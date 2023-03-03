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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне решили построить на оккупированном Донбассе 6 предприятий для переработки мусора, - ОВА

сміття

В непризнанных "ЛНР" и "ДНР" собираются открыть шесть предприятий для переработки мусора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"На огромной территории РФ не нашлось места, где разместить эти свалки. Как вот вспомнили, что рядом расположены так называемые "ЛНР" и "ДНР". Где, в подавляющем большинстве, население поддержит все предложения оккупационных властей, потому что "так надо" , – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что российский экологический оператор сообщил о планах построить на оккупированном Донбассе шесть предприятий для обращения с твердыми коммунальными отходами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление Северодонецка оккупанты отсрочили еще на два года, - ОВА

На этих объектах будут последовательно осуществляться все технологические стадии – сортировка, утилизация и, что главное, размещение отходов. Для собственных нужд оккупированных территорий хватило бы и одного такого завода. Но кто хочет в Курске или Белгороде дышать непонятно чем, если есть место, где можно все? - сообщили в Луганской ОВА.

оккупация (10187) мусоропереработка (107) Донбасс (26956) Донецкая область (9910) Луганская область (6506)


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Топ комментарии
+10
Мобильные крематории?
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03.03.2023 10:36
+8
это буду просто замаскированные крематории
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03.03.2023 10:36
+7
Донбасяне так поддерживали зека Януковича, что не заметили, как стали отстойником для Росии.
Теперь благодарные Петербуржцы и Москвичи, привезут сжигать свой мусор в Донбас.
Я-ну ко вич, Я ну ко вич!
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03.03.2023 10:44
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Мобильные крематории?
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03.03.2023 10:36 Ответить
это буду просто замаскированные крематории
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03.03.2023 10:36 Ответить
6 крематоріїв мало буде...
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03.03.2023 10:41 Ответить
Донбасяне так поддерживали зека Януковича, что не заметили, как стали отстойником для Росии.
Теперь благодарные Петербуржцы и Москвичи, привезут сжигать свой мусор в Донбас.
Я-ну ко вич, Я ну ко вич!
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03.03.2023 10:44 Ответить
Та біосміття й так непогано НА Донбасі спалюється.
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03.03.2023 10:54 Ответить
Так ось як їх тепер називають, - твердими комунальними відходами! 🤣
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03.03.2023 10:44 Ответить
Ваньки і є сміття.
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03.03.2023 10:45 Ответить
Подарили им территорию они сразу осваивать её. ТУТ же был "МИР" не стреляли по крайней мере 10 последних лет,место того,чтоб создавать рабочие места,животноводство, делали всё,чтоб разрушить и становилось трухой. Некогда цветущие сёла,стали некому не нужные, где были колхозы,тока, фермы, птицефермы, всё в запустение пришло. Это как называется ? И это я про одну область только говорю.
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03.03.2023 10:47 Ответить
Лугандонская мразь,которая привела войну в Украину должна жить в помойке и мусоре,- хотели рузьге мир - жрите суки.
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03.03.2023 10:49 Ответить
Там вже є "Вагнєр" - підприємство для переробки біосміття.
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03.03.2023 10:52 Ответить
Дохлу кацапню утилізувати будуть.
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03.03.2023 11:00 Ответить
Забруднення наших територій окупантами.
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03.03.2023 11:30 Ответить
Тобіш для переробки кацапсячої біомаси?
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03.03.2023 11:35 Ответить
оккупанти будуть дорізати радянську спадщину, що не на металл, то на переробку на місці. Донбас деіндустріалізують, бо конкуренти непотрібні ані в европі, ані в росії.
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03.03.2023 11:56 Ответить
"Кормільци", блд. Отділяйте тепер пластік від картону ,нах.
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03.03.2023 12:08 Ответить
шість пересувних крематорія?
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03.03.2023 12:42 Ответить
Пардон...
БІО-сміття!!!
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03.03.2023 13:02 Ответить
 
 