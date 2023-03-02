Жители Подмосковья сообщают о взрыве возле Коломны. ВИДЕО
Вечером 2 марта жители Московской области РФ слышали звук взрыва возле города Коломна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, что недавно в Подмосковье упал беспилотник рядом с объектом "Газпрома".
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+47 Серьога Харківський
показать весь комментарий02.03.2023 22:32 Ссылка
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+30 roman #444800
показать весь комментарий02.03.2023 22:25 Ссылка
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Ви там всі в цій петиції дебіли ?
Назви хоч одного судом визнаного корупціонера, який знову обійняв державну посаду !
Якщо хто не в курсі, то кацапи роблять, наприклад, танки на "Уралвагонзаводі".
Хоча, згідно вікі, на цьому заводі багато різних двигунів виготовляється, можливо деякі з них і у військовій техніці використовуються...
А можливо в тій коломні ще якась секретна в/ч є , або аеродром...
*Игроку под никнеймом "кРэМлЬ" приготовиться!*
это же вам не храбрые ополченцы БрНР, которые захватывают заложников. это другое...
*****, де саме?
У вас там куди не глянь СВАЛКА!
Але ніт. Героїв-**********, готових трахатися сексом хоч на фоні ядерних губів, серед кацапів не знайшлося - тільки вазгени, аслани і мухіди лупають яйцями по сідницях оркосамиць, поки орки на спецоперації.
- Оль, а скинь фоточку :3
(file downloading)
- Ааа, ***!!! Я столько не выпью!!! 😱
(але то у нормальних людей...)
(Отож бо. У нас готові до оргії на Щекавиці під ядерними ударами, а вони від бавовни повсиралися)