Росіяни заборонили фермерам окупованої Луганщини продавати вирощене зерно, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо блокування російськими окупантами можливості зібрати врожай фермерам Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГШ ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року.

Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Також, так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю".

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