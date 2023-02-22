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После пыток в плену умер освобожденный по обмену комбат "Азова" Олег Мудрак. ФОТО

Ушел из жизни майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарь". Вместе с другими защитниками "Азовстали" он провел полгода в плену россиян и пережил теракт в Оленовке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трагическую новость сообщил его племянник Даниил.

Олег Мудрак принимал участие в войне с первых дней 2014 года. Когда враг совершил полномасштабное вторжение в 2022 году, он вместе с побратимами защищал Мариуполь, а потом "Азовсталь". Вместе с другими "азовцами" в мае 2022 года 36-летний "Сухарь" попал в российский плен, где очень похудел. Его фото из плена, сделанные в августе 2022 года, поразили сеть. Вместо мускулистого воина на фото был истощенный и замученный человек.

Смотрите также: Защитник "Азовстали" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов. ФОТО

После пыток в плену умер освобожденный по обмену комбат Азова Олег Мудрак 01

Читайте также: Более 700 защитников Мариуполя из "Азовстали" до сих пор находятся в российском плену

Автор: 

Мариуполь (5718) плен (2618) смерть (9232) Азов (795)


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Топ комментарии
+160
закатували, тварюки.

Спочивай з миром.
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22.02.2023 20:16
+143
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22.02.2023 20:19
+140
Вічна пам'ять захистнику України
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22.02.2023 20:20
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Млсковіти , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Ми вас будемо безжалісно вбивати та рвати на шматки !!
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22.02.2023 23:35 Ответить
Немає слів від болю. Сукі, які ж сукі...
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22.02.2023 23:38 Ответить
А золкін підар шарія, кацапів в храми на екскурсії до московських сатаністів воде на вихідних.
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22.02.2023 23:45 Ответить
Я так понимаю умер уже после освобождения, угробили ему здоровье в плену сцуки, а мы с ними нянчимся, откармливаем...
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23.02.2023 00:15 Ответить
Что ты несешь?!
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23.02.2023 09:04 Ответить
Капец..А мы рашистов в плену кормим и интервью с ними в ютуб ..
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23.02.2023 00:49 Ответить
Вечная память ГЕРОЮ.Смерть кацапской падали и вечный позор Зелёным уродам Дерьмакам,Арахамии и прочей сволочи,давшей приказ разминировать Чонгар,и приведшей к сотням тысяч жертв..
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23.02.2023 01:08 Ответить
Запам'ятайте, й перекажіть іншим!
Героям, праведникам, захисникам та дорогим людям, які йдуть у засвіти, бажають Царства Небесного...
Земля НЕ МОЖЕ БУТИ ПУХОМ. Вона полита кровью, потом та сльозами...
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23.02.2023 01:18 Ответить
земля пухом- то недолугий кацапiзм. саме Царства Небесного.
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23.02.2023 07:32 Ответить
Спочивай з Богом ,Воїн.Слава тобі і вічна пам'ять!
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23.02.2023 07:42 Ответить
Здали Азов в Маріуполі зєлєні чмирі єрмак та зєлєнскій.Стільки наших героїв полягло ,стільки ще страждає в полоні кацапському . єрмак і зєлєнскій це зрадники обоє завербовані кацапами.
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23.02.2023 07:47 Ответить
Азовці попали у полон через зелену мрязь. Як їх катували видно усім. Господи які хлопці і дівчата лягають, немає нашим соколам ціни. Треба створит такі умови щоб кожен полонений кацап вдень і вночі здригався від наслідків цих катувань. А зеленій мрязі на чолі з гугнявим вирок може бути тільки один.
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23.02.2023 13:55 Ответить
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ УКРАИНЫ!смерть кацапским выродкам!
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23.02.2023 14:06 Ответить
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