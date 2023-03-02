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Новости Санкции против России
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Франция арестовала виллу российского олигарха Рашникова и заблокировала ее продажу

вілла,рашніков

Во Франции арестовали виллу российского олигарха и заблокировали ее перепродажу с целью попытки обхода наложенных на него санкций со стороны Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Расположенная в Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции, вилла стоимостью 23 млн евро была арестована по запросу магистратов Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO). Предполагается, что дом принадлежит руководителю Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову.

Три объекта недвижимости, связанные с Рашниковым, на Французской Ривьере были арестованы после того, как года он попал под санкции. Вскоре после включения олигарха в санкционный пакет, управляющая компания попыталась продать недвижимость.

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Все объекты недвижимости принадлежали швейцарской компании, которая, в свою очередь, была в управлении панамской фирмы. Французское подразделение финансовой разведки TRCFIN было уведомлено о продаже виллы, которая произошла вскоре после вторжения России в Украину.

Сама вилла и выручка от продажи теперь находятся в руках Агентства Министерства юстиции по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (AGRASC). В случае соответствующего решения суда судом они могут быть окончательно конфискованы правительством.

Автор: 

олигарх (1026) Франция (3539) арест имущества (299)


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Топ комментарии
+8
Вся кацапська гидота лізла в Європу, поливаючи її брудом для свого "православного" стада. Всіх крадунів повернути на свої болота, нехай там квакають, які ж вони "круті".
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02.03.2023 05:50
+3
Там есть и вилла Ахметова - самая дорогая в Европе.
Пусть объяснит откуда деньги при его образовании .
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02.03.2023 05:52
+3
Заарештуйте абсолютно все майно наших можновладців та олігархів, може перестануть красти.
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02.03.2023 07:10
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Вся кацапська гидота лізла в Європу, поливаючи її брудом для свого "православного" стада. Всіх крадунів повернути на свої болота, нехай там квакають, які ж вони "круті".
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02.03.2023 05:50 Ответить
Там есть и вилла Ахметова - самая дорогая в Европе.
Пусть объяснит откуда деньги при его образовании .
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02.03.2023 05:52 Ответить
Тут только из-за фамилии надо было его раскуркулить.
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02.03.2023 06:35 Ответить
за такую фамилию надо в дыню дать
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02.03.2023 07:09 Ответить
Заарештуйте абсолютно все майно наших можновладців та олігархів, може перестануть красти.
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02.03.2023 07:10 Ответить
Якраз крадуть не можновладці, а як показала практика "хорошіє мальчікі і дєвушкі", "новиє ліца", які мародерять гуманітарку, що підтверджує виявлення на їх скоадах сотні тон гуманітарки, яка направлена західними країнами для простих українців. А знайшли те, що вони вже перебрали, решту продали. А побачили ми мезір, я уявляю, якими масштабами крадуть "слуги" переводячи стрілки на придуманих олігархів, бо реальні олігархи вони самі і разом з ними частина старих, чи Беня вже сидить?
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02.03.2023 08:59 Ответить
Давжеж Бог хвамілію...
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02.03.2023 07:14 Ответить
Ахметов у нас недоторканий... Замутив все в 14 на Донбасі і у влади питань немає...
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02.03.2023 09:36 Ответить
Наконец начали бороться с преступными грязными деньгами.
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02.03.2023 09:41 Ответить
А що ж там в Україні, де більша половина промисловості прихватизована агресором? Уже заарештовані активи та повернуті в державну власність? Чи ще не на часі, ще не все цінне москаль продав чи заховав?
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02.03.2023 13:06 Ответить
 
 