 13:53
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мені все ж здається, що при живих дєрьмаку й татарову закликати до збільшення допомоги - необачно... лише малими дозами, після виконанання попередніх жорстких (!!) умов. по іншому, зелена шобла не розуміє. я впевнений, що у зеленого придурка є тверде, сформоване дєрьмаком переконання, "чта всє єму далжни" (так, саме йому, найвеличнішій зе-лупі **********, й нікому й нічому іншому), що його виголошених ним промов цілком досить.
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23.02.2023 13:40 Відповісти
А він нікому нічого.
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23.02.2023 13:48 Відповісти
Да скільки можна вже цю дурню писати. Всі гроші, що нам дають повністю під контролем західним партнепів
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23.02.2023 13:51 Відповісти
Не брешіть, бо є на цьому тижні про перевірку іменно коштів, а також про незначне про зброю.
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23.02.2023 13:53 Відповісти
https://www.5.ua/svit/minfin-ssha-nema-oznak-shcho-ukraina-vykorystovuvala-amerykanski-hroshi-ne-za-pryznachenniam-298186.html https://www.5.ua/svit/minfin-ssha-nema-oznak-shcho-ukraina-vykorystovuvala-amerykanski-hroshi-ne-za-pryznachenniam-298186.html


Читайте, і не брешіть ви
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23.02.2023 13:56 Відповісти
Це ви з державного ресурсу узяли? Це для вас, як заспокійливе.
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23.02.2023 14:00 Відповісти
Що ви несете? Це заявила речниця МінФіну США.
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23.02.2023 14:01 Відповісти
Що не бачили масштабного шахрайства, значить було не масштабне. Чи ви думаєте допомога для Дніпра в Резніченко не відноситься до шахрайства? Ви не шукайте слів окремих осіб. Останні провали зеболота пролунали досить гучно,але без наслідків для авторів
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23.02.2023 14:05 Відповісти
перед тим, як розкидатися словами "дурня", раджу вам, шановний, прослідкувати, як саме відбувається наразі конкурс на очільника набу; для вас особисто нагадаю, що це - елемент антикорупційної систмеми (разом із сап та антикорсудом), під які зав'язані кошти західних країн. до речі, зелена шобла, ось прямо зараз намагається обмежити й незалежність сап. а це лише свідчить, що дєрьмак/татаров просто пустилися берега й саме на західні кошти.
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23.02.2023 14:17 Відповісти
Дякуючи депутату від слуг не того народу. Так просто усе роблять, а премії військовим повернути, то тільки через петиції, та і слідування закону України, також через петиції, а не по Конституції
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23.02.2023 14:22 Відповісти
Вибачте але ні
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23.02.2023 13:53 Відповісти
Нехай намалюють *уйла з палаючою дупою
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23.02.2023 14:06 Відповісти
Тільки зброєю! Гроші зелені роздерибанять по своїх кишенях!
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23.02.2023 14:04 Відповісти
https://youtu.be/KfRAohL74nQ ...
О работе безпилотников ЗСУ...💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊
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23.02.2023 14:10 Відповісти
ЗеКодломойские под колпаком Мюллера типа министерсрства финансов США ещё когда из Запорожья стащили 399 ж/д вагонов Гуманитарочки в неизвестном направлении...
Но Кучмисты не воры..зуб даю😝
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23.02.2023 14:14 Відповісти
Славная Lady! Мразь надо давить всевозможно доступными методами.
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23.02.2023 14:16 Відповісти
Кажуть Япония дає 5 ярдів долярів щоби Зеля закріпив телемарафон Лохотрон...
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23.02.2023 14:17 Відповісти
Интересно, а чего молчат все специалисты по "синагоге", "гешефтам" и прочему сианизму?
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23.02.2023 15:36 Відповісти
 
 