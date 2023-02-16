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Новости Война
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Европа (1618) опрос (2651) россия (93003)

Две трети европейцев считают, что в войне виновата РФ, - опрос

війна,руйнування

66% европейцев считают, что в войне против Украины виновата Россия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса eupinions, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Около 13% говорят, что не знают, тогда как 11% возлагают ответственность на США, 5% - на НАТО, и еще 5% считают виновной Украину.

Доля тех, кто считает, что Россия несет главную ответственность, колеблется в странах-членах ЕС от 54% в Италии до 88% в Польше.

Читайте: Глава МИД Китая Ван И посетит в феврале Европу и РФ

Те, кто не знает, кто виноват, составляют вторую по численности группу в ЕС и в каждой стране-члене отдельно (Италия - 18%, Польша - 6%).

В целом почти 20% в ЕС и в каждой стране-члене отдельно возлагают ответственность за войну на США, НАТО или Украину. Эта группа является наибольшей в Италии (28%) и наименьшей в Польше (6%).

Вместе с тем 75% европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вступать в переговоры.

Доля тех, кто согласен с этим утверждением в каждой стране-члене ЕС, колеблется от 65% в Италии, до 87% в Польше.

Также читайте: В США стало меньше сторонников военной и экономической поддержки Украины, - опрос

В большинстве стран поддержка этого утверждения находится в пределах 70% (Германия - 73%, Бельгия и Нидерланды - 75%, Испания - 77%).

Только в Италии этот показатель опускается ниже 70%, причем 65% итальянцев выразили свое согласие с этим утверждением.

Франция и Польша демонстрируют самый высокий уровень поддержки: 81% французов и 87% поляков соглашаются с этим утверждением.

В опросе, проведенном в декабре 2022 года, приняли участие почти 13 300 граждан ЕС в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 89% украинцев готовы продолжать войну даже после ядерного удара РФ, - опрос

