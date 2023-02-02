Україна все ще має дефіцит бюджету на цей рік у розмірі $10 млрд, - Марченко

Успішна реалізація Моніторингової програми з Міжнародним валютним фондом дасть змогу Україні отримати повноцінну програму фінансування з МВФ.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової програми з МВФ дозволить нам отримати повноцінну програму фінансування з боку МВФ, і ми будемо вести про це переговори, починаючи вже з другого кварталу поточного року", - сказав Марченко.

Він нагадав, що у минулому році Україна отримала від міжнародних партнерів 32 млрд дол, частина з яких надійшла у вигляді грантів.

"На першій зустрічі (Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України - ред.) було окреслено низку ключових положень. Зокрема, суттєво важливо забезпечити передбачувану та ритмічну підтримку України. Оскільки ми все ще маємо бюджетний дефіцит на 2023 рік у розмірі 10 млрд дол., незважаючи на те, що ми маємо підтримку Єврокомісії та США, у нас залишається попередньо дефіцит. Я сподіваюсь, що платформа допоможе об'єднати зусилля і знайти необхідні кошти на фінансування", - сказав Марченко.

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Він додав, що наступна зустріч платформи буде у березні місяці.