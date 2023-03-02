РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9764 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 857 4

Тела 1409 погибших защитников уже возвращены на подконтрольную Украине территорию

захисники,загиблі

С начала полномасштабной войны на подконтрольную Украине территорию возвращены тела 1409 защитников.

Об этом сообщили во время совещания Координационного штаба по обращению с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ и родственниками защитников Андрей Юсов напомнил, что с начала деятельности штаба совершено уже 38 обменов пленными, благодаря чему освобождены 1863 человека. Среди них 1756 военнослужащих и 135 гражданских. На родную землю возвращено 1409 тел" , – говорится в сообщении.

По словам Юсова, Коордштаб не прекращает международную деятельность для возвращения украинских защитников. Уже подано 120 исков в Европейский суд по правам человека (в том числе дела по всем командировам "Азовстали").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском плену умер воин из Кировоградщины Юрий Гориславец

смерть (9244) Украина (45001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять героям.
показать весь комментарий
02.03.2023 16:28 Ответить
Плачу...
Серце рветься на шматки...
Але Україна понад усе!
Смерть кацапам!
Героям, що поклали життя за Ураїну, Слава!
показать весь комментарий
02.03.2023 16:31 Ответить
😪😪😪
показать весь комментарий
02.03.2023 16:39 Ответить
Нестерпна біль за Героями нашоі краіни ‼️‼️
показать весь комментарий
02.03.2023 17:42 Ответить
 
 