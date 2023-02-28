У російському полоні помер воїн з Кіровоградщини Юрій Гориславець

У російському полоні помер захисник з міста Олександрія Кіровоградської області – Юрій Гориславець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

Як зазначається, боєць перебував у російському полоні на території Луганської області. Помер у лютому, йому було 53 роки. У воїна залишилися мати і донька.

За словами Сергія Кузьменка, про час, місце прощання та поховання військового повідомлять додатково.

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