Необходимо прислушаться к союзникам и возобновить декларирование для госслужащих и прозрачность в работе Рады, - Порошенко

Петр Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов стран G7, отмечающих необходимость вернуть электронное декларирование и восстановить прозрачность работы украинского парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента – достаточно уже скрываться от избирателей. Также, самое время – возвращение публичного декларирования высокопоставленных должностных лиц. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", – написал Порошенко.

"Такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной Рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7. Эти страны – наши ключевые союзники в борьбе с внешним агрессором и в плане внутренних реформ на нашем пути в ЕС", – отметил лидер "ЕС".

"Хорошо, что Семерка услышала украинскую оппозицию и гражданское общество и четко сформулировала этот пакет неотложных решений – позиция G7 и Европейской Солидарности абсолютно тождественны. Важно теперь, чтобы власть услышала наших главных партнеров. В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть также едины, как и в защите страны от российской агрессии. Потому что полная и окончательная победа наша над Московией невозможна без членства в ЕС и НАТО", – подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для победы Запада следует ввести санкции против всего энергетического сектора РФ, в том числе ядерного, - Порошенко