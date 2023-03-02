Первый в Украине банк длительного хранения крови открыли в Киеве

В Киеве в рамках проекта "Смелая кровь" на базе Киевского городского центра крови открыли первый в Украине банк длительного хранения крови, позволяющий замораживать и сохранять редкие группы крови до 30 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщают в пресс-релизе проекта, центр позволит также осуществлять оперативную логистику при самых сложных условиях, в частности, в месте боевых действий для спасения пострадавших военных и гражданских.

По словам и. о. директора городского центра крови Виталия Демского, ранее такие важнейшие компоненты крови, как эритроциты, могли сохранять максимум 42 дня, новый банк крови позволит продлить жизнь эритроцитов до 30 лет.

Читайте также: Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"На сегодняшний день у нас работает новое специальное оборудование, которое может сохранять эритроциты при температуре от -80°С и ниже, а также позволяет замораживать и размораживать компоненты крови", - сказал Демский.

Проект реализован в партнерстве Министерства здравоохранения, Parimatch Ukraine и Киевской городской государственной администрации.