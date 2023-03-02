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Новости Война
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Шольц: Путин не готов к переговорам о справедливом мире

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не верит, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

Об этом он заявил в четверг во время выступления в Бундестаге, посвященном войне в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это", - считает канцлер Германии.

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Путин скорее полагается на угрожающие жесты, такие как приостановление действия ядерного договора с Соединенными Штатами, добавил Шольц.

Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт говорил о принципе "сбалансированной взаимности", учитывая Хельсинкский процесс 1970-х - но об этом не может быть и речи, пока Путин угрожает существованию Украины и одновременно основам европейского миропорядка, отметил канцлер.

"Нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем - разве что о собственной покорности", - заявил Шольц.

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Тем более примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский представил предложения по прочному, справедливому миру на саммите G20 в ноябре, добавил Шольц.

Германия (7033) путин владимир (31501) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1115)


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Топ комментарии
+2
Кацапів ще в параші багато і совкового залізного мотлоху достатньо.
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02.03.2023 10:43
+1
Копитан очевидність.
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02.03.2023 10:40
+1
У кожного - своя "справедливість" Наприклад у Путіна "справедливим" є відновлення СРСР - "Щоб усі боялись і не насміхались!"
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02.03.2023 10:43
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Копитан очевидність.
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02.03.2023 10:40 Ответить
Кацапів ще в параші багато і совкового залізного мотлоху достатньо.
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02.03.2023 10:43 Ответить
У кожного - своя "справедливість" Наприклад у Путіна "справедливим" є відновлення СРСР - "Щоб усі боялись і не насміхались!"
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02.03.2023 10:43 Ответить
а ми мабуть цього не знали..якась дурня
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02.03.2023 10:43 Ответить
Дурня - розповсюдження подібного, а не з боку Шольца. Він не на ринку зі стола вякнув про цуцика, якому операцію на черепі зробили. А от ДЕЯКІ друкани Бутусову загаджують 73% всіляким сміттям, ще й викривленим.
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02.03.2023 12:06 Ответить
Готовий путін виглядатиме отак:
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02.03.2023 10:47 Ответить
Путина в свое время пустили с его газом и нефтью на рынок Европы. Меркель для этого практически сократила добычу угля, закрыла атомные электростанции. Торговый оборот увеличивался. Путину в принципе уже ничего не надо было делать, только считать деньги и вкладывать их в развитие России. Но вместо этого он возомнил из себя царя, деньги эти он и его окружение украли, вывели в западные банки, потратили на вооружение, и в конце всего напал на Украину, создал угрозу всему цивилизованному миру. Чего он добился. Цивилизованный мир сплотился и помогает в лице Украины себе, ввел многочисленные санкции, выкинул Россию со своих рынков. Россия терпит крах на полях битвы, экономика разваливается, она на грани распада на отдельные государства. После этого разве можно назвать Путина умным, рассудительным, дальновидным политиком, разве можно ввести какие-то с ним переговоры. Только возможна капитуляция России на условиях Украины и ее соузников.
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02.03.2023 11:07 Ответить
Шольц: Путін не готовий до переговорів про справедливий мир Меркель зі Gerhard Fritz Kurt Schröder породили того монстра - "видвінулі і нє могут задвінуть ? Або не бажають...
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02.03.2023 11:12 Ответить


Путина в свое время пустили с его газом и нефтью на рынок Европы. Меркель для этого практически сократила добычу угля, закрыла атомные электростанции. Торговый оборот увеличивался. Путину в принципе уже ничего не надо было делать, только считать деньги и вкладывать их в развитие России. Но вместо этого он возомнил из себя царя, деньги эти он и его окружение украли, вывели в западные банки, потратили на вооружение, и в конце всего напал на Украину, создал угрозу всему цивилизованному миру. Чего он добился. Цивилизованный мир сплотился и помогает в лице Украины себе, ввел многочисленные санкции, выкинул Россию со своих рынков. Россия терпит крах на полях битвы, экономика разваливается, она на грани распада на отдельные государства. После этого разве можно назвать Путина умным, рассудительным, дальновидным политиком, разве можно ввести какие-то с ним переговоры. Только возможна капитуляция России на условиях Украины и ее соузников.
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02.03.2023 11:13 Ответить
 
 