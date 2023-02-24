УКР
90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

обстріл_лого

У лютому 2023 року 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

  • 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах;
  • 39% говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури;
  • 13% респондентів вважають, що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія;
  • 7% респондентів не підтримують завдання ударів по території РФ.

Читайте: Ми вступаємо у період із завданням перемогти, буде наш контрнаступ, - Резніков

  • 90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС 01

"Прикметно, що навіть на Півдні і Сході (де трохи більше року тому до вторгнення більше половини респондентів говорили про близьких родичів у Росії, а понад 80% добре ставились до "простих росіян") абсолютна більшість підтримує удари по території Росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами", - зазначив соціолог А. Грушецький.

Також читайте: МЗС закликає партнерів подвоїти критично необхідну підтримку України задля пришвидшення Перемоги

90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС 02

Найменше прихильників завдання ударів по території Росії - серед тих, хто готовий піти на територіальні поступки в обмін на мир.

Також читайте: Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут, - Орбан

90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС 03

Опитування було проведене 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

обстріл (30375) опитування (2013) росія (67242)
+40

24.02.2023 10:33 Відповісти
24.02.2023 10:33 Відповісти
+19
Юрію Віталійовичу повага та найкращі побажання! Що б там на нього не *******- але це Людина! Як і Ляшко...
24.02.2023 10:40 Відповісти
24.02.2023 10:40 Відповісти
+18
7 % - чиста вата .
24.02.2023 10:32 Відповісти
24.02.2023 10:32 Відповісти
Коментувати
Чим вдарити? Кулею з гівна?
24.02.2023 10:31 Відповісти
24.02.2023 10:31 Відповісти
Згоден! Якщо Захід не надасть ракети, то "Стрижи" скоро скінчяться, а виробництво "Сапсанів" Зе-влада так і не спромоглась налагодити навіть через рік війни! Не кажучи вже про більш далекобійні системи (хоча б до 1.5 тис. км)... Ефект від застосування "зеленої вундервафлі" (далекобійні БПЛА) буде незначним, тому як вибухівки там обмаль та і збити їх набагато легше, аніж балістичну ракету. Чому так? Розумні і так це знають, а дурникам воно не потрібно, тому як ще "втратять сон"... Тому опитування на кшталт цього має таке само значення, як і товчення води у ступі! На жаль...
24.02.2023 10:51 Відповісти
24.02.2023 10:51 Відповісти
А як же?

24.02.2023 11:09 Відповісти
24.02.2023 11:09 Відповісти
7 % - чиста вата .
24.02.2023 10:32 Відповісти
24.02.2023 10:32 Відповісти
норм, бо впродовж останніх десятиріч відсоток побутової вати стабільно коливався в діапазоні 20-30
24.02.2023 12:19 Відповісти
24.02.2023 12:19 Відповісти
велика частина втікла за кордон і повернеться після війни . частина сидить тихо .
24.02.2023 12:35 Відповісти
24.02.2023 12:35 Відповісти
Є таке. Що ж, сподіваймося, що "тихосіди" у такому ж статусі залишатимуться й надалі задля збереження власного здоровʼя
24.02.2023 13:28 Відповісти
24.02.2023 13:28 Відповісти
Й "партнери" дуже цього бояться. Ескалація туди її...
показати весь коментар
24.02.2023 10:32 Відповісти
це про їхню зброю. якщо наша - немає проблем
показати весь коментар
24.02.2023 10:34 Відповісти
По Останкінській телевежі - 99%...
показати весь коментар
24.02.2023 10:33 Відповісти
краще по воєнним гарнізонам
показати весь коментар
24.02.2023 10:36 Відповісти
Як сказати...
Останкінські пропагандони роблять набагато більше шкоди, ніж якійся окремо взятий гарнізон. А накрити всі 2000 чи 3000 тисячі гарнізонів від Кьонігсбергу до Камчатки нереально.
показати весь коментар
24.02.2023 10:40 Відповісти
За 9 років не знищили донецький та луганський телецентри, а Ви про Останкіно...
показати весь коментар
24.02.2023 11:11 Відповісти

показати весь коментар
24.02.2023 10:33 Відповісти
Юрію Віталійовичу повага та найкращі побажання! Що б там на нього не *******- але це Людина! Як і Ляшко...
24.02.2023 10:40 Відповісти
24.02.2023 10:40 Відповісти
Це діагноз..
показати весь коментар
24.02.2023 11:13 Відповісти
Вітаю, Юрію Віталійовичу!!! Не зважайте уваги на 73%! Важливі 25! Бережіть себе та команду! А ворогів потрібно нищити морально та фізично!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:36 Відповісти
З російських військових заводів почніть!
Не будуть заводи виробляти ракети і снаряди - не буде обстрілів
показати весь коментар
24.02.2023 10:37 Відповісти
тільки вони поза зоною досяжності .
показати весь коментар
24.02.2023 10:42 Відповісти
Я за дзеркальні удари...розвалити їм підмосковію, як вони стерли містечка у Київській області, вломити по АЕС у Ленінградській і за переліком..і останківську телевежу, шкода тільки зоопарки й конюшні..тварин шкода, вони ж невинуваті, що хазяїн 3.14ндуватий

Бидло мокшанське розуміє тільки мову сили. Поки по @блу не отримають, не дійде.
показати весь коментар
24.02.2023 10:45 Відповісти
от дивись, в України є багато країн-союзників, зокрема Фінляндія та Естонія. Чи будуть щасливі в Естонії, якщо ми взірвемо за 140км від їх кордону атомну електростанцію? Чи посилиться їх допомога Україні після цього? Думаю, малоймовірно.
Тому краще перед тим, як щось писати, добре подумати головою
показати весь коментар
24.02.2023 10:57 Відповісти
Як раз і думаю. Запорізьку якщо ті мутанти навернуть - Європі теж саме буде. Доречі, поряд з АЕС тією у мокшандії гриби ростуть розміром з колеса від КАМАЗу, нічого..мовчить Європа.

