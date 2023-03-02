СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах

Чиновница одного из региональных органов СБУ оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и отрицала военные преступления врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegtam-канал СБУ.

"Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС", - пишет пресс-служба.

Фигурантку извещено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

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В СБУ напомнили, что глава СБУ Василий Малюк называл очищение Службы от предателей и деструктивных элементов – одним из приоритетов работы.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону", - подчеркнул Василий Малюк.