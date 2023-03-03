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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни вирішили звести на окупованому Донбасі 6 підприємств для переробки сміття, - ОВА

сміття

У невизнаних "ЛНР" та "ДНР" збираються відкрити шість підприємств для переробки сміття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"На величезній території РФ не знайшлось місця, де розмістити ці смітники. Як от згадали, що поряд розташовані так звані "ЛНР" та "ДНР". Де, у переважній більшості, населення підтримає усі пропозиції окупаційної влади, бо "так надо"", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що російський екологічний оператор повідомив про плани збудувати на окупованому Донбасі шість підприємств для поводження з твердими комунальними відходами. 

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На цих об'єктах послідовно здійснюватимуться всі технологічні стадії – сортування, утилізація і, що головне, розміщення відходів.Для власних потреб окупованих територій вистачило б й одного такого заводу. Але хто хоче у Курську чи Бєлгороді дихати незрозуміло чим, якщо є місце, де можна усе?" - повідомили в Луганській ОВА.

Автор: 

окупація (6740) сміттєпереробка (173) Донбас (22356) Донецька область (8744) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+10
Мобильные крематории?
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03.03.2023 10:36
+8
это буду просто замаскированные крематории
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03.03.2023 10:36
+7
Донбасяне так поддерживали зека Януковича, что не заметили, как стали отстойником для Росии.
Теперь благодарные Петербуржцы и Москвичи, привезут сжигать свой мусор в Донбас.
Я-ну ко вич, Я ну ко вич!
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03.03.2023 10:44
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Мобильные крематории?
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03.03.2023 10:36 Відповісти
это буду просто замаскированные крематории
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03.03.2023 10:36 Відповісти
6 крематоріїв мало буде...
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03.03.2023 10:41 Відповісти
Донбасяне так поддерживали зека Януковича, что не заметили, как стали отстойником для Росии.
Теперь благодарные Петербуржцы и Москвичи, привезут сжигать свой мусор в Донбас.
Я-ну ко вич, Я ну ко вич!
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03.03.2023 10:44 Відповісти
Та біосміття й так непогано НА Донбасі спалюється.
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03.03.2023 10:54 Відповісти
Так ось як їх тепер називають, - твердими комунальними відходами! 🤣
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03.03.2023 10:44 Відповісти
Ваньки і є сміття.
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03.03.2023 10:45 Відповісти
Подарили им территорию они сразу осваивать её. ТУТ же был "МИР" не стреляли по крайней мере 10 последних лет,место того,чтоб создавать рабочие места,животноводство, делали всё,чтоб разрушить и становилось трухой. Некогда цветущие сёла,стали некому не нужные, где были колхозы,тока, фермы, птицефермы, всё в запустение пришло. Это как называется ? И это я про одну область только говорю.
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03.03.2023 10:47 Відповісти
Лугандонская мразь,которая привела войну в Украину должна жить в помойке и мусоре,- хотели рузьге мир - жрите суки.
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03.03.2023 10:49 Відповісти
Там вже є "Вагнєр" - підприємство для переробки біосміття.
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03.03.2023 10:52 Відповісти
Дохлу кацапню утилізувати будуть.
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03.03.2023 11:00 Відповісти
Забруднення наших територій окупантами.
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03.03.2023 11:30 Відповісти
Тобіш для переробки кацапсячої біомаси?
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03.03.2023 11:35 Відповісти
оккупанти будуть дорізати радянську спадщину, що не на металл, то на переробку на місці. Донбас деіндустріалізують, бо конкуренти непотрібні ані в европі, ані в росії.
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03.03.2023 11:56 Відповісти
"Кормільци", блд. Отділяйте тепер пластік від картону ,нах.
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03.03.2023 12:08 Відповісти
шість пересувних крематорія?
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03.03.2023 12:42 Відповісти
Пардон...
БІО-сміття!!!
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03.03.2023 13:02 Відповісти
 
 