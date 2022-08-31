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Новости Фото Война
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Защитник "Азовстали" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов. ФОТО

Боец полка "Азов" Олег Мудрак более 100 дней находится в плену российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовали в сети.

На первом фото – кадр из видео во время выхода украинских защитников из "Азовстали".

Второе фото – Олег после месяцев плена.

Олег Мудрак - капитан и командир 1-го батальона ОЗСП "АЗОВ".

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Защитник Азовстали Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов 01
Защитник Азовстали Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов 02

Автор: 

военнопленные (1069) Азов (793) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+109
дві з половиною тисячі найкращих Воінів ЗСУ знищено Зєлєнським у полоні кацапів!!
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31.08.2022 16:17
+102
Нічого, головне що друзі Зеленського які вже отримали нагороди не відчувають ніякого голоду
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31.08.2022 16:16
+101
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31.08.2022 16:19
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Подивись на пики нагороджених кварталівців може полегшає.
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31.08.2022 17:18 Ответить
зараз в Україні набирає розкрути такий собі Сашко Поворознюк,аграрний барон десь з Півдня,активний прибічник Янелоха. Так от його мордяка за 6 міс війни вже перестала поміщатися в екрані, сидить в себе в кабінеті,у напіввійськовій формі і за допомогою матів воює з путіним і Порошенком . І так всі 6 місяців. Хто з тих країв,що воно за таке цей Олександр Поворознюк??
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31.08.2022 17:00 Ответить
Послухайте його хвилину і зрозумієте...Інше питання хто за ним стоїть.
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31.08.2022 22:36 Ответить
а це той підор,якого "обікрав" Порох,бо це довбойоб поклав гроші в мутний банк,а Гонтарєва ту шарагу закрила,щоб не вливати рефіансування в чорну діру ,чув про нього,ще то їбло)))
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31.08.2022 22:42 Ответить
Боже, поможи
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31.08.2022 17:01 Ответить
коли є ЗЄлєнський, Бог безсилий....
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31.08.2022 17:17 Ответить
Які ще докази ЗРАДИ верховного ГОВНОкомандуючого потрібні ?!!!
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31.08.2022 17:01 Ответить
И на десерт , ко всему . Арестович получил звание полковника , все по чесноку , ******...

