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Новости Е-декларации госслужащих
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Необходимо прислушаться к союзникам и возобновить декларирование для госслужащих и прозрачность в работе Рады, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов стран G7, отмечающих необходимость вернуть электронное декларирование и восстановить прозрачность работы украинского парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента – достаточно уже скрываться от избирателей. Также, самое время – возвращение публичного декларирования высокопоставленных должностных лиц. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", – написал Порошенко.

"Такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной Рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7. Эти страны – наши ключевые союзники  в борьбе с внешним агрессором и в плане внутренних реформ на нашем пути в ЕС", – отметил лидер "ЕС".

Необходимо прислушаться к союзникам и возобновить декларирование для госслужащих и прозрачность в работе Рады, - Порошенко 01

"Хорошо, что Семерка услышала украинскую оппозицию и гражданское общество и четко сформулировала этот пакет неотложных решений – позиция G7 и Европейской Солидарности абсолютно тождественны. Важно теперь, чтобы власть услышала наших главных партнеров. В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть также едины, как и в защите страны от российской агрессии. Потому что полная и окончательная победа наша над Московией невозможна без членства в ЕС и НАТО", – подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для победы Запада следует ввести санкции против всего энергетического сектора РФ, в том числе ядерного, - Порошенко

G7 (843) Порошенко Петр (19615) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+44
Так при нем и были введены электронные декларации, которые стали костью поперек горла зеленому вору и его холуям.
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02.03.2023 19:55
+38
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02.03.2023 20:14
+37
Він почав з себе, але прийшли слуги і припинили декларування майна.
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02.03.2023 19:56
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зелена прислуга діскредітувала верховну раду..разогнать . краще по камерам...
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02.03.2023 20:55 Ответить
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02.03.2023 21:02 Ответить
Геть - ман!!!!
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02.03.2023 21:28 Ответить
Порошенко на тлі зелених мародерів як Світоч серед мавп
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02.03.2023 21:51 Ответить
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02.03.2023 21:54 Ответить
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02.03.2023 22:09 Ответить
Так ото ж Порошенко і цінники на яйцях преклеїв,щоб Рєзнікова підставить.
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03.03.2023 00:26 Ответить
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