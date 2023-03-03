Россияне решили построить на оккупированном Донбассе 6 предприятий для переработки мусора, - ОВА

В непризнанных "ЛНР" и "ДНР" собираются открыть шесть предприятий для переработки мусора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"На огромной территории РФ не нашлось места, где разместить эти свалки. Как вот вспомнили, что рядом расположены так называемые "ЛНР" и "ДНР". Где, в подавляющем большинстве, население поддержит все предложения оккупационных властей, потому что "так надо" , – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что российский экологический оператор сообщил о планах построить на оккупированном Донбассе шесть предприятий для обращения с твердыми коммунальными отходами.

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На этих объектах будут последовательно осуществляться все технологические стадии – сортировка, утилизация и, что главное, размещение отходов. Для собственных нужд оккупированных территорий хватило бы и одного такого завода. Но кто хочет в Курске или Белгороде дышать непонятно чем, если есть место, где можно все? - сообщили в Луганской ОВА.