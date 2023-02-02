УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини Бюджет-2023
4 481 92

Україна все ще має дефіцит бюджету на цей рік у розмірі $10 млрд, - Марченко

марченко,сергій

Успішна реалізація Моніторингової програми з Міжнародним валютним фондом дасть змогу Україні отримати повноцінну програму фінансування з МВФ.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової програми з МВФ дозволить нам отримати повноцінну програму фінансування з боку МВФ, і ми будемо вести про це переговори, починаючи вже з другого кварталу поточного року", - сказав Марченко.

Він нагадав, що у минулому році Україна отримала від міжнародних партнерів 32 млрд дол, частина з яких надійшла у вигляді грантів.

"На першій зустрічі (Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України - ред.) було окреслено низку ключових положень. Зокрема, суттєво важливо забезпечити передбачувану та ритмічну підтримку України. Оскільки ми все ще маємо бюджетний дефіцит на 2023 рік у розмірі 10 млрд дол., незважаючи на те, що ми маємо підтримку Єврокомісії та США, у нас залишається попередньо дефіцит. Я сподіваюсь, що платформа допоможе об'єднати зусилля і знайти необхідні кошти на фінансування", - сказав Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка міжнародних партнерів буде вирішальною для проходження бюджетного року, - Марченко

Він додав, що наступна зустріч платформи буде у березні місяці.

Автор: 

держбюджет (2390) дефіцит (557) МВФ (3068) Мінфін (3636) допомога (8334) фінансування (3110) Марченко Сергій (575)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Марчело, шо ти триндиш? Все бабло по диванах ...скоро тобі хвати
показати весь коментар
02.02.2023 18:43
+26
а ви пройдіться по диванах корупціонерів, хоча би тих, кому коли небудь висували підозру в розкраданні, і буде вам 10 млрд.
показати весь коментар
02.02.2023 18:46
+24
надо меньше тратить на хотелки !!!
военное время, время сокращений и урезаний всего, что "занадто", особенно у суде-прокуроров-депутан-министров-охфисаперЗЕ и на содержание самого преЗЕ в том числе...
ну не может быть 150 000 тыс пенсия и 500 000 зарплата, не может быть никаких льгот у получающих полмиллиона в месяц ... не может быть у одного "члена" 20 помощников ...
верните обязательное е-декларирование для всех госслужащих и налоговый отчет о тратах (в размерах, превышающих зарплаты) и обязательные объяснения от дарителей-пенсионеров саткуль у них миллионы в баксах и гектары земли... в гектарах)))...
показати весь коментар
02.02.2023 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марчело, шо ти триндиш? Все бабло по диванах ...скоро тобі хвати
показати весь коментар
02.02.2023 18:43 Відповісти
Колишній заступник ГАПУ, не може бути якимось там Марчело.
показати весь коментар
02.02.2023 18:53 Відповісти
Я сподіваюсь, що платформа допоможе об'єднати зусилля і знайти необхідні кошти на фінансування", - сказав Марченко.

Спеціально для зеленомордих злодюг будуть випускатися дивани збільшенної вантажопідйомності з причепами.
показати весь коментар
02.02.2023 18:56 Відповісти
диванный транш и нет никакого дефицита бюджета.......
показати весь коментар
02.02.2023 20:32 Відповісти
Грант... ...ти бач заспівали - шмигло про 600 -750 лярдов, цей про тіфісіт...
показати весь коментар
02.02.2023 20:46 Відповісти
А если всех коррупционеров Украины не садить в тюрьмы , а разобрать на органы и продать? Тогда хватит денег?
показати весь коментар
02.02.2023 18:46 Відповісти
Та вони ж всі хворі, постійно по курортам лікуються...можна як щурів, для наукових досліджень
показати весь коментар
02.02.2023 21:49 Відповісти
а ви пройдіться по диванах корупціонерів, хоча би тих, кому коли небудь висували підозру в розкраданні, і буде вам 10 млрд.
показати весь коментар
02.02.2023 18:46 Відповісти
не буде, бо ті, шо були в дивані, повернули взад
показати весь коментар
02.02.2023 18:51 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 09:42 Відповісти
В диванах пошукайте.

