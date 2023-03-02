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Новости Агрессия России против Украины
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СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах

зрадниця

Чиновница одного из региональных органов СБУ оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и отрицала военные преступления врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegtam-канал СБУ.

"Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС", - пишет пресс-служба.

Фигурантку извещено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Читайте также: Агитировал за присоединение к РФ и распространял информацию о "заботливых" рашистах: СБУ задержала предателя на Харьковщине. ФОТО

В СБУ напомнили, что глава СБУ Василий Малюк называл очищение Службы от предателей и деструктивных элементов – одним из приоритетов работы.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону", - подчеркнул Василий Малюк.

Автор: 

СБУ (19983) русский мир (624) государственная измена (1566) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+41
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02.03.2023 15:33
+31
Тю.Да почти вся верховна рада такие ****** во главе Ермака и шестерки-********* ЗЕ
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02.03.2023 15:36
+29
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02.03.2023 15:36
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02.03.2023 15:33 Ответить
інші ще не спалились
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02.03.2023 15:45 Ответить
Ніху..сє рвут дупу , йшов другий рік війни .
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02.03.2023 15:34 Ответить
Вже десятий.
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02.03.2023 15:37 Ответить
2014 -2018 офіційно була АТО ,2018 до 24.02.2022 офіційно була ООС .А потім була війна .Слава Україні !
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02.03.2023 15:48 Ответить
Героям слава! Офіційно АТО, але по суті війна. АТО її назвали тільки для того, щоб отримувати закордонну допомогу.
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02.03.2023 16:02 Ответить
війна почалась в ніч, з 19 на 20 лютого 20914 року. Героям слава.!
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02.03.2023 17:40 Ответить
А ніхто з Вас не помиляється?Повномасштабні бойові дії на території України йдуть вже більше року, проте жодна зі сторін офіційно не оголосила про війну. Чи можливо я щось пропустив?
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02.03.2023 18:54 Ответить
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02.03.2023 15:36 Ответить
Тю.Да почти вся верховна рада такие ****** во главе Ермака и шестерки-********* ЗЕ
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02.03.2023 15:36 Ответить
там їх відсотків 30.
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02.03.2023 15:36 Ответить
І цікаво, де Баканов? 🤔 Чи тохіба Зєлєнскіц знає? Або Єрмак? Може Зєлєнскій друга у шафі за костюмами ховає? Тій, що Комаров показував?
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02.03.2023 15:56 Ответить
на це питання треба згадати порошенка, впасти на підлогу, стукати ногами та кричати: я президент, я президент...
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02.03.2023 16:01 Ответить
30 % вiдсоткiв то там тiльки тi, що " в буденновках" ходять. А решта - "хитрi".
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02.03.2023 16:13 Ответить
Сьогодні український моссад ліквідував кацапського полковника, який надавав накази бомбити мирні об'єкти, в тому числі - будинок у Дніпрі!
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02.03.2023 15:37 Ответить
Там половина руцкамірських. А вони лише одну "виявили".
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02.03.2023 15:43 Ответить
Ой скільки там рашиських агентів ,після януковича де головами СБУ були два росіянина ,калінін і якименко ,ну і добавим перебування баканова за некопетентності чи свідомого працювання на ворога .
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02.03.2023 15:43 Ответить
це запорізьке обласне управління?
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02.03.2023 15:44 Ответить
Ні набагато західніше, на р починається на е закінчується.
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02.03.2023 15:49 Ответить
мать-мать-мать-мать... як далеко заліз цей рускыймыр...
По нашому місту було три прильоти, по двом військовим частинам... Так бабске радіо повідомило, що того, хто навів на ангари "стрижів" і штаб безпілотчиків - вже прийняли,... ним виявився військовий пенсіонер, колишній замполіт в/ч, 80 років... наскільке правда, очікуємо підтвердження на зразок цієї інфи...
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02.03.2023 16:03 Ответить
Вже якось писав що неможливо в СБУ вишукувати рідкісних патріотів серед натовпу запроданців. Потрібна не реформа цього органу, а ліквідація та створення іншого з інших людей.
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02.03.2023 15:45 Ответить
З верховною радою ваш метод спрацював. Бариг розігнали, набрали патріотів. Тож чекаємо коли цей опит запровадять в СБУ
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02.03.2023 15:49 Ответить
Мій це чий? Для вашої нформації, щоб ви пальці собі не збивали об клаву називаючи мене зеленосраким парікмахером, я із підбарижників Порошенка.
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02.03.2023 15:54 Ответить
https://censor.net/user/467595 - це також твій логін? Якщо так - чого вже рік ним не користуєшся?
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02.03.2023 16:11 Ответить
Так, мій. Втратив доступ до пошти, номеру телефону та й тих гаджетів. Тож відкрив інший, але щоб взнаваний.
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02.03.2023 16:47 Ответить
підтверджую: https://censor.net/user/467595 - справді, адекватних поглядів форумчанин.
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02.03.2023 18:47 Ответить
Вельми дякую, друже.
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02.03.2023 18:49 Ответить
ви запропонували, тож мабудь ваш . Чи може ви в когось підслухали і видаєте без посилання на автора?
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02.03.2023 18:24 Ответить
Рекомендую подробнейшее изложение заседания комитета безопасности США в Палате представителей ОТ ШВЕЦА, последний выпуск - очень положительные новости
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02.03.2023 15:45 Ответить
Ще КДБ-шне брехливе ніщо не вистачало слухати. Може краще просто почитати ЗМІ США?
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02.03.2023 15:52 Ответить
перебіжчик - ворог кдб.
але це, звісно, не означає, що він каже правду.
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02.03.2023 16:03 Ответить
Хіба воно перебіжчик? Він КДБ не зраджував.
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02.03.2023 16:18 Ответить
сорі.
був неправий. в 1993 році виїхав.
здав все про свою роботу та двох агентів, яких раніше завербував
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02.03.2023 16:24 Ответить
Мабуть вербувальник з нього непоганий (цьому у КДБ добре навчали), бачу в нього велика аудиторія і там на жаль багато українців
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02.03.2023 16:30 Ответить
причому є крута українська аналітика, а підписано 10к
наприклад https://www.youtube.com/channel/UCleIEU2cvKM-HyPmfp81Y5Q Agiya Zagrebelska
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02.03.2023 16:34 Ответить
В останньому випуску пройшовся по сектантах Гнусавого які бігають по Вашингтону і разом з трампістами вишуковують чорну кішку в кімнаті, в якій її нема.
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02.03.2023 17:06 Ответить
Якесь КДБ-шне Чмоня "пройшовся по по сектантах Гнусавого які бігають по Вашингтону і разом з трампістами вишуковують чорну кішку в кімнаті, в якій її нема"? А "Гнусавий" - це хто?
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02.03.2023 17:55 Ответить
А ти звір його інфу і Єрмака з Арахамією або Люсіну
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02.03.2023 17:21 Ответить
Не пам'ятаю щоби ми переходили на "ти".
Де у мене про Єрмака, чи Люсю?
Я українець і ненавиджу КДБ.
Я можу подивитися інфу в ЗМІ США, та різноманітних пресрелізах, там само де її бере КДБ-шний Чмоня.
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02.03.2023 17:46 Ответить
Може краще у викладені Єрмака або Безуглої
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02.03.2023 17:19 Ответить
Рузьге вей із мір.
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02.03.2023 15:45 Ответить
це не шпійонка. просто клінічна ідіотка, якій звичайно не місце в СБУ. Справжні шпіони носять вишиванки і постять патріотичні постики.
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02.03.2023 15:47 Ответить
ku*wa, коли ми перестанемо бодай витрачати гроші платників податків на зрадників? Коли почистите спецслужби?
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02.03.2023 15:53 Ответить
А то прийняв її на роботу , чи бува - не баканов Ваня .?? Хто проводив перевірку перед прийманням на посаду . Чи її взагалі не було ? Це ж СБУ , силовий орган який відповідає за державну безпеку , а не якась контора " Рога і Копита " !!
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02.03.2023 15:56 Ответить
А якщо не Баканов - тоді все нормально? Якась заангажована логіка...
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02.03.2023 16:06 Ответить
.. До чого тут - нормально - не нормально . ? Ніякої заангажованості тут немає .
Мова про те що - баканов , керуючи СБУ ( а по факту - перебуваючи там на посаді зіц - прєдсєдатєля ) , розвів там справжнє колаборантське кубло .
Не знаю чи було воно там таким - навіть при Овочу .

