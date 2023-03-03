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Загарбники псують урожай "незареєстрованим" фермерам окупованої Луганщини, - ОВА

зерно

Російські загарбники зобов’язують фермерів Луганщини вносити інформацію про збирання й переробку збіжжя до російської федеральної системи "Зерно" під загрозою позбавлення врожаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Луганську ОВА.

"З допомогою російської інформаційної системи можна простежити, хто посіяв і зібрав зерно, кому продав, хто переробив, як і куди перевіз. Повинні зареєструватися учасники зернового ринку. Тим, хто ще не доєднався до системи, масово псують врожай, а без реєстрації аграрії не зможуть оформити товаросупровідні документи на партію зерна або продуктів його переробки", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає ОВА, загарбники вдаються до шантажу, повністю блокуючи можливість реалізовувати збіжжя. До того ж усім пекарням заборонено приймати зерно від місцевих фермерів.

Автор: 

окупація (6740) фермер (394) Луганська область (4890)


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На те вони і загарбники, чи хтось чекав від них гарних справ? Їх прадіди також знищували і псували тут хліб, здійснювали голодомори, виморили націю, наших славних козаків і багато сюди завезли своїх, які відкрили двері ворогу.
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03.03.2023 07:34 Відповісти
Кацап і зло синоніми.
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03.03.2023 07:39 Відповісти
З Хлібом Насущний жарти погано закінчуються. Тупорилих кацапів життя ні чому не навчило.
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03.03.2023 07:44 Відповісти
Було б дивно якщо б вони цього не робили..
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03.03.2023 07:52 Відповісти
А в Московии поля пока не горят ?
БУДУТ
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03.03.2023 08:15 Відповісти
 
 