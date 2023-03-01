Россияне запретили фермерам оккупированной Луганщины продавать выращенное зерно, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о блокировании российскими оккупантами возможности собрать урожай фермерам Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГШ ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета-осени 2022 года".

Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая.

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