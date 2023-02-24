РУС
90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В феврале 2023 года 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время, есть определенное отличие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

  • 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам;
  • 39% говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры;
  • 13% респондентов считают, что удары должны наноситься вообще по всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия;
  • 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по территории РФ.

  • 90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС 01

"Примечательно, что даже на Юге и Востоке (где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам") абсолютное большинство поддерживает удары по территории России, причем значительная часть считает, что не следует ограничиваться только военными объектами", - отметил социолог А. Грушецкий.

90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС 02

Меньше всего сторонников нанесения ударов по территории России - среди тех, кто готов пойти на территориальные уступки в обмен на мир.

90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС 03

Опрос был проведен 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

+40

24.02.2023 10:33 Ответить
+19
Юрію Віталійовичу повага та найкращі побажання! Що б там на нього не *******- але це Людина! Як і Ляшко...
24.02.2023 10:40 Ответить
+18
7 % - чиста вата .
24.02.2023 10:32 Ответить
Чим вдарити? Кулею з гівна?
24.02.2023 10:31 Ответить
Згоден! Якщо Захід не надасть ракети, то "Стрижи" скоро скінчяться, а виробництво "Сапсанів" Зе-влада так і не спромоглась налагодити навіть через рік війни! Не кажучи вже про більш далекобійні системи (хоча б до 1.5 тис. км)... Ефект від застосування "зеленої вундервафлі" (далекобійні БПЛА) буде незначним, тому як вибухівки там обмаль та і збити їх набагато легше, аніж балістичну ракету. Чому так? Розумні і так це знають, а дурникам воно не потрібно, тому як ще "втратять сон"... Тому опитування на кшталт цього має таке само значення, як і товчення води у ступі! На жаль...
24.02.2023 10:51 Ответить
А як же?

24.02.2023 11:09 Ответить
7 % - чиста вата .
24.02.2023 10:32 Ответить
норм, бо впродовж останніх десятиріч відсоток побутової вати стабільно коливався в діапазоні 20-30
24.02.2023 12:19 Ответить
велика частина втікла за кордон і повернеться після війни . частина сидить тихо .
24.02.2023 12:35 Ответить
Є таке. Що ж, сподіваймося, що "тихосіди" у такому ж статусі залишатимуться й надалі задля збереження власного здоровʼя
24.02.2023 13:28 Ответить
Й "партнери" дуже цього бояться. Ескалація туди її...
24.02.2023 10:32 Ответить
це про їхню зброю. якщо наша - немає проблем
24.02.2023 10:34 Ответить
По Останкінській телевежі - 99%...
24.02.2023 10:33 Ответить
краще по воєнним гарнізонам
24.02.2023 10:36 Ответить
Як сказати...
Останкінські пропагандони роблять набагато більше шкоди, ніж якійся окремо взятий гарнізон. А накрити всі 2000 чи 3000 тисячі гарнізонів від Кьонігсбергу до Камчатки нереально.
24.02.2023 10:40 Ответить
За 9 років не знищили донецький та луганський телецентри, а Ви про Останкіно...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:33 Ответить
Юрію Віталійовичу повага та найкращі побажання! Що б там на нього не *******- але це Людина! Як і Ляшко...
24.02.2023 10:40 Ответить
Це діагноз..
24.02.2023 11:13 Ответить
Вітаю, Юрію Віталійовичу!!! Не зважайте уваги на 73%! Важливі 25! Бережіть себе та команду! А ворогів потрібно нищити морально та фізично!!
24.02.2023 11:36 Ответить
З російських військових заводів почніть!
Не будуть заводи виробляти ракети і снаряди - не буде обстрілів
24.02.2023 10:37 Ответить
тільки вони поза зоною досяжності .
24.02.2023 10:42 Ответить
Я за дзеркальні удари...розвалити їм підмосковію, як вони стерли містечка у Київській області, вломити по АЕС у Ленінградській і за переліком..і останківську телевежу, шкода тільки зоопарки й конюшні..тварин шкода, вони ж невинуваті, що хазяїн 3.14ндуватий

Бидло мокшанське розуміє тільки мову сили. Поки по @блу не отримають, не дійде.
24.02.2023 10:45 Ответить
от дивись, в України є багато країн-союзників, зокрема Фінляндія та Естонія. Чи будуть щасливі в Естонії, якщо ми взірвемо за 140км від їх кордону атомну електростанцію? Чи посилиться їх допомога Україні після цього? Думаю, малоймовірно.
Тому краще перед тим, як щось писати, добре подумати головою
24.02.2023 10:57 Ответить
Як раз і думаю. Запорізьку якщо ті мутанти навернуть - Європі теж саме буде. Доречі, поряд з АЕС тією у мокшандії гриби ростуть розміром з колеса від КАМАЗу, нічого..мовчить Європа.

Теж саме, якщо підірвати Дніпровський каскад - Турцію змиє й накриє радіоктивним ілом. А мокши все можуть зробити.

