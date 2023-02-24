МЗС закликає партнерів подвоїти критично необхідну підтримку України задля пришвидшення перемоги

24 лютого минає рік з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, яке перетворилося на найбільшу конвенційну війну в Європі після Другої світової війни.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року стало продовженням злочину агресії, яку Росія здійснює проти України з лютого 2014 року, коли вона тимчасово окупувала Крим, місто Севастополь та окремі регіони в Донецькій та Луганській областях України.

"Своїми злочинними діями Росія грубо порушила Статут ООН, фундаментальні норми й принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатосторонніх договорів. Вже рік, як Україна захищає себе та увесь демократичний світ від російського неоколоніалізму, щоденно віддаючи життя своїх найкращих синів і дочок за свободу, демократію та верховенство права", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зауважують, що Україна щиро вдячна усім міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч, надаючи безпрецедентні обсяги військової, фінансової, політичної, правової, гуманітарної та енергетичної допомоги, застосовуючи потужні економічні санкції проти держави-агресора, працюючи над створенням Спеціального міжнародного трибуналу щодо покарання вищого політичного та військового керівництва Росії за злочин агресії проти України та сприяючи роботі Міжнародного кримінального суду задля розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

"На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку Україні заради пришвидшення української перемоги. Критично важливою є подальша консолідація зусиль навколо Формули миру Президента України Володимира Зеленського, втілення якої дозволить забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому", - резюмують у зовнішньополітичному відомстві.