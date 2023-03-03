Росіяни вирішили звести на окупованому Донбасі 6 підприємств для переробки сміття, - ОВА

У невизнаних "ЛНР" та "ДНР" збираються відкрити шість підприємств для переробки сміття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"На величезній території РФ не знайшлось місця, де розмістити ці смітники. Як от згадали, що поряд розташовані так звані "ЛНР" та "ДНР". Де, у переважній більшості, населення підтримає усі пропозиції окупаційної влади, бо "так надо"", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що російський екологічний оператор повідомив про плани збудувати на окупованому Донбасі шість підприємств для поводження з твердими комунальними відходами.

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На цих об'єктах послідовно здійснюватимуться всі технологічні стадії – сортування, утилізація і, що головне, розміщення відходів.Для власних потреб окупованих територій вистачило б й одного такого заводу. Але хто хоче у Курську чи Бєлгороді дихати незрозуміло чим, якщо є місце, де можна усе?" - повідомили в Луганській ОВА.