Доречі, вони самі можуть у нападі параноїдальної шизофренії підірвати й ту свою АЕС і наш каскад, а потім все на нас повісити, як зараз й роблять.
24.02.2023 11:09 Ответить
Пані Маріє, охолоньте, будь ласка! А то Ви в запалі своєї войовничості хочете розпочати 3-ю Світову війну. Останню. Ядерну.
24.02.2023 11:17 Ответить
Ви такий смішний. Мокши давно війну розпочали. І якщо захотять, вдарят всім чим є й Вашого дозволу питати не будуть.

І де я писала про ядерну? Я писала про дзеркальні удари. А третя світова й так іде. І я тут ні до чого.
24.02.2023 11:40 Ответить
Та то Ви смішні зі своїми закликами. )
24.02.2023 11:49 Ответить
І де заклики? То моя особиста точка зору, при чому Вам я її не нав'язую. Це Вам захтілось до полеміки вдатись.

У кожного своє бачення. Деякі он продовжують красти й класти асфальт, виводити гроші на офшори через гундосомарафон.
24.02.2023 12:22 Ответить
та все добре, тільки не варто було писати про удари по АЕС. ) а так, то потрібно випалювати той мордор. ехх, було би чим..
24.02.2023 12:40 Ответить
Та да..вони не виліковні, хоча хз..може, якщо всі зомбуючи технології там прибрати, може прокинуться від угару
24.02.2023 12:55 Ответить
я підтримую, але з користю, наприклад, по складах ***********, по артсистемах, по системах ППО, по літаках на аеродромах, а так стріляти аби куди, я не підтримую...
24.02.2023 10:54 Ответить
Вы разве не понимаете что все те проценты это фейк, к чему это все обсуждение? Или тут голосование проходило и вы в библиотеку или в школу бегали голосовать? Не будьте идиотами, эта новость не для Украинцев, а для других стран
24.02.2023 10:56 Ответить
додайте мій голос будь ласка
24.02.2023 10:57 Ответить
Бить нужно по военным обьектам но если ракета собьется с курса и попадет в московскую ТЕЦ или Кремль-то это не наша вина. По Тец уже поздно. Нужно было в январе. Так что по военной базе но пусть она упадет в Кремле а если путину и его шобле прямо на голову во время сходки-это вобще будет прелесно.
24.02.2023 11:04 Ответить
Особисто я за варіант №2 - "про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури", але то все маячня. Ми тільки шматками асфальту можемо кидати в той бік. Слава богу, цього добра, завдячуючи ЗЕвладі, у нас до)(єра. )))
24.02.2023 11:21 Ответить
Я б хотів би плюнути в морду обличчя тим 10% які проти(хоча це нетолерантно)
24.02.2023 11:53 Ответить
Як боксер може виграти бій, якщо йому заборонено бити суперника.

Без нанесення ударів по території противника війну можна виграти але ціною колосальних власних втрати. Приклад-В,єтнам, Афганістан. Але нам таке не підходить, оскільки тоді наша перемога буде фактично поразкою. Захід сцить і не хоче щоб його ракетами ми били по русні. Добре. Але я не вірю, що люди, які зробили Нептун не можуть за рік зробить крилату ракету на 1000-1500 км. Або іншу оперативно-тактично ракету. КНДР та Іран з їх "могутнім" науково-технічно потенціалом можуть, а ми ні. По Станіславському -не верю!!
24.02.2023 11:53 Ответить
Всього лиш удари,хто це вирішив за українців?Ми бажаємо-підарашу зрівняти повністю під парашу по урал,а далі там рівно.
24.02.2023 12:26 Ответить
каждая свинособака из 140 лямов должна почувствовать на своей ватной шкуре все "прелести" войны!да подохнет кремлёвский *********** и его вся свора *********............................................
24.02.2023 12:54 Ответить
Доречі, а хто це замовляв? Скільки грошей зарили?
24.02.2023 12:57 Ответить
Напряму треба оголосити, що по лежбищам цивільного русоскота/житлові будинки/ ударів не будемо наносити. Але наносити по всій інфрастуктурі - мостам, вокзалам, аеропортам, електростанціям, заводам, складам, базам /в т.ч і продовольчим/, мотивуючи, що це працює на напад і військові цілі. Все це законні цілі і мішені. а у випадку попадання по житлу - це є супутні втрати.
24.02.2023 13:07 Ответить
справедливость это когда око за око - зуб за зуб. Так что я за такие же атаки, какие проводит рашка, не больше не меньше. Энергетика, заводы, жилые дома.
Справедливо? - да!
24.02.2023 16:05 Ответить
мене не запитували, проте і я ЗА.... як вчитель, як гуманіст - ЗА... занадто багато учнів моїх загинули з 14 року, занадто мерзотно кацапи раділи смертям наших дітей під бомбами....
24.02.2023 20:18 Ответить
 
 