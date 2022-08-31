Захисник "Азовсталі" Олег Мудрак після 100 днів у полоні російських окупантів. ФОТО

Боєць полку "Азов" Олег Мудрак понад 100 днів перебуває в полоні російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднили в мережі.

На першому фото - кадр з відео під час виходу українських захисників з "Азовсталі".

Друге фото - Олег після місяців полону.

Олег Мудрак є капітаном та командиром 1-го батальйону ОЗСП "АЗОВ".

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