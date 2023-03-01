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Россияне запретили фермерам оккупированной Луганщины продавать выращенное зерно, - Генштаб

зерно,ячмінь

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о блокировании российскими оккупантами возможности собрать урожай фермерам Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГШ ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лета-осени 2022 года".

Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая.

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Автор: 

зерно (1070) продажа (484) фермер (188) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+6
О! "Путєн такі ввьол", як просили в 2014-му? І в чому розпач? Це ж "сбича мєчт"! Та й куди продавать? Ви ж самі кричали "Хватіт карміть Кієв і гейропу!" Їжте тепер. Бачили очі, що купували! Тепер хоч повилазьте!
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01.03.2023 20:02
+4
**** погано жилось ваті в Україні. І коли якийсь дебіл починає говорити про парашенську ********* що треба з ними дружити ледве себе стримую від гріха.
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01.03.2023 20:08
+4
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01.03.2023 20:15
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О! "Путєн такі ввьол", як просили в 2014-му? І в чому розпач? Це ж "сбича мєчт"! Та й куди продавать? Ви ж самі кричали "Хватіт карміть Кієв і гейропу!" Їжте тепер. Бачили очі, що купували! Тепер хоч повилазьте!
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01.03.2023 20:02 Ответить
**** погано жилось ваті в Україні. І коли якийсь дебіл починає говорити про парашенську ********* що треба з ними дружити ледве себе стримую від гріха.
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01.03.2023 20:08 Ответить
Не стримуйтеся, пане. Даю рецепт (використав один раз, але вистачило):
Вдих-видих, затримка дихання... Вдих і, на видоху, удар "під коліно" чи "жіночий" удар. Але то було "один на один", зате тижнів три потім міг словами переконувати і не зриватися...
Зараз знову стан підходить до "вдоху-видоху"
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01.03.2023 20:31 Ответить
Шо, будуть гризти?
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01.03.2023 20:05 Ответить
Смоктатимуть ; після того як ***** дупу лизали (( Вісім років херачили на кацапню і їхніх прихвостнів , а тепер вони "українські фермери " (( якби не так , іще скажіть що податки в український бюджет сплачували ((
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01.03.2023 20:14 Ответить
А навіщо вони саджали, знаходячись в окупації? Хотіли заробити в окупації? Жадібність? Могли б просто землю в аренду здати, а техніку розібрати щоб не вкрали.
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01.03.2023 20:14 Ответить
в оренду? кому? техніку на металолом чи запчастини все одно й розібрану заберуть. не жадібність, просто купа людей надіялась таким чином вижити. У нас теж, аби не зерновий коридор, така ж картина була б.
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01.03.2023 21:03 Ответить
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01.03.2023 20:15 Ответить
Бандюкович. А тепер вами правлять кацапи. Тобто вбивці...
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01.03.2023 21:06 Ответить
росіяни старанно перетворюють фермерів Луганщини на лютих бандерівців.
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01.03.2023 20:37 Ответить
 
 