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Росіяни заборонили фермерам окупованої Луганщини продавати вирощене зерно, - Генштаб

зерно,ячмінь

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо блокування російськими окупантами можливості зібрати врожай фермерам Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГШ ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо-осінь 2022 року.

Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Також, так звана "окупаційна влада" на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни "узаконили" обіг зброї на окупованій Луганщині, - ОВА

Автор: 

зерно (3129) продаж (2284) фермер (393) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+6
О! "Путєн такі ввьол", як просили в 2014-му? І в чому розпач? Це ж "сбича мєчт"! Та й куди продавать? Ви ж самі кричали "Хватіт карміть Кієв і гейропу!" Їжте тепер. Бачили очі, що купували! Тепер хоч повилазьте!
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01.03.2023 20:02
+4
**** погано жилось ваті в Україні. І коли якийсь дебіл починає говорити про парашенську ********* що треба з ними дружити ледве себе стримую від гріха.
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01.03.2023 20:08
+4
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01.03.2023 20:15
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О! "Путєн такі ввьол", як просили в 2014-му? І в чому розпач? Це ж "сбича мєчт"! Та й куди продавать? Ви ж самі кричали "Хватіт карміть Кієв і гейропу!" Їжте тепер. Бачили очі, що купували! Тепер хоч повилазьте!
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01.03.2023 20:02 Відповісти
**** погано жилось ваті в Україні. І коли якийсь дебіл починає говорити про парашенську ********* що треба з ними дружити ледве себе стримую від гріха.
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01.03.2023 20:08 Відповісти
Не стримуйтеся, пане. Даю рецепт (використав один раз, але вистачило):
Вдих-видих, затримка дихання... Вдих і, на видоху, удар "під коліно" чи "жіночий" удар. Але то було "один на один", зате тижнів три потім міг словами переконувати і не зриватися...
Зараз знову стан підходить до "вдоху-видоху"
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01.03.2023 20:31 Відповісти
Шо, будуть гризти?
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01.03.2023 20:05 Відповісти
Смоктатимуть ; після того як ***** дупу лизали (( Вісім років херачили на кацапню і їхніх прихвостнів , а тепер вони "українські фермери " (( якби не так , іще скажіть що податки в український бюджет сплачували ((
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01.03.2023 20:14 Відповісти
А навіщо вони саджали, знаходячись в окупації? Хотіли заробити в окупації? Жадібність? Могли б просто землю в аренду здати, а техніку розібрати щоб не вкрали.
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01.03.2023 20:14 Відповісти
в оренду? кому? техніку на металолом чи запчастини все одно й розібрану заберуть. не жадібність, просто купа людей надіялась таким чином вижити. У нас теж, аби не зерновий коридор, така ж картина була б.
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01.03.2023 21:03 Відповісти
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01.03.2023 20:15 Відповісти
Бандюкович. А тепер вами правлять кацапи. Тобто вбивці...
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01.03.2023 21:06 Відповісти
росіяни старанно перетворюють фермерів Луганщини на лютих бандерівців.
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01.03.2023 20:37 Відповісти
 
 