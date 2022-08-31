Защитник "Азовстали" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов. ФОТО

Боец полка "Азов" Олег Мудрак более 100 дней находится в плену российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовали в сети.

На первом фото – кадр из видео во время выхода украинских защитников из "Азовстали".

Второе фото – Олег после месяцев плена.

Олег Мудрак - капитан и командир 1-го батальона ОЗСП "АЗОВ".

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