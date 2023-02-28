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У російському полоні помер воїн з Кіровоградщини Юрій Гориславець

гориславець

У російському полоні помер захисник з міста Олександрія Кіровоградської області – Юрій Гориславець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

Як зазначається, боєць перебував у російському полоні на території Луганської області. Помер у лютому, йому було 53 роки. У воїна залишилися мати і донька.

За словами Сергія Кузьменка, про час, місце прощання та поховання військового повідомлять додатково.

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Автор: 

полон (1578) смерть (6772) військовослужбовці (4798) Кіровоградська область (577)


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28.02.2023 16:10 Відповісти
R.I.P. Воїну.
Герою Слава!

співчуття рідним....
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28.02.2023 16:13 Відповісти
Svitla,Vi4na Pam'yat' Geroyu !🇺🇦
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28.02.2023 16:42 Відповісти
С.У.М.
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28.02.2023 17:23 Відповісти
Вічна Слава Герою Юрію Гориславцю! Співчуваємо родині Героя! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!💛💙😢
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28.02.2023 18:00 Відповісти
Героям Слава !
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28.02.2023 20:40 Відповісти
 
 