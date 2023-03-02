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"Air Moldova" отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси

aiirmoldova

Государственная авиакомпания "Air Moldova" отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.

Об этом компания сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причина отмены - оперативные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 14 марта приостанавливает все рейсы в Молдову. Компания объяснила свое решение проблемами безопасности из-за продолжения полномасштабной войны РФ против Украины.

Читайте также: РФ создает напряженную ситуацию в Молдове и Приднестровье, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" россиянам, - ГУР

Автор: 

аэропорт (1511) Молдова (1882) Wizz Air (36)


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Топ комментарии
+9
..я не думаю..що вони туди добиратися будуть через Європу та ту ж Вірменію літаками. Значна частина вже давно накопичилась там ... Значна живе там постійно...і це не тільки смердячі..а місцеві... Гагаузія...нарив на тілі Молдови... А закрили польоти... Самі розумієте... маленька **Оса* при посадці чи на зльоті у Кишиневі... і таке полум*я розгориться...))) І повірте..баранам у баранячих шапках і з мамалигою у рота нічого не поясниш.!! Кілька разів по війні їхав через Молдову і транспортом і літаком. Повірте... Такі ж як СЯБРИ!! Винна Україна! Ми брати!! Сотні років разом!! Захід вас використовує! Ну а про відношення держорганів ...тієї ж митниці.. еміграційної служби, тобто прикордонників по нашому я вже не згадую навіть. Реально вороже ... Про що тут писати..якщо заборонений транзит зброї для ЗСУ через Молдову. Заборона використовувати молдавські аеродроми навіть для транзиту гуманітарної допомоги. Возять наші літаки у ******... Ясси... потім траками через Порубне..в Україну. *********...як казала дитина!
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02.03.2023 13:57
+7
А в мацкву с 24.02.2022 ничего не летает)
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02.03.2023 13:20
+7
А с Киева летает... пока тока Питер но скоро и на Мацкву полетят...
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02.03.2023 13:26
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***... а в Мацкву?
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02.03.2023 13:18 Ответить
А в мацкву с 24.02.2022 ничего не летает)
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02.03.2023 13:20 Ответить
А с Киева летает... пока тока Питер но скоро и на Мацкву полетят...
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02.03.2023 13:26 Ответить
дрони полетіли
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02.03.2023 13:28 Ответить
чого тільки члєнінград? ще у енгелс літає, причому туди вже постійні рейси за розкладом.
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02.03.2023 13:51 Ответить
Одобряю) считаю что полеты с Украины должны покрывать всю географию РФ. От Москвы до самых до окраин)
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02.03.2023 17:27 Ответить
Нагуглите хотя бы онлайн табло русаков. Даже прямые рейсы из сша есть.
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02.03.2023 21:51 Ответить
... відчуття , що десь спалахне у Молдові !!!
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02.03.2023 13:23 Ответить
там нет границ с козломордыми так что как рыпнуться сепарки так и затихнут быстренько.
только за пмр не говорите,там если что оддеское тро с привоза за полдня дня ушатает тот "контингент" 14 "армии")
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02.03.2023 13:25 Ответить
..мова не про смердячих. вояк. і не про сепарків придністровських та місцевих! Мова про місцеві заворушення... які смердяча запросто підігріє і підпалить. Враховуючи кількість бидла ..яким потрібен руснявий дешевий газ та значна **братська любов** до смердячих зі сторони молдован... цей вогонь тяжко буде загасити. І скасування польотів авіакомпаній це не дуже добрий сигнал...враховуючи ..що вони користуваоися великою популярністью і повним завантаженням . Значить щось державні органи відчувають і знають. Нам зараз ці заворушення ну ніяк не потрібні.
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02.03.2023 13:36 Ответить
Просто молдавани не зможуть проконтролювать - ХТО САМЕ до них прилетить з цих країн! Звичайні пасажири чи, на додаток до місцевої "вати", "гіркіни" з "бородаями"
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02.03.2023 13:40 Ответить
..я не думаю..що вони туди добиратися будуть через Європу та ту ж Вірменію літаками. Значна частина вже давно накопичилась там ... Значна живе там постійно...і це не тільки смердячі..а місцеві... Гагаузія...нарив на тілі Молдови... А закрили польоти... Самі розумієте... маленька **Оса* при посадці чи на зльоті у Кишиневі... і таке полум*я розгориться...))) І повірте..баранам у баранячих шапках і з мамалигою у рота нічого не поясниш.!! Кілька разів по війні їхав через Молдову і транспортом і літаком. Повірте... Такі ж як СЯБРИ!! Винна Україна! Ми брати!! Сотні років разом!! Захід вас використовує! Ну а про відношення держорганів ...тієї ж митниці.. еміграційної служби, тобто прикордонників по нашому я вже не згадую навіть. Реально вороже ... Про що тут писати..якщо заборонений транзит зброї для ЗСУ через Молдову. Заборона використовувати молдавські аеродроми навіть для транзиту гуманітарної допомоги. Возять наші літаки у ******... Ясси... потім траками через Порубне..в Україну. *********...як казала дитина!
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02.03.2023 13:57 Ответить
Ну да, ну да. Я тоже с курсирующими между Одесской областью и кишиневским аэропортом много раз общался. Вата ватой. Ждут путена и русских братьев. Но я как то выводов обо всех украинцах не сделал
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02.03.2023 17:32 Ответить
..Дай Бог, чтобы Вы были правы! И что большинство граждан Молдовы хотят удаВливания Приднестровья, уДаления от смердячей рашки и массовой поддержки Украины! )))
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02.03.2023 17:46 Ответить
Хотеть мало...деструктивное меньшинство точно хотением не ограничиться, тем более за бабло
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02.03.2023 21:52 Ответить
... я не думаю..що там деструктивна меншість! Там по всім параметрам деструктивна більшість. Яка тупенько підтримає бабломеншість!
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02.03.2023 22:01 Ответить
Я моніторю соцопитування. 40% це меншість, але тільки арифметична, бо взагалі *****
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02.03.2023 22:06 Ответить
Но результати соцопросов ужасают, похлеще чем в Украине год назад. Буквально сегодня в Анени ной общался с продавалкой. "Войну надо заканчивать. А почему Зеленский в Германии? А почему не воюют? Я политикой не интересуюсь"
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02.03.2023 21:51 Ответить
Козломордые уже вдавно в Молдове. В приднестровье несколько тысяч козломордых вооруженных лучше чем самих молдован.
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02.03.2023 13:44 Ответить
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02.03.2023 13:28 Ответить
А депутатів якої саме фракції вони супроводжувать будуть?
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02.03.2023 13:35 Ответить
Схоже у ПМР намічається повна демілітаризація і дерусифікація. А у Молдові - відновлення територіальної цілісності
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02.03.2023 13:30 Ответить
В ПМР зараз усі вирішують: яку мову починать учить - молдавську чи українську?!
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02.03.2023 13:41 Ответить
шось буде
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02.03.2023 13:31 Ответить
плохие новости
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02.03.2023 23:08 Ответить
 
 