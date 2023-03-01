Росіяни заборонили фермерам окупованої Луганщини продавати вирощене зерно, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо блокування російськими окупантами можливості зібрати врожай фермерам Луганщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГШ ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року.
Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Також, так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю".
Топ коментарі
+6 Evgeny N
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+4 Саша Пончик
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+4 5 копійок
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Вдих-видих, затримка дихання... Вдих і, на видоху, удар "під коліно" чи "жіночий" удар. Але то було "один на один", зате тижнів три потім міг словами переконувати і не зриватися...
Зараз знову стан підходить до "вдоху-видоху"