Одолжіть у Коломоя. ЗЄ Коломою за 3 роки дофігіща надарував.
показати весь коментар
02.02.2023 18:48 Відповісти
Перепрошую пана, а що означає слово "одолжіть"?
показати весь коментар
02.02.2023 19:13 Відповісти
такі помилки виникають при переході російськомовного на українську мову, коли язик і щелепа, ймовірно, вже достосувались, але мозок і його імпульси ще не до кінця ''перепрограмувалися''. Як наслідок руки ось таке от набирають на клавіатурі
показати весь коментар
02.02.2023 19:59 Відповісти
Ок. Візьміть у борг.
показати весь коментар
02.02.2023 20:14 Відповісти
Скоро 20 будет иметь, если Запад перестанет выделять на это болото.
показати весь коментар
02.02.2023 18:48 Відповісти
То може перестати красти!?? Виходить що Порошенко крав в казну а не з неї!!??
показати весь коментар
02.02.2023 18:48 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2023 18:54 Відповісти
Очільники -- вивертаите своі кишені .
показати весь коментар
02.02.2023 18:49 Відповісти
Попребуйти жити за свій кошт Економити не пребували Гроші які на марафон єдиний на фрідом та інше лайно виділяється не хочете на щось корисне пустити? Дороги і піар то наше все
показати весь коментар
02.02.2023 18:50 Відповісти
цікаво,тих 10 лярдів вже спіздили,чи тільки планують,тому і не вистачає...
показати весь коментар
02.02.2023 18:51 Відповісти
надо меньше тратить на хотелки !!!
военное время, время сокращений и урезаний всего, что "занадто", особенно у суде-прокуроров-депутан-министров-охфисаперЗЕ и на содержание самого преЗЕ в том числе...
ну не может быть 150 000 тыс пенсия и 500 000 зарплата, не может быть никаких льгот у получающих полмиллиона в месяц ... не может быть у одного "члена" 20 помощников ...
верните обязательное е-декларирование для всех госслужащих и налоговый отчет о тратах (в размерах, превышающих зарплаты) и обязательные объяснения от дарителей-пенсионеров саткуль у них миллионы в баксах и гектары земли... в гектарах)))...
показати весь коментар
02.02.2023 18:53 Відповісти
Стаття он була...вони ще субсидії оформлюють на комуналку
показати весь коментар
02.02.2023 21:53 Відповісти
Ви мабуть не знаєте, що очільник "Укрпошти", в котрого на 99% у тумбочці ще й паспорт громадянина Ізраїля, отримає У МІСЯЦЬ БІЛЬШЕ ДВОХ МІЛЬОНІВ ГРІВЕН!!!
Тобто десь у чотири рази більше очільника пошти у США. А поштарки, старенькі, в нього по 4500 грн у місяць отримають.
показати весь коментар
02.02.2023 22:30 Відповісти
читав... і не він один... та не хотілось такі величезні суми ставити...тільки злити.
показати весь коментар
02.02.2023 22:36 Відповісти
Василь зна, бо колись я цей приклад приводив, АЛЕ уточню і крім того на декілька сотень долярів більше, ніж Президент США!!!! поцікавтесь, так що Укрпошта - це ще та пошта, бо торгувати туварами типу кілька у відділеннях укрпошти це норма, ото менеджмент
показати весь коментар
02.02.2023 22:43 Відповісти
І хто ж його туди призначив? І в якому році? "

1 липня 2016 року призначений генеральним директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти , а https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посадуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-LB-3 [3] .

Член Наглядової ради Державного концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» (з 7 жовтня 2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .

У червні 2021 року Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника Укрпошти до 30 червня 2023 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] "
показати весь коментар
03.02.2023 11:38 Відповісти
утримання віденського батальону коштуе украінцям дорожче утримання зсу
показати весь коментар
03.02.2023 10:12 Відповісти
Державний телеканал "Дом" витратить 65 млн на шоу подружкі Зєлєнского з "95 кварталу" Лєнки Кравєц.
Не Кравець, а Кравєц.
Українці, verstehen-бль? Чи нє? А як НЄ, то вам пістуц!
показати весь коментар
02.02.2023 18:53 Відповісти
Старі коменти)))) А вони тут до чого? Чи ви їх скрізь, ну що було?
показати весь коментар
02.02.2023 19:10 Відповісти
Русскій, українською буде "Генадій Генадієвич."
Чувак, ти спалився...
показати весь коментар
02.02.2023 19:19 Відповісти
Разгатити його.)))
показати весь коментар
02.02.2023 19:46 Відповісти
Не факт. Мені теж кажуть що я " кріт", бо Геннадій з одним н...А я лише сільський дід з Вінничини, який при реестрації цю літеру профукав...
показати весь коментар
02.02.2023 22:23 Відповісти
а можливо Генадій Генадійович ?
показати весь коментар
02.02.2023 22:38 Відповісти
Коболєв собі 250 млн премії виписав і суд вирішив що це нормально. А платити премію тим воїнам ЗСУ, що на полігонах та госпіталях премія виявилась зайвою ((((
показати весь коментар
02.02.2023 22:32 Відповісти
Крали б вы підори гнойні меньше... Що б вам ті вкрадені гроші на поховання вашим дітям пішли суки ******
показати весь коментар
02.02.2023 18:57 Відповісти
👍
показати весь коментар
02.02.2023 19:49 Відповісти
Не інакше як Порох тирить.