Этот же опрос показал, что 61% граждан ЕС верят, что война закончится в пользу Украины.
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Топ комментарии
+15
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16.02.2023 16:07
+15
Іноді я думаю, що не варто так вже строго відноситися до проблем з критичним мисленням у моїх співвітчизників. Не виключаю, що ОПЗЖ набирала би свої 11% і в європейських країнах...
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16.02.2023 16:09
+12
"Споживачі" кацапської пропаганди та понаїхавші кацапи.
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16.02.2023 16:10
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16.02.2023 16:07 Ответить
А то не робили? Казали, що не роблять - "ето да". "#здєть - нє мєшкі таскать"
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16.02.2023 16:10 Ответить
21% дебілів.
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16.02.2023 16:07 Ответить
... "Загалом майже 20% в ЄС і в кожній країні-члені окремо покладають відповідальність за війну на США, НАТО або Україну. Ця група є найбільшою в Італії (28%)..
20-30% дебилов это стандарт везде, включая Украину.
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16.02.2023 16:28 Ответить
"Споживачі" кацапської пропаганди та понаїхавші кацапи.
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16.02.2023 16:10 Ответить
Все равно , что спрашивать , вода мокрая ⁉️Как можно ,такие тупые вопросы задавать , а Гитлер ,не был преступником ⁉️
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16.02.2023 16:19 Ответить
Ні, він був ображеним художником))
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16.02.2023 16:34 Ответить
Щось дуже багато, якщо згадаим, скільки там натуралізувалось кацапів і інших "біженців".
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16.02.2023 16:08 Ответить
Решта Європи здуріла від вживання наркотиків.
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16.02.2023 16:08 Ответить
Іноді я думаю, що не варто так вже строго відноситися до проблем з критичним мисленням у моїх співвітчизників. Не виключаю, що ОПЗЖ набирала би свої 11% і в європейських країнах...
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16.02.2023 16:09 Ответить
всюди люди одинакові,важливе лиш те які помиї їм льют у вуха з новин і інших різних видавництв які вони дивляться і читають, а те що в ********* світі інформаційна війна навіть в дечому важливіша за збройне протистояння це факт. геббельс ще 80 років тому казав "дайте мені засоби массової інформації і я з цілого народу зроблю стадо свиней". А зараз в еру коли кожна домохазяйка на кухні чи чувак який пішов у похід в гори має вихід в інтернет це зробити в сто разів легше,так через інтернет і вдовблюють людям думки про те чи про інше. А більшість людей істоти ліниві.і перевіряти інформацію не хочуть
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16.02.2023 16:28 Ответить
Національна рада Словацької Республіки висловила підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України та вчергове засудила російську агресію в Україні.Про це https://www.aktuality.sk/clanok/BgCqK5x/parlament-uznesenim-oznacil-sucasny-rusky-rezim-za-teroristicky-a-rusko-ako-stat-podporujuci-terorizmus/ повідомляє видання Aktuality.Резолюція також називає нинішній російський режим терористичним, а росію - державою-спонсором тероризму.
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16.02.2023 16:10 Ответить
Словаки до них завжди погано ставились.
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16.02.2023 16:35 Ответить
Виходить, що третина населення ЄС вважає, що це Україна напала на Росію і бої точаться десь під Ярославлем?
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16.02.2023 16:14 Ответить
Якщо в Україні є люди, які вважають, що то ми напали на росію, то що вже про іноземців казати...
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16.02.2023 16:26 Ответить
Ні, вони вважають що укронацисти 8 років дамбили бамбас, і Росія захищає нарід донбасу
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16.02.2023 16:27 Ответить
І думають, що Бамбас - це десь в росії за уралом.
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16.02.2023 16:39 Ответить
Росія мільярди доларів витрачає на пропаганду в інших країнах...
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16.02.2023 16:35 Ответить
Шановна, читайте новину до кінця. Там все написано. По відсотках. І не треба гадати, що в Європах одні високолобі інтелектуали живуть.
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16.02.2023 17:33 Ответить
спам, - рекомендую як репост ))
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16.02.2023 16:22 Ответить
Ви читати вмієте? Після заголовка йде розкладка по відсотках. І чому ви гадаєте, що в європах живуть одні лише високолобі інтелектуали?
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16.02.2023 16:19 Ответить
А що Україна зробила що б доносити правду до жителів ЄС ,розповідати про злочини рашистів і розкриття намірів нациського "русского мира" ,створили фрі дом і єдиний марафон ? вони в Україні під час війни не дуже то хочуть розповідати про злочини рашистів і реальні плани цих терористів ,що вже говорити про популяризацію України за кордоном.
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16.02.2023 16:21 Ответить
Щось ти таку пургу несеш "володимир омельянов", що неможливо зрозуміти сенс написаного тобою! І розповідають, і доносять, але якщо людина не бажає чогось чути, то вона цього не буде й робити. Та треба пам'ятати й те, що у ЄС ну ДУЖЕ багато ватників з Рашки та самої України, які розповсюджують там свій погляд на події та виправдовують злочини фейковими причинами! Не переймайся - Все буде Україна!
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16.02.2023 16:37 Ответить
А ти що для цього зробив? Чи тобі щоб написати коментар англійською потрібна допомога держави?
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16.02.2023 16:47 Ответить
гарно по працювала кацапська пропаганда в Європі , не гірше ніж у нас !
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16.02.2023 16:21 Ответить
Досить великий відсоток.. аж дивно. ***** знову всіх переграв. Шоб кацапські дебіли не стріляли по мирному населенню, не катували і не гвалтували, це в очах європейців була би просто "ще одна розборка між тими дикими словʼянами". Але кацапи зробили все, щоб весь світ проти них згуртувався...
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16.02.2023 16:25 Ответить
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16.02.2023 16:27 Ответить
Може для когось є дивним, що третина європейців не впевнена у винуватості Рашки, але я нагадаю вам про "істину" яку нав'язують нам з дитинства, коли кажуть, що у "будь якій" сварці, або бійці "завжди винуваті обидві сторони", що протирічить реальності, але дуже подобається вчителям та багатьом батькам, аби не карати дійсно винного якщо він або подобається комусь з "суддів", або має впливових чи скандальних батьків з якими не хочуть псувати стосунки. Ось так і дехто з європейців, заради того, щоб не псувати стосунки з РоССією та її )(уйлом, згодні не помічати її явну злочинність!!!
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16.02.2023 16:32 Ответить
https://euobserver.com/world/156725 ЄС заборонить постачати в Росію унітази
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16.02.2023 16:34 Ответить
А роССіяни перестануть розповсюджувати своє лайно під назвою "руССкій мир"?!
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16.02.2023 16:39 Ответить
А хто оте опитування проводив? Хто замовник?
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16.02.2023 16:36 Ответить
"Скажи мені, кому це потрібно, і я скажу хто це зробив!" - Бернард Шоу
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16.02.2023 16:40 Ответить
І скільки грошей з бюджету зарив..ото начасі ті опитування..
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16.02.2023 16:44 Ответить
в эту одну треть входят недограждане Украины с кацапскими генами и сами кацапы, которые живут как граждане Европейских стран. Эти существа похожи друг на друга.
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16.02.2023 16:39 Ответить
Ось вам вільний доступ до рашаТБ в Євротолерастів! Ці піТари (1/3) з задоволенням будуть здавати цілі та з хлібом-сіллю зустрічати рашистські танки... Якби не Україна!!!
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16.02.2023 16:39 Ответить
Тільки нещодавно в Європі заборонили помийки рашаТВ, а кацапські боти досі процвітають на європейських новинних форумах. Я, відверто кажучи, очікував гіршого результату. Ми мали б приділяти більше уваги цим явищам. Зараз з перекладачем Гугл кожен може розповісти європейцям про Україну та заштовхати кацапську наволоч під плінтус.
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16.02.2023 16:41 Ответить
ну тобто США винні в агресивній війні розпочатою росією на 1% більше, ніж Україна та НАТО разом

