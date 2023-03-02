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Новини Санкції проти Росії
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Франція заарештувала віллу російського олігарха Рашнікова та заблокувала її продаж

вілла,рашніков

Франції заарештували віллу російського олігарха та заблокували її перепродаж з метою спроби обходу накладених на нього санкцій з боку Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Вілла вартістю 23 млн євро, що розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра на південному сході Франції, була заарештована на запит магістратів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю (JUNALCO). Вважається, що будинок належить керівнику Магнітогорського меткомбінату Віктору Рашнікову.

Три об'єкти нерухомості, пов'язані з Рашниковим, на Французькій Рів'єрі були заарештовані після того, як року він потрапив під санкції. Невдовзі після включення олігарха в санкційний пакет керуюча компанія спробувала продати нерухомість.

Всі об'єкти нерухомості належали швейцарській компанії, яка, у свою чергу, була в управлінні панамської фірми. Французький підрозділ фінансової розвідки TRCFIN був повідомлений про продаж вілли, яка сталася невдовзі після вторгнення Росії до України.

Сама вілла та виручка від продажу тепер знаходяться в руках Агентства Міністерства юстиції з управління та повернення заарештованих та конфіскованих активів (AGRASC). У разі відповідного рішення суду вони можуть бути остаточно конфісковані урядом.

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Автор: 

олігарх (933) Франція (3097) арешт майна (353)


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Топ коментарі
+8
Вся кацапська гидота лізла в Європу, поливаючи її брудом для свого "православного" стада. Всіх крадунів повернути на свої болота, нехай там квакають, які ж вони "круті".
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02.03.2023 05:50
+3
Там есть и вилла Ахметова - самая дорогая в Европе.
Пусть объяснит откуда деньги при его образовании .
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02.03.2023 05:52
+3
Заарештуйте абсолютно все майно наших можновладців та олігархів, може перестануть красти.
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02.03.2023 07:10
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Вся кацапська гидота лізла в Європу, поливаючи її брудом для свого "православного" стада. Всіх крадунів повернути на свої болота, нехай там квакають, які ж вони "круті".
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02.03.2023 05:50 Відповісти
Там есть и вилла Ахметова - самая дорогая в Европе.
Пусть объяснит откуда деньги при его образовании .
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02.03.2023 05:52 Відповісти
Тут только из-за фамилии надо было его раскуркулить.
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02.03.2023 06:35 Відповісти
за такую фамилию надо в дыню дать
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02.03.2023 07:09 Відповісти
Заарештуйте абсолютно все майно наших можновладців та олігархів, може перестануть красти.
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02.03.2023 07:10 Відповісти
Якраз крадуть не можновладці, а як показала практика "хорошіє мальчікі і дєвушкі", "новиє ліца", які мародерять гуманітарку, що підтверджує виявлення на їх скоадах сотні тон гуманітарки, яка направлена західними країнами для простих українців. А знайшли те, що вони вже перебрали, решту продали. А побачили ми мезір, я уявляю, якими масштабами крадуть "слуги" переводячи стрілки на придуманих олігархів, бо реальні олігархи вони самі і разом з ними частина старих, чи Беня вже сидить?
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02.03.2023 08:59 Відповісти
Давжеж Бог хвамілію...
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02.03.2023 07:14 Відповісти
Ахметов у нас недоторканий... Замутив все в 14 на Донбасі і у влади питань немає...
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02.03.2023 09:36 Відповісти
Наконец начали бороться с преступными грязными деньгами.
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02.03.2023 09:41 Відповісти
А що ж там в Україні, де більша половина промисловості прихватизована агресором? Уже заарештовані активи та повернуті в державну власність? Чи ще не на часі, ще не все цінне москаль продав чи заховав?
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02.03.2023 13:06 Відповісти
 
 