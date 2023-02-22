Після тортур у полоні помер звільнений за обміном комбат "Азова" Олег Мудрак. ФОТО

Пішов із життя майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар". Разом з іншими захисниками "Азовсталі" він провів півроку у полоні росіян та пережив теракт у Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, трагічну новину повідомив його племінник Данило .

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році, він разом із побратимами захищав Маріуполь, а після "Азовсталь". Разом з іншими "азовцями" у травні 2022 року 36-річний "Сухар" потрапив до російського полону, де неабияк схуд. Його фото з полону, зроблені у серпні 2022 року, вразилили мережу. Замість м’язистого воїна на фото була виснажена та закатована людина.

Дивіться на Цензор.НЕТ - Захисник "Азовсталі" Олег Мудрак після 100 днів у полоні російських окупантів. ФОТО

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