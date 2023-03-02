Тела 1409 погибших защитников уже возвращены на подконтрольную Украине территорию
С начала полномасштабной войны на подконтрольную Украине территорию возвращены тела 1409 защитников.
Об этом сообщили во время совещания Координационного штаба по обращению с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ и родственниками защитников Андрей Юсов напомнил, что с начала деятельности штаба совершено уже 38 обменов пленными, благодаря чему освобождены 1863 человека. Среди них 1756 военнослужащих и 135 гражданских. На родную землю возвращено 1409 тел" , – говорится в сообщении.
По словам Юсова, Коордштаб не прекращает международную деятельность для возвращения украинских защитников. Уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека (в том числе дела по всем командировам "Азовстали").
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