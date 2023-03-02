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Новости Война
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Войска РФ обстреляли 5 громад Сумщины, повреждена линия электроснабжения, - ОВА

сумщина,чернігівщина

Ночью россияне обстреляли 5 громад Сумщины: Новослободскую, Белопольскую, Хотинскую, Середино-Будскую и Сумскую. Было зафиксировано 30 "прилетов".

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Хотинская громада: в 21.15 по территории громады совершен артиллерийский обстрел - 4 прилета.

Сумская громада: в 21.30 по с. Стецковка Сумской громады совершен артиллерийский обстрел 5 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.

Белопольская громада: в 22.08 зафиксировано 3 прилета из миномета.

Середино-Будская громада: в 22:10 было 3 прилета (вероятно ствольная артиллерия).

Новослободская громада: в 22:35 зафиксировано 15 взрывов (предварительно ствольная артиллерия 152 мм)", - говорится в сообщении.

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обстрел (27652) Сумская область (3254)


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