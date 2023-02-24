УКР
Росіяни "узаконили" обіг зброї на окупованій Луганщині, - ОВА

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини дозволили зберігати та використовувати зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Бойовиків офіційно озброїли. Згідно із новим "законодавством" рф, жителям окупованих територій дозволено до 2026 року зберігати, носити та використовувати свою зброю та набої до неї на підставі відповідних дозволів, виданих до 30 вересня 2022 року. Тобто, наданих незрозуміло ким незрозуміло кому упродовж останніх дев’яти років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо в особи кількість наявної зброї перевищує встановлені російським законодавством норми, вони зможуть отримати ліцензію на колекціонування.

+4
А вона може бути проти них повернута?
24.02.2023 10:48 Відповісти
+4
Погано ,що в Україні, такого закона не має . Війна як не як . Кожен громадянин, должен бути озброєним , та пройти курси ,по використанню, та культурні використання
24.02.2023 11:07 Відповісти
+3
Схоже, в окупованому Луганську і області розквітнув бандитизм і терор озброєних нерегулярних загонів щодо населення, а "місцева влада" не дає собі ради.
Все це - предвісники хаосу, що невпинно насувається не лише на захоплені ворогом українські землі, а й на землі самої рашистської пітьми.
24.02.2023 10:56 Відповісти
нормально. потрібно ж буде карєнним лугандонцам з чимось робити набіги на приграничних роzійскіх рабів.
24.02.2023 10:39 Відповісти
А вони не бояться що та зброя буде повернута проти них?
24.02.2023 10:42 Відповісти
24.02.2023 10:48 Відповісти
Може. Хто зрадив один раз, зрадить і вдруге.
24.02.2023 10:51 Відповісти
Та без питаннь. Але чи захочуть зрджувати "братів"?
24.02.2023 10:59 Відповісти
Может хоть завалят друг дружку там!
24.02.2023 10:52 Відповісти
Схоже, в окупованому Луганську і області розквітнув бандитизм і терор озброєних нерегулярних загонів щодо населення, а "місцева влада" не дає собі ради.
Все це - предвісники хаосу, що невпинно насувається не лише на захоплені ворогом українські землі, а й на землі самої рашистської пітьми.
24.02.2023 10:56 Відповісти
Та то ж *партизани.*
24.02.2023 13:26 Відповісти
А нам слабо таке зробити на території всієї України.Наша влада розуміє що ця війна йде на стерання українського етносу з карти світу,але боїться вільного володіння зброї українцями.Виходить що для них головніше збереження влади а не України.Слова класика-Щоб зробити людину рабом в неї потрібно забрати зброю.
24.02.2023 11:06 Відповісти
Нам ніззя.Будуть вбивати-клич поліцію.
24.02.2023 11:16 Відповісти
В Буче звали дуже дуже довго. І все марно!
24.02.2023 12:22 Відповісти
24.02.2023 11:07 Відповісти
А у нас СН дуже бояться народа, бо дуже крадуть !
24.02.2023 11:08 Відповісти
Это, так-то, 2015 год

Граждане так называемой Донецкой Народной Республики получат возможность зарегистрировать имеющееся у них боевое огнестрельное оружие калибром менее 11,43 мм. Справки от нарколога и психиатра не потребуются.

Об этом сообщил начальник Отдела разрешительной системы и лицензирования МВД ДНР Сергей Злищев.

«Трофейное, найденное, другое оружие - все, что калибром до 11,43 мм - будет регистрироваться. Регистрация начнется с 25 мая».

«Для регистрации будет необходимо подать заявление соответствующего образца в отдел разрешительной системы МВД, две фотографии и квитанцию об оплате услуг, - добавил Злищев. - Также необходимо будет произвести отстрел боеприпасов из данного оружия».

Представитель МВД уточнил, что оружие позволено будет иметь всем категориям граждан с 18 лет. Количество единиц оружия ограничиваться не будет, но владельцу нужно будет обеспечить условия для их безопасного хранения. Холодным оружием, кроме охотничьего, можно будет владеть без регистрации.
24.02.2023 11:27 Відповісти
Слушне рішення. Підтримую.
24.02.2023 12:26 Відповісти
 
 