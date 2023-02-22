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Після тортур у полоні помер звільнений за обміном комбат "Азова" Олег Мудрак. ФОТО

Пішов із життя майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар". Разом з іншими захисниками "Азовсталі" він провів півроку у полоні росіян та пережив теракт у Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, трагічну новину повідомив його племінник Данило . 

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році, він разом із побратимами захищав Маріуполь, а після "Азовсталь". Разом з іншими "азовцями" у травні 2022 року 36-річний "Сухар" потрапив до російського полону, де неабияк схуд. Його фото з полону, зроблені у серпні 2022 року, вразилили мережу. Замість м’язистого воїна на фото була виснажена та закатована людина.

Дивіться на Цензор.НЕТ -  Захисник "Азовсталі" Олег Мудрак після 100 днів у полоні російських окупантів. ФОТО

Після тортур у полоні помер звільнений за обміном комбат Азова Олег Мудрак 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 700 захисників Маріуполя з "Азовсталі" досі знаходяться у російському полоні

Автор: 

Маріуполь (3236) полон (1570) смерть (6759) Азов (779)


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Топ коментарі
+160
закатували, тварюки.

Спочивай з миром.
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22.02.2023 20:16
+143
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22.02.2023 20:19
+140
Вічна пам'ять захистнику України
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22.02.2023 20:20
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Млсковіти , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Ми вас будемо безжалісно вбивати та рвати на шматки !!
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22.02.2023 23:35 Відповісти
Немає слів від болю. Сукі, які ж сукі...
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22.02.2023 23:38 Відповісти
А золкін підар шарія, кацапів в храми на екскурсії до московських сатаністів воде на вихідних.
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22.02.2023 23:45 Відповісти
Я так понимаю умер уже после освобождения, угробили ему здоровье в плену сцуки, а мы с ними нянчимся, откармливаем...
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23.02.2023 00:15 Відповісти
Что ты несешь?!
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23.02.2023 09:04 Відповісти
Капец..А мы рашистов в плену кормим и интервью с ними в ютуб ..
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23.02.2023 00:49 Відповісти
Вечная память ГЕРОЮ.Смерть кацапской падали и вечный позор Зелёным уродам Дерьмакам,Арахамии и прочей сволочи,давшей приказ разминировать Чонгар,и приведшей к сотням тысяч жертв..
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23.02.2023 01:08 Відповісти
Запам'ятайте, й перекажіть іншим!
Героям, праведникам, захисникам та дорогим людям, які йдуть у засвіти, бажають Царства Небесного...
Земля НЕ МОЖЕ БУТИ ПУХОМ. Вона полита кровью, потом та сльозами...
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23.02.2023 01:18 Відповісти
земля пухом- то недолугий кацапiзм. саме Царства Небесного.
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23.02.2023 07:32 Відповісти
Спочивай з Богом ,Воїн.Слава тобі і вічна пам'ять!
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23.02.2023 07:42 Відповісти
Здали Азов в Маріуполі зєлєні чмирі єрмак та зєлєнскій.Стільки наших героїв полягло ,стільки ще страждає в полоні кацапському . єрмак і зєлєнскій це зрадники обоє завербовані кацапами.
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23.02.2023 07:47 Відповісти
Азовці попали у полон через зелену мрязь. Як їх катували видно усім. Господи які хлопці і дівчата лягають, немає нашим соколам ціни. Треба створит такі умови щоб кожен полонений кацап вдень і вночі здригався від наслідків цих катувань. А зеленій мрязі на чолі з гугнявим вирок може бути тільки один.
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23.02.2023 13:55 Відповісти
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ УКРАИНЫ!смерть кацапским выродкам!
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23.02.2023 14:06 Відповісти
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