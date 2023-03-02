СБУ викрила прихильницю "русского мира" у власних лавах
Посадовиця одного з регіональних органів СБУ виправдовувала збройну агресію Росії проти України й заперечувала воєнні злочини ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegtam-канал СБУ.
"Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС", - пише пресслужба.
Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).
В СБУ нагадали, що голова СБУ Василь Малюк називав очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів - одним з пріорітетів роботи.
"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби й не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присягу та український народ – мусить відповісти за законом", - підкреслив Василь Малюк.
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По нашому місту було три прильоти, по двом військовим частинам... Так бабске радіо повідомило, що того, хто навів на ангари "стрижів" і штаб безпілотчиків - вже прийняли,... ним виявився військовий пенсіонер, колишній замполіт в/ч, 80 років... наскільке правда, очікуємо підтвердження на зразок цієї інфи...
але це, звісно, не означає, що він каже правду.
був неправий. в 1993 році виїхав.
здав все про свою роботу та двох агентів, яких раніше завербував
наприклад https://www.youtube.com/channel/UCleIEU2cvKM-HyPmfp81Y5Q Agiya Zagrebelska
Де у мене про Єрмака, чи Люсю?
Я українець і ненавиджу КДБ.
Я можу подивитися інфу в ЗМІ США, та різноманітних пресрелізах, там само де її бере КДБ-шний Чмоня.
Мова про те що - баканов , керуючи СБУ ( а по факту - перебуваючи там на посаді зіц - прєдсєдатєля ) , розвів там справжнє колаборантське кубло .
Не знаю чи було воно там таким - навіть при Овочу .
І коли я , наприклад , читаю що Зе вигнав з СБУ свого закадичного дружка ( що взагалі є чимось - очевидним неймовірним ) , а разом з ним ще з десяток генералів , коли читаю що - той генерал втік за кордон , а іншого підозрюваного в держзраді - встигли заарештувати , коли читаю про цю даму - колаборантку , та багато іншого , то мені неважко здогадатись - яке ж насправді там було кубло .
Але на основі публікацій в ЗМІ , схиляюсь до думки що - справжнє колаборантське кубло там , розцвіло саме при Ванюшці баканову .
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Як я розумію вона вже давно не ховала палку любов до руцького мира. То чому лише тепер її хочуть взяти за матчастину?
бо ці баклани мріють про такий же режим як в Білорусі чи рашці.
тому, ФСБ І КГБ для них - рідніші, ніж народ України.
РОЗГНАТИ ПОВНІСТЮ
сформувати контррозвідувальну агенцію з нуля.