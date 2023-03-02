СБУ разоблачила поклонницу "русского мира" в собственных рядах
Чиновница одного из региональных органов СБУ оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и отрицала военные преступления врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegtam-канал СБУ.
"Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС", - пишет пресс-служба.
Фигурантку извещено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
В СБУ напомнили, что глава СБУ Василий Малюк называл очищение Службы от предателей и деструктивных элементов – одним из приоритетов работы.
"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону", - подчеркнул Василий Малюк.
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По нашому місту було три прильоти, по двом військовим частинам... Так бабске радіо повідомило, що того, хто навів на ангари "стрижів" і штаб безпілотчиків - вже прийняли,... ним виявився військовий пенсіонер, колишній замполіт в/ч, 80 років... наскільке правда, очікуємо підтвердження на зразок цієї інфи...
але це, звісно, не означає, що він каже правду.
був неправий. в 1993 році виїхав.
здав все про свою роботу та двох агентів, яких раніше завербував
наприклад https://www.youtube.com/channel/UCleIEU2cvKM-HyPmfp81Y5Q Agiya Zagrebelska
Де у мене про Єрмака, чи Люсю?
Я українець і ненавиджу КДБ.
Я можу подивитися інфу в ЗМІ США, та різноманітних пресрелізах, там само де її бере КДБ-шний Чмоня.
Мова про те що - баканов , керуючи СБУ ( а по факту - перебуваючи там на посаді зіц - прєдсєдатєля ) , розвів там справжнє колаборантське кубло .
Не знаю чи було воно там таким - навіть при Овочу .
І коли я , наприклад , читаю що Зе вигнав з СБУ свого закадичного дружка ( що взагалі є чимось - очевидним неймовірним ) , а разом з ним ще з десяток генералів , коли читаю що - той генерал втік за кордон , а іншого підозрюваного в держзраді - встигли заарештувати , коли читаю про цю даму - колаборантку , та багато іншого , то мені неважко здогадатись - яке ж насправді там було кубло .
Але на основі публікацій в ЗМІ , схиляюсь до думки що - справжнє колаборантське кубло там , розцвіло саме при Ванюшці баканову .
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Як я розумію вона вже давно не ховала палку любов до руцького мира. То чому лише тепер її хочуть взяти за матчастину?
бо ці баклани мріють про такий же режим як в Білорусі чи рашці.
тому, ФСБ І КГБ для них - рідніші, ніж народ України.
РОЗГНАТИ ПОВНІСТЮ
сформувати контррозвідувальну агенцію з нуля.