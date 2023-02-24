90% українців підтримують удари по території РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У лютому 2023 року 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах;

39% говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури;

13% респондентів вважають, що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія;

7% респондентів не підтримують завдання ударів по території РФ.

"Прикметно, що навіть на Півдні і Сході (де трохи більше року тому до вторгнення більше половини респондентів говорили про близьких родичів у Росії, а понад 80% добре ставились до "простих росіян") абсолютна більшість підтримує удари по території Росії, причому значна частина вважає, що не варто обмежуватись лише військовими об’єктами", - зазначив соціолог А. Грушецький.

Найменше прихильників завдання ударів по території Росії - серед тих, хто готовий піти на територіальні поступки в обмін на мир.

Опитування було проведене 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.