Министр финансов США Еллен призвала увеличить помощь Украине
Министр финансов США Джанет Еллен призвала к увеличению финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей бороться против полномасштабного российского вторжения. Заявление прозвучало в то время как Соединенные Штаты готовят дополнительные 10 миллиардов долларов экономической помощи в ближайшие недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
Выступая на пресс-конференции на встрече министров финансов "Группы 20" (G20) в индийском городе Бангалор Еллен сказала, что роль Международного валютного фонда в этих усилиях является "решающей".
По ее словам, для МВФ важно "быстро двигаться" к полностью профинансированной кредитной программе для Украины.
"Мы очень хотим, чтобы МВФ договорился по соглашению о кредитовании Украины", – сказала Еллен.
Она добавила, что санкции, введенные против российской экономики, изолируют ее и снижают ее производительность.
Ранее в этом месяце стало известно, что администрация президента Джо Байдена работает с Конгрессом, чтобы выделить Украине еще 10 млрд долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что новый пакет объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.
