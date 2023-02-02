Україна все ще має дефіцит бюджету на цей рік у розмірі $10 млрд, - Марченко
Успішна реалізація Моніторингової програми з Міжнародним валютним фондом дасть змогу Україні отримати повноцінну програму фінансування з МВФ.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової програми з МВФ дозволить нам отримати повноцінну програму фінансування з боку МВФ, і ми будемо вести про це переговори, починаючи вже з другого кварталу поточного року", - сказав Марченко.
Він нагадав, що у минулому році Україна отримала від міжнародних партнерів 32 млрд дол, частина з яких надійшла у вигляді грантів.
"На першій зустрічі (Наглядової ради міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України - ред.) було окреслено низку ключових положень. Зокрема, суттєво важливо забезпечити передбачувану та ритмічну підтримку України. Оскільки ми все ще маємо бюджетний дефіцит на 2023 рік у розмірі 10 млрд дол., незважаючи на те, що ми маємо підтримку Єврокомісії та США, у нас залишається попередньо дефіцит. Я сподіваюсь, що платформа допоможе об'єднати зусилля і знайти необхідні кошти на фінансування", - сказав Марченко.
Він додав, що наступна зустріч платформи буде у березні місяці.
Будь ласка, зачекайте...
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Спеціально для зеленомордих злодюг будуть випускатися дивани збільшенної вантажопідйомності з причепами.
Одолжіть у Коломоя. ЗЄ Коломою за 3 роки дофігіща надарував.
военное время, время сокращений и урезаний всего, что "занадто", особенно у суде-прокуроров-депутан-министров-охфисаперЗЕ и на содержание самого преЗЕ в том числе...
ну не может быть 150 000 тыс пенсия и 500 000 зарплата, не может быть никаких льгот у получающих полмиллиона в месяц ... не может быть у одного "члена" 20 помощников ...
верните обязательное е-декларирование для всех госслужащих и налоговый отчет о тратах (в размерах, превышающих зарплаты) и обязательные объяснения от дарителей-пенсионеров саткуль у них миллионы в баксах и гектары земли... в гектарах)))...
Тобто десь у чотири рази більше очільника пошти у США. А поштарки, старенькі, в нього по 4500 грн у місяць отримають.
1 липня 2016 року призначений генеральним директором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0 Укрпошти , а https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посадуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-LB-3 [3] .
Член Наглядової ради Державного концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» (з 7 жовтня 2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
У червні 2021 року Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника Укрпошти до 30 червня 2023 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] "
Не Кравець, а Кравєц.
Українці, verstehen-бль? Чи нє? А як НЄ, то вам пістуц!
Чувак, ти спалився...
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...
Дивно інше - те що хоч який бюджет ще є!
Доречі, скумбрію та м'ясо продавати армійцям по цінам Колі-каклети і Лєнки-скумбрії. Різницю віддавати постачальникам за рахунок вищевказаних мудрогелів.
Красти менше треба зелені клоуни і працювати головою, а не дупою.