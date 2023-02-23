Министр финансов США Еллен призвала увеличить помощь Украине

Министр финансов США Джанет Еллен призвала к увеличению финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей бороться против полномасштабного российского вторжения. Заявление прозвучало в то время как Соединенные Штаты готовят дополнительные 10 миллиардов долларов экономической помощи в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

Выступая на пресс-конференции на встрече министров финансов "Группы 20" (G20) в индийском городе Бангалор Еллен сказала, что роль Международного валютного фонда в этих усилиях является "решающей".

По ее словам, для МВФ важно "быстро двигаться" к полностью профинансированной кредитной программе для Украины.

"Мы очень хотим, чтобы МВФ договорился по соглашению о кредитовании Украины", – сказала Еллен.

Она добавила, что санкции, введенные против российской экономики, изолируют ее и снижают ее производительность.

Ранее в этом месяце стало известно, что администрация президента Джо Байдена работает с Конгрессом, чтобы выделить Украине еще 10 млрд долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что новый пакет объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.

