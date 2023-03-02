СБУ викрила прихильницю "русского мира" у власних лавах

Посадовиця одного з регіональних органів СБУ виправдовувала збройну агресію Росії проти України й заперечувала воєнні злочини ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegtam-канал СБУ.

"Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС", - пише пресслужба.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

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В СБУ нагадали, що голова СБУ Василь Малюк називав очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів - одним з пріорітетів роботи.

"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби й не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присягу та український народ – мусить відповісти за законом", - підкреслив Василь Малюк.

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