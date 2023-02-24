Росіяни "узаконили" обіг зброї на окупованій Луганщині, - ОВА
Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини дозволили зберігати та використовувати зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
"Бойовиків офіційно озброїли. Згідно із новим "законодавством" рф, жителям окупованих територій дозволено до 2026 року зберігати, носити та використовувати свою зброю та набої до неї на підставі відповідних дозволів, виданих до 30 вересня 2022 року. Тобто, наданих незрозуміло ким незрозуміло кому упродовж останніх дев’яти років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що якщо в особи кількість наявної зброї перевищує встановлені російським законодавством норми, вони зможуть отримати ліцензію на колекціонування.
Все це - предвісники хаосу, що невпинно насувається не лише на захоплені ворогом українські землі, а й на землі самої рашистської пітьми.
Граждане так называемой Донецкой Народной Республики получат возможность зарегистрировать имеющееся у них боевое огнестрельное оружие калибром менее 11,43 мм. Справки от нарколога и психиатра не потребуются.
Об этом сообщил начальник Отдела разрешительной системы и лицензирования МВД ДНР Сергей Злищев.
«Трофейное, найденное, другое оружие - все, что калибром до 11,43 мм - будет регистрироваться. Регистрация начнется с 25 мая».
«Для регистрации будет необходимо подать заявление соответствующего образца в отдел разрешительной системы МВД, две фотографии и квитанцию об оплате услуг, - добавил Злищев. - Также необходимо будет произвести отстрел боеприпасов из данного оружия».
Представитель МВД уточнил, что оружие позволено будет иметь всем категориям граждан с 18 лет. Количество единиц оружия ограничиваться не будет, но владельцу нужно будет обеспечить условия для их безопасного хранения. Холодным оружием, кроме охотничьего, можно будет владеть без регистрации.