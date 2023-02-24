90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В феврале 2023 года 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время, есть определенное отличие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам;

39% говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры;

13% респондентов считают, что удары должны наноситься вообще по всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия;

7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по территории РФ.

"Примечательно, что даже на Юге и Востоке (где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам") абсолютное большинство поддерживает удары по территории России, причем значительная часть считает, что не следует ограничиваться только военными объектами", - отметил социолог А. Грушецкий.

Меньше всего сторонников нанесения ударов по территории России - среди тех, кто готов пойти на территориальные уступки в обмен на мир.

Опрос был проведен 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.