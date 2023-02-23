РУС
Министр финансов США Еллен призвала увеличить помощь Украине

Министр финансов США Джанет Еллен призвала к увеличению финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей бороться против полномасштабного российского вторжения. Заявление прозвучало в то время как Соединенные Штаты готовят дополнительные 10 миллиардов долларов экономической помощи в ближайшие недели.

Выступая на пресс-конференции на встрече министров финансов "Группы 20" (G20) в индийском городе Бангалор Еллен сказала, что роль Международного валютного фонда в этих усилиях является "решающей".

По ее словам, для МВФ важно "быстро двигаться" к полностью профинансированной кредитной программе для Украины.

"Мы очень хотим, чтобы МВФ договорился по соглашению о кредитовании Украины", – сказала Еллен.

Она добавила, что санкции, введенные против российской экономики, изолируют ее и снижают ее производительность.

Ранее в этом месяце стало известно, что администрация президента Джо Байдена работает с Конгрессом, чтобы выделить Украине еще 10 млрд долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что новый пакет объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.

+3
А він нікому нічого.
23.02.2023 13:48 Ответить
+2
мені все ж здається, що при живих дєрьмаку й татарову закликати до збільшення допомоги - необачно... лише малими дозами, після виконанання попередніх жорстких (!!) умов. по іншому, зелена шобла не розуміє. я впевнений, що у зеленого придурка є тверде, сформоване дєрьмаком переконання, "чта всє єму далжни" (так, саме йому, найвеличнішій зе-лупі **********, й нікому й нічому іншому), що його виголошених ним промов цілком досить.
23.02.2023 13:40 Ответить
+1
Не брешіть, бо є на цьому тижні про перевірку іменно коштів, а також про незначне про зброю.
23.02.2023 13:53 Ответить
Да скільки можна вже цю дурню писати. Всі гроші, що нам дають повністю під контролем західним партнепів
23.02.2023 13:51 Ответить
Не брешіть, бо є на цьому тижні про перевірку іменно коштів, а також про незначне про зброю.
23.02.2023 13:53 Ответить
https://www.5.ua/svit/minfin-ssha-nema-oznak-shcho-ukraina-vykorystovuvala-amerykanski-hroshi-ne-za-pryznachenniam-298186.html https://www.5.ua/svit/minfin-ssha-nema-oznak-shcho-ukraina-vykorystovuvala-amerykanski-hroshi-ne-za-pryznachenniam-298186.html


Читайте, і не брешіть ви
23.02.2023 13:56 Ответить
Це ви з державного ресурсу узяли? Це для вас, як заспокійливе.
23.02.2023 14:00 Ответить
Що ви несете? Це заявила речниця МінФіну США.
23.02.2023 14:01 Ответить
Що не бачили масштабного шахрайства, значить було не масштабне. Чи ви думаєте допомога для Дніпра в Резніченко не відноситься до шахрайства? Ви не шукайте слів окремих осіб. Останні провали зеболота пролунали досить гучно,але без наслідків для авторів
23.02.2023 14:05 Ответить
перед тим, як розкидатися словами "дурня", раджу вам, шановний, прослідкувати, як саме відбувається наразі конкурс на очільника набу; для вас особисто нагадаю, що це - елемент антикорупційної систмеми (разом із сап та антикорсудом), під які зав'язані кошти західних країн. до речі, зелена шобла, ось прямо зараз намагається обмежити й незалежність сап. а це лише свідчить, що дєрьмак/татаров просто пустилися берега й саме на західні кошти.
23.02.2023 14:17 Ответить
Дякуючи депутату від слуг не того народу. Так просто усе роблять, а премії військовим повернути, то тільки через петиції, та і слідування закону України, також через петиції, а не по Конституції
23.02.2023 14:22 Ответить
Вибачте але ні
23.02.2023 13:53 Ответить
Нехай намалюють *уйла з палаючою дупою
23.02.2023 14:06 Ответить
Тільки зброєю! Гроші зелені роздерибанять по своїх кишенях!
23.02.2023 14:04 Ответить
https://youtu.be/KfRAohL74nQ ...
О работе безпилотников ЗСУ...💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊
23.02.2023 14:10 Ответить
ЗеКодломойские под колпаком Мюллера типа министерсрства финансов США ещё когда из Запорожья стащили 399 ж/д вагонов Гуманитарочки в неизвестном направлении...
Но Кучмисты не воры..зуб даю😝
23.02.2023 14:14 Ответить
Славная Lady! Мразь надо давить всевозможно доступными методами.
23.02.2023 14:16 Ответить
Кажуть Япония дає 5 ярдів долярів щоби Зеля закріпив телемарафон Лохотрон...
23.02.2023 14:17 Ответить
Интересно, а чего молчат все специалисты по "синагоге", "гешефтам" и прочему сианизму?
23.02.2023 15:36 Ответить
 
 