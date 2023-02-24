90% украинцев поддерживают удары по территории РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В феврале 2023 года 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время, есть определенное отличие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
- 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам;
- 39% говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры;
- 13% респондентов считают, что удары должны наноситься вообще по всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия;
- 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по территории РФ.
"Примечательно, что даже на Юге и Востоке (где чуть больше года назад до вторжения более половины респондентов говорили о близких родственниках в России, а более 80% хорошо относились к "простым россиянам") абсолютное большинство поддерживает удары по территории России, причем значительная часть считает, что не следует ограничиваться только военными объектами", - отметил социолог А. Грушецкий.
Меньше всего сторонников нанесения ударов по территории России - среди тех, кто готов пойти на территориальные уступки в обмен на мир.
Опрос был проведен 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
Останкінські пропагандони роблять набагато більше шкоди, ніж якійся окремо взятий гарнізон. А накрити всі 2000 чи 3000 тисячі гарнізонів від Кьонігсбергу до Камчатки нереально.
Не будуть заводи виробляти ракети і снаряди - не буде обстрілів
Бидло мокшанське розуміє тільки мову сили. Поки по @блу не отримають, не дійде.
Тому краще перед тим, як щось писати, добре подумати головою
Теж саме, якщо підірвати Дніпровський каскад - Турцію змиє й накриє радіоктивним ілом. А мокши все можуть зробити.
Доречі, вони самі можуть у нападі параноїдальної шизофренії підірвати й ту свою АЕС і наш каскад, а потім все на нас повісити, як зараз й роблять.
І де я писала про ядерну? Я писала про дзеркальні удари. А третя світова й так іде. І я тут ні до чого.
У кожного своє бачення. Деякі он продовжують красти й класти асфальт, виводити гроші на офшори через гундосомарафон.
Без нанесення ударів по території противника війну можна виграти але ціною колосальних власних втрати. Приклад-В,єтнам, Афганістан. Але нам таке не підходить, оскільки тоді наша перемога буде фактично поразкою. Захід сцить і не хоче щоб його ракетами ми били по русні. Добре. Але я не вірю, що люди, які зробили Нептун не можуть за рік зробить крилату ракету на 1000-1500 км. Або іншу оперативно-тактично ракету. КНДР та Іран з їх "могутнім" науково-технічно потенціалом можуть, а ми ні. По Станіславському -не верю!!
Справедливо? - да!