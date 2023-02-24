90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
У лютому 2023 року 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
- 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах;
- 39% говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури;
- 13% респондентів вважають, що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія;
- 7% респондентів не підтримують завдання ударів по території РФ.
"Прикметно, що навіть на Півдні і Сході (де трохи більше року тому до вторгнення більше половини респондентів говорили про близьких родичів у Росії, а понад 80% добре ставились до "простих росіян") абсолютна більшість підтримує удари по території Росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами", - зазначив соціолог А. Грушецький.
Найменше прихильників завдання ударів по території Росії - серед тих, хто готовий піти на територіальні поступки в обмін на мир.
Опитування було проведене 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Останкінські пропагандони роблять набагато більше шкоди, ніж якійся окремо взятий гарнізон. А накрити всі 2000 чи 3000 тисячі гарнізонів від Кьонігсбергу до Камчатки нереально.
Не будуть заводи виробляти ракети і снаряди - не буде обстрілів
Бидло мокшанське розуміє тільки мову сили. Поки по @блу не отримають, не дійде.
Тому краще перед тим, як щось писати, добре подумати головою
Теж саме, якщо підірвати Дніпровський каскад - Турцію змиє й накриє радіоктивним ілом. А мокши все можуть зробити.
Доречі, вони самі можуть у нападі параноїдальної шизофренії підірвати й ту свою АЕС і наш каскад, а потім все на нас повісити, як зараз й роблять.
І де я писала про ядерну? Я писала про дзеркальні удари. А третя світова й так іде. І я тут ні до чого.
У кожного своє бачення. Деякі он продовжують красти й класти асфальт, виводити гроші на офшори через гундосомарафон.
Без нанесення ударів по території противника війну можна виграти але ціною колосальних власних втрати. Приклад-В,єтнам, Афганістан. Але нам таке не підходить, оскільки тоді наша перемога буде фактично поразкою. Захід сцить і не хоче щоб його ракетами ми били по русні. Добре. Але я не вірю, що люди, які зробили Нептун не можуть за рік зробить крилату ракету на 1000-1500 км. Або іншу оперативно-тактично ракету. КНДР та Іран з їх "могутнім" науково-технічно потенціалом можуть, а ми ні. По Станіславському -не верю!!
Справедливо? - да!