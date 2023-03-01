Утром оккупанты обстреляли Чугуев, поврежден многоквартирный дом, два человека получили ранения

Российские оккупанты утром 1 марта обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три "прилета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня утром оккупанты обстреливали Чугуев. Зафиксировано три "прилета" по городу. Поврежден многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Позже Синегубов сообщил, что по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик.



"Муж госпитализирован с осколочными ранениями. Мальчик имеет незначительные повреждения, получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации", - написал он.

Кроме того, глава Харьковской ОВА рассказал о ситуации в регионе за прошедшие сутки.

"В Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены 2 жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС. Под обстрелом также находился Городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина."



В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.

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