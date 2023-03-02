"Air Moldova" отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси
Государственная авиакомпания "Air Moldova" отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.
Об этом компания сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причина отмены - оперативные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полета", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 14 марта приостанавливает все рейсы в Молдову. Компания объяснила свое решение проблемами безопасности из-за продолжения полномасштабной войны РФ против Украины.
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только за пмр не говорите,там если что оддеское тро с привоза за полдня дня ушатает тот "контингент" 14 "армии")