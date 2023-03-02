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Тіла 1409 загиблих захисників вже повернуто на підконтрольну Україні територію

захисники,загиблі

З початку повномасштабної війни на підконтрольну Україні територію повернуто тіла 1409 захисників.

Про це повідомили під час наради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Андрій Юсов нагадав, що з початку діяльності штабу здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1863 особи. Серед них 1756 військовослужбовців та 135 цивільних. На рідну землю повернуто 1409 тіл загиблих оборонців", - йдеться у повідомленні.

За словами Юсова, Коордштаб не припиняє міжнародну діяльність з метою повернення українських захисників. Уже подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини (в тому числі справи щодо всіх командирів "Азовсталі").

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Автор: 

смерть (6776) Україна (5951)


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Вічна пам'ять героям.
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02.03.2023 16:28 Відповісти
Плачу...
Серце рветься на шматки...
Але Україна понад усе!
Смерть кацапам!
Героям, що поклали життя за Ураїну, Слава!
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02.03.2023 16:31 Відповісти
😪😪😪
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02.03.2023 16:39 Відповісти
Нестерпна біль за Героями нашоі краіни ‼️‼️
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02.03.2023 17:42 Відповісти
 
 