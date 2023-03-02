Шольц: Путин не готов к переговорам о справедливом мире
Канцлер Германии Олаф Шольц пока не верит, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.
Об этом он заявил в четверг во время выступления в Бундестаге, посвященном войне в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это", - считает канцлер Германии.
Путин скорее полагается на угрожающие жесты, такие как приостановление действия ядерного договора с Соединенными Штатами, добавил Шольц.
Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт говорил о принципе "сбалансированной взаимности", учитывая Хельсинкский процесс 1970-х - но об этом не может быть и речи, пока Путин угрожает существованию Украины и одновременно основам европейского миропорядка, отметил канцлер.
"Нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем - разве что о собственной покорности", - заявил Шольц.
Тем более примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский представил предложения по прочному, справедливому миру на саммите G20 в ноябре, добавил Шольц.
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Путина в свое время пустили с его газом и нефтью на рынок Европы. Меркель для этого практически сократила добычу угля, закрыла атомные электростанции. Торговый оборот увеличивался. Путину в принципе уже ничего не надо было делать, только считать деньги и вкладывать их в развитие России. Но вместо этого он возомнил из себя царя, деньги эти он и его окружение украли, вывели в западные банки, потратили на вооружение, и в конце всего напал на Украину, создал угрозу всему цивилизованному миру. Чего он добился. Цивилизованный мир сплотился и помогает в лице Украины себе, ввел многочисленные санкции, выкинул Россию со своих рынков. Россия терпит крах на полях битвы, экономика разваливается, она на грани распада на отдельные государства. После этого разве можно назвать Путина умным, рассудительным, дальновидным политиком, разве можно ввести какие-то с ним переговоры. Только возможна капитуляция России на условиях Украины и ее соузников.