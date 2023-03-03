Загарбники псують урожай "незареєстрованим" фермерам окупованої Луганщини, - ОВА

Російські загарбники зобов’язують фермерів Луганщини вносити інформацію про збирання й переробку збіжжя до російської федеральної системи "Зерно" під загрозою позбавлення врожаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Луганську ОВА.

"З допомогою російської інформаційної системи можна простежити, хто посіяв і зібрав зерно, кому продав, хто переробив, як і куди перевіз. Повинні зареєструватися учасники зернового ринку. Тим, хто ще не доєднався до системи, масово псують врожай, а без реєстрації аграрії не зможуть оформити товаросупровідні документи на партію зерна або продуктів його переробки", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає ОВА, загарбники вдаються до шантажу, повністю блокуючи можливість реалізовувати збіжжя. До того ж усім пекарням заборонено приймати зерно від місцевих фермерів.