Тіла 1409 загиблих захисників вже повернуто на підконтрольну Україні територію

Тіла 1409 загиблих захисників вже повернуто на підконтрольну Україні територію
З початку повномасштабної війни на підконтрольну Україні територію повернуто тіла 1409 захисників.
Про це повідомили під час наради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Андрій Юсов нагадав, що з початку діяльності штабу здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1863 особи. Серед них 1756 військовослужбовців та 135 цивільних. На рідну землю повернуто 1409 тіл загиблих оборонців", - йдеться у повідомленні.
За словами Юсова, Коордштаб не припиняє міжнародну діяльність з метою повернення українських захисників. Уже подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини (в тому числі справи щодо всіх командирів "Азовсталі").
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