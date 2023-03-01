Россияне запретили фермерам оккупированной Луганщины продавать выращенное зерно, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о блокировании российскими оккупантами возможности собрать урожай фермерам Луганской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГШ ВСУ.
В сообщении отмечается: "На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета-осени 2022 года".
Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая.
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+6 Evgeny N
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Вдих-видих, затримка дихання... Вдих і, на видоху, удар "під коліно" чи "жіночий" удар. Але то було "один на один", зате тижнів три потім міг словами переконувати і не зриватися...
Зараз знову стан підходить до "вдоху-видоху"