показати весь коментар
02.02.2023 18:59 Відповісти
В нас усі влади тирили. Чи не так?
показати весь коментар
02.02.2023 19:05 Відповісти
Бо все спиджено зеленими патріотами !
показати весь коментар
02.02.2023 19:00 Відповісти
Обшукайте дачу Резнікова і дифіциту не буде.....
показати весь коментар
02.02.2023 19:02 Відповісти
Хай обшукають усі правильні дачі - там такий грант зібрати можна, що купимо навіть міжконтинентальну балістику в комплекті
показати весь коментар
02.02.2023 19:24 Відповісти
Та даже личный автопарк наших чиновников начиная с начальника отдела таможни или РОВД и выше , конфисковать и продать за полцены , мы бы не одну сотню Абрамсов и Хаймерсов приобрели, а не клянчили. И на F-16 хватило.
показати весь коментар
02.02.2023 19:27 Відповісти
Буде профіцит
показати весь коментар
02.02.2023 19:46 Відповісти
Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...
показати весь коментар
02.02.2023 19:05 Відповісти
Чим тебе народ не влаштовує? Чому всі думають що винен народ який типу "неправильно проголосував"? А вибір взагалі був?
показати весь коментар
02.02.2023 19:12 Відповісти
Трохи був.
показати весь коментар
02.02.2023 19:52 Відповісти
Якби укрАінци обирали тренера збірної по футболу, то вони б казали, що тренером має бути професіонал, а не клован...
показати весь коментар
02.02.2023 20:17 Відповісти
Я не знаю хто такі "укрАінци", це якась нова нація?
показати весь коментар
02.02.2023 20:22 Відповісти
73%
показати весь коментар
02.02.2023 20:30 Відповісти
Ще один зі своїми 73 відсотками. Коли ж ви навчитесь рахувати??? Чи в очі довбитесь??
показати весь коментар
02.02.2023 21:57 Відповісти
Мадам, я очень удивлюсь, если вы знаете хотя бы на память таблицу умножения.
показати весь коментар
02.02.2023 22:13 Відповісти
Починайте. Ще й українську по дорозі вивчіть.
показати весь коментар
02.02.2023 22:22 Відповісти
Хай позичать у Авакова, він у мікрокредитуванні найкращий спец країни.
показати весь коментар
02.02.2023 19:13 Відповісти
дайте ще бо нам мало коли ви вже бл понаїдаєтесь
показати весь коментар
02.02.2023 19:20 Відповісти
Пиз..ти треба меньше, тоді ще й залишиться .
показати весь коментар
02.02.2023 19:22 Відповісти
Так ясен клюв, если фитнесс-минетчицам на " ремонт дорог" миллионы отстегивают и на дурацкие передачи хищницам типа Елены Кравец бабло дают, провизию для ВСУ втридорога покупают , то будет дефицит бюджета. Если бы нашу шоблу квартально-иудейских крадунов допустили к бюджету США , они бы и его растащили.
показати весь коментар
02.02.2023 19:22 Відповісти
Там не цікаво..там смертна кара існує. А ми хочемо до ЄС, в нас роби, що хочеш. Голоне, щоб бабло було відкупитись.
показати весь коментар
02.02.2023 21:59 Відповісти
А що тут дивного, що при такому рівні рокрадання такий дефіцит бюджету?
Дивно інше - те що хоч який бюджет ще є!
показати весь коментар
02.02.2023 19:24 Відповісти
марченко, ***** ты вонючая, не воруйте... только на солдатах украдено минимум 8 млрд гривен... а если пойти дальше, то окажется что ежемесячно воруется минимум 500 млрд гривен - т.е. те же 10, даже больше, млрд долларов... скорее бы уж американские друзья всех вас недоэкономистов и недоученых пересадили.... вы позор Украины - от гидранта до ...
показати весь коментар
02.02.2023 19:30 Відповісти
Куча олигархов, ворюг-казнокрадов, коррупционеров всех рангов, а у них дефицит бюджета....Но трогать своих, да и чужих, ворюг ни-ни...и так каждая власть....а народу пох...
показати весь коментар
02.02.2023 19:40 Відповісти
Под асфальтом посмотрите.
показати весь коментар
02.02.2023 19:44 Відповісти
Продайте яйця по 17 гривень, хватить.
показати весь коментар
02.02.2023 19:45 Відповісти
Ні, заставити купити власним коштом у птахофабрик.