ось вони відробляють, грошенята на RT та Sputnik
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16.02.2023 16:48 Ответить
ось що пропаганда робить з пристойними людьми..., свідоме розповсюдження брехні це не свобода слова, як вважають більшість європейців, це - ворожа пропаганда, метою якої є посіяти розбрат й змусити людину сумніватися в очевидних речах та явищах..., а невпевненою ні в чому людиною легше маніпулювати та примусити вірити в усілякі нісенітниці...
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16.02.2023 16:52 Ответить
Що за дебіли ці 5%??? Україна винна, що на неї напала параша??? В чому вона винна??? Це якийсь абсурд. Україна винна, бо неї напали!!! Повний пі......ць!!!. Що в головах тих європейців????
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16.02.2023 17:16 Ответить
А ви гадаєте, що в Європі одні високолобі інтелектуали живуть, да? Там своїх телепнів вистачає. І не лише в Європі. Навіть деякі публічні інтелектуали на Заході повелися на хутінський наратив, мовляв, роїся просто реагувала на небезпеку, яка накопичувалася на її кордоні. А, може, тим інтелехтуалам просто заплатили.
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16.02.2023 17:36 Ответить
досить однадійливі відсотки ,тим більше зважаючи на рік повномасштабного вторгнення...
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16.02.2023 17:25 Ответить
А третину, що вважає інакше, возіть на екскурсії в Бахмут.

Або прозріють, або їх не стане.
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16.02.2023 17:35 Ответить
Деякі люди воліють жити в своїй нафантазованій бульбашці і з великим трудом контактують з реальністю. Є такий психотип. Тим більше, коли ця реальність вкрай неприємна й болюча.
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16.02.2023 17:39 Ответить
А одна третина - то русня з першого по десяте коліно яка зручно вмостилась в "ворожих" країнах.
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16.02.2023 17:37 Ответить
Остальные или кацапы или долбоебы,- как у нас то мудло,что ********** к власти привело.
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16.02.2023 17:51 Ответить
Радує те, що в Польші перевелися совки, зазомбовані під час радянської окупації Східної Європи на відміну від деяких пострадянських країн, цікаво було б побачити дані ще й з Угорщини. І багато років на тероторії Європи працює вбивча російська пропаганда, яку потрібно заборонити
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16.02.2023 18:27 Ответить
Одна треть оркофанов это дофига.
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16.02.2023 20:23 Ответить
Італійці дуже прокацапські та ********** *****. Уявіть собі, у нас йде війна, а в Італії по центральним каналам показують парад на червоному цвинтарі у день папєдабєсія. Я була у шоці від побаченого. Та й взагалі пропаганда кремлівська там працює ще краще, ніж у Німеччині.
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16.02.2023 22:34 Ответить
а венгрия есть в этом опросе??
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16.02.2023 23:19 Ответить
13% ģebilov
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16.02.2023 23:31 Ответить
 
 