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02.03.2023 16:25 Ответить
Ви працювали в СБУ?
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02.03.2023 16:39 Ответить
Ні . Я лише уважно вивчаю інформацію яка є в широкому доступі .
І коли я , наприклад , читаю що Зе вигнав з СБУ свого закадичного дружка ( що взагалі є чимось - очевидним неймовірним ) , а разом з ним ще з десяток генералів , коли читаю що - той генерал втік за кордон , а іншого підозрюваного в держзраді - встигли заарештувати , коли читаю про цю даму - колаборантку , та багато іншого , то мені неважко здогадатись - яке ж насправді там було кубло .
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02.03.2023 16:57 Ответить
Якщо вивчаєте, тоді мабуть читали: скільки сбушників перейшло на сторону ворога у 2014-му.
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02.03.2023 17:13 Ответить
Звичайно ж - читав .. І - хіба я кажу що колаборантів не було тоді ? Були звичайно ж . Тоді СБУ і взагалі керував держзрадник - якименко . Кримське СБУ перейшло на сторону ворога все повністю . 100% .

Але на основі публікацій в ЗМІ , схиляюсь до думки що - справжнє колаборантське кубло там , розцвіло саме при Ванюшці баканову .
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02.03.2023 17:25 Ответить
Скільки відсотків перевірена на детекторі, з провокаційними питаннями?
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02.03.2023 17:04 Ответить
Скільки? Я не в курсі, бо у силових структурах не працював.
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02.03.2023 17:15 Ответить
думаю таки встановлять, що будуть подавати відомості про два покоління предків з свідоцтвами про їх народження і потомки квадратночелюстних відмітатимуться враз. Потім не буде таких фокусів.
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02.03.2023 17:09 Ответить
і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС
=======================================

Як я розумію вона вже давно не ховала палку любов до руцького мира. То чому лише тепер її хочуть взяти за матчастину?
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02.03.2023 16:04 Ответить
знайшли якусь дурепу "для галочки"
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02.03.2023 16:46 Ответить
ця дурепа - підполковник СБУ
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02.03.2023 19:59 Ответить
СЛУЖБА БАКЛАНІВ - БУЛА, Є І БУДЕ СОЮЗНИКОМ ФСБ.

бо ці баклани мріють про такий же режим як в Білорусі чи рашці.

тому, ФСБ І КГБ для них - рідніші, ніж народ України.

РОЗГНАТИ ПОВНІСТЮ
сформувати контррозвідувальну агенцію з нуля.
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02.03.2023 16:58 Ответить
За рік не перевірить робітників СБУ ГУРа, МОУ, Ген. Штаба МОУ, Погран. служби, МВс на детекторі, це якась діверсія
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02.03.2023 17:02 Ответить
А де баканов?
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02.03.2023 17:22 Ответить
кокая ниажиданость для 73% куєсмоктачів да? мамка баканова?)
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02.03.2023 17:46 Ответить
 
 