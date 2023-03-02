Враг обстрелял четыре района Харьковской области, повреждены жилые дома, - ОВА
За прошедшие сутки под огнем оккупантов были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Большой Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелеча, Красная Заря и др. В районе с. Бударки враг применил БпЛА с боевой нагрузкой. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
В с. Кондрашовка Купянского района из-за обстрела из РСЗО повреждено административное здание.
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