Захисник "Азовсталі" Олег Мудрак після 100 днів у полоні російських окупантів. ФОТО
Боєць полку "Азов" Олег Мудрак понад 100 днів перебуває в полоні російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднили в мережі.
На першому фото - кадр з відео під час виходу українських захисників з "Азовсталі".
Друге фото - Олег після місяців полону.
Олег Мудрак є капітаном та командиром 1-го батальйону ОЗСП "АЗОВ".
Топ коментарі
+109 Алекс Мышкевич
показати весь коментар31.08.2022 16:17
+102 Right Right #460828
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+101 18c49ed2
показати весь коментар31.08.2022 16:19
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https://censor.net/ru/video_news/3364226/arestovich_poluchil_zvanie_polkovnika_video
Меня приведёт к океану смерти,
И я с полпути повернул вспять.
С тех пор все тянутся предо мною
Кривые, глухие окольные тропы…
Надеюсь, после победы над агрессором, ЗЕбилы ответят перед нацией. И та бл.ядина, что призывала украинцев кормить пленных мокшанских орков круассанами и поить чаем.
а ти де ?