Теж саме, якщо підірвати Дніпровський каскад - Турцію змиє й накриє радіоктивним ілом. А мокши все можуть зробити.

Доречі, вони самі можуть у нападі параноїдальної шизофренії підірвати й ту свою АЕС і наш каскад, а потім все на нас повісити, як зараз й роблять.
показати весь коментар
24.02.2023 11:09 Відповісти
Пані Маріє, охолоньте, будь ласка! А то Ви в запалі своєї войовничості хочете розпочати 3-ю Світову війну. Останню. Ядерну.
показати весь коментар
24.02.2023 11:17 Відповісти
Ви такий смішний. Мокши давно війну розпочали. І якщо захотять, вдарят всім чим є й Вашого дозволу питати не будуть.

І де я писала про ядерну? Я писала про дзеркальні удари. А третя світова й так іде. І я тут ні до чого.
показати весь коментар
24.02.2023 11:40 Відповісти
Та то Ви смішні зі своїми закликами. )
показати весь коментар
24.02.2023 11:49 Відповісти
І де заклики? То моя особиста точка зору, при чому Вам я її не нав'язую. Це Вам захтілось до полеміки вдатись.

У кожного своє бачення. Деякі он продовжують красти й класти асфальт, виводити гроші на офшори через гундосомарафон.
показати весь коментар
24.02.2023 12:22 Відповісти
та все добре, тільки не варто було писати про удари по АЕС. ) а так, то потрібно випалювати той мордор. ехх, було би чим..
показати весь коментар
24.02.2023 12:40 Відповісти
Та да..вони не виліковні, хоча хз..може, якщо всі зомбуючи технології там прибрати, може прокинуться від угару
показати весь коментар
24.02.2023 12:55 Відповісти
я підтримую, але з користю, наприклад, по складах ***********, по артсистемах, по системах ППО, по літаках на аеродромах, а так стріляти аби куди, я не підтримую...
показати весь коментар
24.02.2023 10:54 Відповісти
Вы разве не понимаете что все те проценты это фейк, к чему это все обсуждение? Или тут голосование проходило и вы в библиотеку или в школу бегали голосовать? Не будьте идиотами, эта новость не для Украинцев, а для других стран
показати весь коментар
24.02.2023 10:56 Відповісти
додайте мій голос будь ласка
показати весь коментар
24.02.2023 10:57 Відповісти
Бить нужно по военным обьектам но если ракета собьется с курса и попадет в московскую ТЕЦ или Кремль-то это не наша вина. По Тец уже поздно. Нужно было в январе. Так что по военной базе но пусть она упадет в Кремле а если путину и его шобле прямо на голову во время сходки-это вобще будет прелесно.
показати весь коментар
24.02.2023 11:04 Відповісти
Особисто я за варіант №2 - "про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури", але то все маячня. Ми тільки шматками асфальту можемо кидати в той бік. Слава богу, цього добра, завдячуючи ЗЕвладі, у нас до)(єра. )))
показати весь коментар
24.02.2023 11:21 Відповісти
Я б хотів би плюнути в морду обличчя тим 10% які проти(хоча це нетолерантно)
показати весь коментар
24.02.2023 11:53 Відповісти
Як боксер може виграти бій, якщо йому заборонено бити суперника.

Без нанесення ударів по території противника війну можна виграти але ціною колосальних власних втрати. Приклад-В,єтнам, Афганістан. Але нам таке не підходить, оскільки тоді наша перемога буде фактично поразкою. Захід сцить і не хоче щоб його ракетами ми били по русні. Добре. Але я не вірю, що люди, які зробили Нептун не можуть за рік зробить крилату ракету на 1000-1500 км. Або іншу оперативно-тактично ракету. КНДР та Іран з їх "могутнім" науково-технічно потенціалом можуть, а ми ні. По Станіславському -не верю!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:53 Відповісти
Всього лиш удари,хто це вирішив за українців?Ми бажаємо-підарашу зрівняти повністю під парашу по урал,а далі там рівно.
показати весь коментар
24.02.2023 12:26 Відповісти
каждая свинособака из 140 лямов должна почувствовать на своей ватной шкуре все "прелести" войны!да подохнет кремлёвский *********** и его вся свора *********............................................
показати весь коментар
24.02.2023 12:54 Відповісти
Доречі, а хто це замовляв? Скільки грошей зарили?
показати весь коментар
24.02.2023 12:57 Відповісти
Напряму треба оголосити, що по лежбищам цивільного русоскота/житлові будинки/ ударів не будемо наносити. Але наносити по всій інфрастуктурі - мостам, вокзалам, аеропортам, електростанціям, заводам, складам, базам /в т.ч і продовольчим/, мотивуючи, що це працює на напад і військові цілі. Все це законні цілі і мішені. а у випадку попадання по житлу - це є супутні втрати.
показати весь коментар
24.02.2023 13:07 Відповісти
справедливость это когда око за око - зуб за зуб. Так что я за такие же атаки, какие проводит рашка, не больше не меньше. Энергетика, заводы, жилые дома.
Справедливо? - да!
показати весь коментар
24.02.2023 16:05 Відповісти
мене не запитували, проте і я ЗА.... як вчитель, як гуманіст - ЗА... занадто багато учнів моїх загинули з 14 року, занадто мерзотно кацапи раділи смертям наших дітей під бомбами....
показати весь коментар
24.02.2023 20:18 Відповісти
 
 