Доречі, скумбрію та м'ясо продавати армійцям по цінам Колі-каклети і Лєнки-скумбрії. Різницю віддавати постачальникам за рахунок вищевказаних мудрогелів.
показати весь коментар
02.02.2023 22:04 Відповісти
Таможню напрягите - 10 млрд. баксов, как с куста.
показати весь коментар
02.02.2023 19:56 Відповісти
Чуєш неподалік голос міністра Марченка? Бий в морду, не озираючись
показати весь коментар
02.02.2023 20:00 Відповісти
Після всіх цих скандалів заява про дефіцит звучить як знущання
показати весь коментар
02.02.2023 20:11 Відповісти
и на шо тратится бюджет - на производство развлекательных программ дом
показати весь коментар
02.02.2023 20:12 Відповісти
Якщо яйця по 17, а картопля по 22, то дефіцит занижений.
показати весь коментар
02.02.2023 20:15 Відповісти
А в диванах смотрели?
показати весь коментар
02.02.2023 20:41 Відповісти
В дымоходах надо лучше искать.
показати весь коментар
02.02.2023 20:42 Відповісти
Якщо закрити всі ці тєлємарафони і шикарного будівництва доріг, то можна зекономити мінімум 10 млрд грн. На митниці крадеться від 5-8 млрд долл на рік. От і рахуйте пачєму ми єщьо не в НАТО.
показати весь коментар
02.02.2023 20:45 Відповісти
Менше давайти на державні телеканали
показати весь коментар
02.02.2023 20:46 Відповісти
Воровать надо меньше, твари! Тогда и недостачи в бюджете не будет!
показати весь коментар
02.02.2023 21:03 Відповісти
Браво, це ж треба вміти так тирити гроші
показати весь коментар
02.02.2023 21:04 Відповісти
Незважаючи на підтримку ЄС та США Україна все ще має дефіцит бюджету на цей рік у розмірі $10 млрд, - Марченко Джерело:
Красти менше треба зелені клоуни і працювати головою, а не дупою.
показати весь коментар
02.02.2023 21:29 Відповісти
Відверто кажучі- я у шоці...Як це так- війна, гинуть люди, руйнуються міста і села, а вони продовжують розкрадати останнє, навідь із того, що нам дають у вигляді допомоги...Це пік цінізму і нелюдяності...
показати весь коментар
02.02.2023 22:32 Відповісти
Тре пройтись по диванах чиновників
показати весь коментар
02.02.2023 22:46 Відповісти
поищите их в своих карманах.....
показати весь коментар
03.02.2023 05:28 Відповісти
ну ось на днях знайшли в дивані мільйон доларів! а дефіцит - 10 млрд. то знайдіть ще 10 тис. таких диванів і дефіцит бюджету, як рукою зніме!
показати весь коментар
03.02.2023 06:24 Відповісти
Мінус марафон, мінус дарогі, мінус 65 мільйонів кумі на нове шоу, мінус яйця по 17 і буде надлишок
показати весь коментар
03.02.2023 07:29 Відповісти
які яйця? що яйця? резнік вже заявив, що журналюги зробили вкид не прочитавши умови контракту, де ціна вказана за кг, а не за штуки! кому мені вірити: міністру оборони чи нікому невідомим журнаглистам?... де правда? хто бреше?
показати весь коментар
03.02.2023 10:46 Відповісти
Підіть на ринок і попросить в продавця дати вам кілограм яєць)
показати весь коментар
03.02.2023 11:35 Відповісти
начинаючи з яєць по 17 грн, потім швидкими на 20 млн, та бажаннями оподатковців і останіми затриманнями....весь дефіцит в діванах...!!!
показати весь коментар
03.02.2023 08:25 Відповісти
Якби цей *****, недоміністр хоч трохи би спустився на нашу грішну землю! Ну в якій країні таке може бути, крім напевно Зімбабве. Ось в мене пенсія 6000₴ це я 15 років працював на підшипниковому заводі, а потім трохи займався підприємницькою діяльністю й це ще доволі непогана пенсія в нашій країні. А якась пісьоха, якій й тридцяти тато колишній суддя влаштував суддєтесою і вона нічого не роблячи і не виробляючи для економіки заробляє майже 80000₴ плюс пільги та тринадцята зарплата. Ну де таке ще може бути....
показати весь коментар
03.02.2023 10:33 Відповісти
Менеджери в держкомпаніях отримують мільйонні з/п та премії чи не час перейти на економію під час війни?
показати весь коментар
03.02.2023 11:33 Відповісти
Марченко- попробуйте не воровать миллионами и на все будет хватать.
показати весь коментар
03.02.2023 11:55 Відповісти
 
 