https://censor.net/ru/video_news/3364226/arestovich_poluchil_zvanie_polkovnika_video
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31.08.2022 17:07 Ответить
просто Капітан Мудрак опинився "не в тому місці і не в той час" для одержання війського звання та державних нагород - він захищав Марік, а не ляпав язиком в ОПі чи на ЗЄ-дрофоні
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31.08.2022 17:19 Ответить
Жесть, как бы Зе не обьявил о спецоперации эвакуации всей Украины.
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31.08.2022 17:13 Ответить
і все одно кацапи його бояться навіть обеззброєного ! на правій руці нашого Воїна кайданки !
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31.08.2022 17:20 Ответить
И на левой след , видимо только для фото и сняли, а так в наручниках весь допрос был.
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31.08.2022 17:39 Ответить
Больно это видеть...
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31.08.2022 17:21 Ответить
Спецоперація по порятунку…. Немає слів
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31.08.2022 17:22 Ответить
в полоні любу людину можна зламати, особливо якщо цей полон кацапський
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31.08.2022 17:27 Ответить
Сказали мне, что эта дорога
Меня приведёт к океану смерти,
И я с полпути повернул вспять.
С тех пор все тянутся предо мною
Кривые, глухие окольные тропы…
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31.08.2022 17:28 Ответить
Горіть ви в пеклі, зелені виродки, що зрадили Азовців. Щоб ти подохло, падло зелене брехливе!
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31.08.2022 17:31 Ответить
****, тебя ждёт швабра.
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31.08.2022 17:45 Ответить
Симон Петлюра писал: не так страшны российские вши, как украинские гниды.
Надеюсь, после победы над агрессором, ЗЕбилы ответят перед нацией. И та бл.ядина, что призывала украинцев кормить пленных мокшанских орков круассанами и поить чаем.
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31.08.2022 17:36 Ответить
Не писав Петлюра уруцкім ізіком! Перша ознака розумового сифілісу - уруцкій радной ізік. З цего починається ВСЯ ФУЙНЯ в Україні. Бо совково-постсовкова БИДЛОТА, як бомжара, замість витравити манду, з кайфом чіхає піхву.
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31.08.2022 17:58 Ответить
Добавлю ще: вэльмышановна пани Ирина Фарион, мовознавэць, казала: в Украйини иснуе такый фэномэн, як росийськомовный украинськый националист.
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31.08.2022 18:25 Ответить
не існує, це жалюгідне виправдання сруцкого пристосуванського бидла.
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31.08.2022 21:59 Ответить
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31.08.2022 17:54 Ответить
воістину "бійці невидимого фронту", бо той "фронт", де вони язиками ляпаюють воіснину нікому на буй не потрібен
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31.08.2022 19:30 Ответить
бидло кацапське, а де розкладка українська, чи злі біндерафци вирвали українські літери з клавіатури?
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31.08.2022 22:01 Ответить
їбанько,ти з якої ***** випало,чи сраки?))) ти не володієш ні своїм "нарєчьєм",ні мовою,ти просто худоба впн-на)))
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31.08.2022 22:44 Ответить
Азовців певне обколюють всякими лікарськими забороненими препаратами, так раніше КГБісти в психлікарнях з дисидентів робили слухняних "ляльок". Така хімія зламає здоров'я будь-кому.
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31.08.2022 18:40 Ответить
УПА, Крути, Революція на Граніті, ДВА Майдани у полон не здавались. 2500 толпою на бойню? Позитивна тема - слів нема!
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31.08.2022 18:44 Ответить
Люди ,, якщо після війни зелені потвори не будуть покарані ,,, це все тоді марно ,,, за що гинуть ,, за ідею по телевізору ,,, а насправді ,,, цирк потвор
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31.08.2022 19:21 Ответить
Бутусов ,,, ти в снбо ,,, чого мовчиш ,,, чи тебе вже замазали
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31.08.2022 19:24 Ответить
Бутусов ,,, ти в снбо ,,....

а ти де ?
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31.08.2022 19:32 Ответить
Нічого,лиш-би живий повернувся,як говорять,були-б кості---м*ясо наросте!! СЛАВА ГЕРОЮ!!!!
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31.08.2022 20:59 Ответить
Хай Бог його оберігає. Слава Герою! Завдяки саме таким воїнам тримається наша держава Україна.
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31.08.2022 21:05 Ответить
Боже , бережи наших хлопців, дай їм сили...
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31.08.2022 21:22 Ответить
Почему они остались в окружении, ведь в начале была возможность отхода из Марика? Так бы и Марик целее был бы и главное самые подготовленные люди могли бы и дальше сражаться!
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31.08.2022 21:22 Ответить
ЗеЛох, щоб ти здох!!! На твоїй совісті вбивство Маріуполя!!! З усіма наслідками.
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31.08.2022 21:25 Ответить

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31.08.2022 22:14 Ответить

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31.08.2022 22:17 Ответить
Просто нет слов. А из эмоций только злость и ненависть
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31.08.2022 22:58 Ответить
А це капітан Денис Прокопенко. Денис був єдиним,хто під час нагородження не віддав гідрантові честь. Залишалось тільки сподіватися,що останній не помститься за цей вчинок герою.
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31.08.2022 23:57 Ответить
Ціх гниднікив нах... з України. Пора менять владу. А ГЕРОЇВ АЗОВ назвати вулици щоб вічно жили в нашої пам'яти та в сердцях.
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01.09.2022 08:29 Ответить
Дбр не возбуждается на счёт зетелепня и верещучки за личный контроль слива бойцов Азовстали?
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07.09.2022 16:03 Ответить
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