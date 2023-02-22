После пыток в плену умер освобожденный по обмену комбат "Азова" Олег Мудрак. ФОТО

Ушел из жизни майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарь". Вместе с другими защитниками "Азовстали" он провел полгода в плену россиян и пережил теракт в Оленовке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трагическую новость сообщил его племянник Даниил.

Олег Мудрак принимал участие в войне с первых дней 2014 года. Когда враг совершил полномасштабное вторжение в 2022 году, он вместе с побратимами защищал Мариуполь, а потом "Азовсталь". Вместе с другими "азовцами" в мае 2022 года 36-летний "Сухарь" попал в российский плен, где очень похудел. Его фото из плена, сделанные в августе 2022 года, поразили сеть. Вместо мускулистого воина на фото был истощенный и замученный человек.

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