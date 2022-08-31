Защитник "Азовстали" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов. ФОТО
Боец полка "Азов" Олег Мудрак более 100 дней находится в плену российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовали в сети.
На первом фото – кадр из видео во время выхода украинских защитников из "Азовстали".
Второе фото – Олег после месяцев плена.
Олег Мудрак - капитан и командир 1-го батальона ОЗСП "АЗОВ".
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+109 Алекс Мышкевич
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https://censor.net/ru/video_news/3364226/arestovich_poluchil_zvanie_polkovnika_video
Меня приведёт к океану смерти,
И я с полпути повернул вспять.
С тех пор все тянутся предо мною
Кривые, глухие окольные тропы…
Надеюсь, после победы над агрессором, ЗЕбилы ответят перед нацией. И та бл.ядина, что призывала украинцев кормить пленных мокшанских орков круассанами и поить чаем.
а ти де ?