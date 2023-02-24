Росіяни "узаконили" обіг зброї на окупованій Луганщині, - ОВА

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини дозволили зберігати та використовувати зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Бойовиків офіційно озброїли. Згідно із новим "законодавством" рф, жителям окупованих територій дозволено до 2026 року зберігати, носити та використовувати свою зброю та набої до неї на підставі відповідних дозволів, виданих до 30 вересня 2022 року. Тобто, наданих незрозуміло ким незрозуміло кому упродовж останніх дев’яти років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо в особи кількість наявної зброї перевищує встановлені російським законодавством норми, вони зможуть отримати ліцензію на колекціонування.

