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Новини Війна
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Європа (1567) опитування (1853) росія (63574)

Дві третини європейців вважають, що у війні винна РФ, - опитування

війна,руйнування

66% європейців вважають, що у війні проти України винна Росія.

Про це свідчать результати опитування eupinions, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Близько 13% кажуть, що не знають, хто винний у війні, тоді як 11% покладають відповідальність на США, 5% - на НАТО, і ще 5% вважають винною Україну.

Частка тих, хто вважає, що Росія несе головну відповідальність, коливається в країнах-членах ЄС від 54% в Італії до 88% у Польщі.

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Ті, хто не знає, хто винен, становлять другу за чисельністю групу в ЄС і в кожній країні-члені окремо (Італія - 18%, Польща - 6%).

Загалом майже 20% в ЄС і в кожній країні-члені окремо покладають відповідальність за війну на США, НАТО або Україну. Ця група є найбільшою в Італії (28%) і найменшою в Польщі (6%).

Водночас 75% європейців погоджуються з тим, що лише українці можуть вирішувати, коли вступати у переговори.

Частка тих, хто погоджується з цим твердженням у кожній країні-члені ЄС, коливається від 65% в Італії до 87% у Польщі.

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У більшості країн підтримка цього твердження знаходиться в межах 70% (Німеччина - 73%, Бельгія та Нідерланди - 75%, Іспанія - 77%).

Лише в Італії цей показник опускається нижче 70%, причому 65% італійців висловили свою згоду з цим твердженням.

Франція і Польща демонструють найвищий рівень підтримки: 81% французів і 87% поляків погоджуються з цим твердженням.

В опитуванні, проведеному в грудні 2022 року, взяли участь майже 13 300 громадян ЄС у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.

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Це ж опитування показало, що 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.

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Топ коментарі
+15
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16.02.2023 16:07
+15
Іноді я думаю, що не варто так вже строго відноситися до проблем з критичним мисленням у моїх співвітчизників. Не виключаю, що ОПЗЖ набирала би свої 11% і в європейських країнах...
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16.02.2023 16:09
+12
"Споживачі" кацапської пропаганди та понаїхавші кацапи.
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16.02.2023 16:10
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16.02.2023 16:07 Відповісти
А то не робили? Казали, що не роблять - "ето да". "#здєть - нє мєшкі таскать"
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16.02.2023 16:10 Відповісти
21% дебілів.
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16.02.2023 16:07 Відповісти
... "Загалом майже 20% в ЄС і в кожній країні-члені окремо покладають відповідальність за війну на США, НАТО або Україну. Ця група є найбільшою в Італії (28%)..
20-30% дебилов это стандарт везде, включая Украину.
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16.02.2023 16:28 Відповісти
"Споживачі" кацапської пропаганди та понаїхавші кацапи.
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16.02.2023 16:10 Відповісти
Все равно , что спрашивать , вода мокрая ⁉️Как можно ,такие тупые вопросы задавать , а Гитлер ,не был преступником ⁉️
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16.02.2023 16:19 Відповісти
Ні, він був ображеним художником))
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16.02.2023 16:34 Відповісти
Щось дуже багато, якщо згадаим, скільки там натуралізувалось кацапів і інших "біженців".
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16.02.2023 16:08 Відповісти
Решта Європи здуріла від вживання наркотиків.
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16.02.2023 16:08 Відповісти
Іноді я думаю, що не варто так вже строго відноситися до проблем з критичним мисленням у моїх співвітчизників. Не виключаю, що ОПЗЖ набирала би свої 11% і в європейських країнах...
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16.02.2023 16:09 Відповісти
всюди люди одинакові,важливе лиш те які помиї їм льют у вуха з новин і інших різних видавництв які вони дивляться і читають, а те що в ********* світі інформаційна війна навіть в дечому важливіша за збройне протистояння це факт. геббельс ще 80 років тому казав "дайте мені засоби массової інформації і я з цілого народу зроблю стадо свиней". А зараз в еру коли кожна домохазяйка на кухні чи чувак який пішов у похід в гори має вихід в інтернет це зробити в сто разів легше,так через інтернет і вдовблюють людям думки про те чи про інше. А більшість людей істоти ліниві.і перевіряти інформацію не хочуть
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16.02.2023 16:28 Відповісти
Національна рада Словацької Республіки висловила підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України та вчергове засудила російську агресію в Україні.Про це https://www.aktuality.sk/clanok/BgCqK5x/parlament-uznesenim-oznacil-sucasny-rusky-rezim-za-teroristicky-a-rusko-ako-stat-podporujuci-terorizmus/ повідомляє видання Aktuality.Резолюція також називає нинішній російський режим терористичним, а росію - державою-спонсором тероризму.
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16.02.2023 16:10 Відповісти
Словаки до них завжди погано ставились.
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16.02.2023 16:35 Відповісти
Виходить, що третина населення ЄС вважає, що це Україна напала на Росію і бої точаться десь під Ярославлем?
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16.02.2023 16:14 Відповісти
Якщо в Україні є люди, які вважають, що то ми напали на росію, то що вже про іноземців казати...
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16.02.2023 16:26 Відповісти
Ні, вони вважають що укронацисти 8 років дамбили бамбас, і Росія захищає нарід донбасу
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16.02.2023 16:27 Відповісти
І думають, що Бамбас - це десь в росії за уралом.
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16.02.2023 16:39 Відповісти
Росія мільярди доларів витрачає на пропаганду в інших країнах...
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16.02.2023 16:35 Відповісти
Шановна, читайте новину до кінця. Там все написано. По відсотках. І не треба гадати, що в Європах одні високолобі інтелектуали живуть.
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16.02.2023 17:33 Відповісти
спам, - рекомендую як репост ))
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16.02.2023 16:22 Відповісти
Ви читати вмієте? Після заголовка йде розкладка по відсотках. І чому ви гадаєте, що в європах живуть одні лише високолобі інтелектуали?
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16.02.2023 16:19 Відповісти
А що Україна зробила що б доносити правду до жителів ЄС ,розповідати про злочини рашистів і розкриття намірів нациського "русского мира" ,створили фрі дом і єдиний марафон ? вони в Україні під час війни не дуже то хочуть розповідати про злочини рашистів і реальні плани цих терористів ,що вже говорити про популяризацію України за кордоном.
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16.02.2023 16:21 Відповісти
Щось ти таку пургу несеш "володимир омельянов", що неможливо зрозуміти сенс написаного тобою! І розповідають, і доносять, але якщо людина не бажає чогось чути, то вона цього не буде й робити. Та треба пам'ятати й те, що у ЄС ну ДУЖЕ багато ватників з Рашки та самої України, які розповсюджують там свій погляд на події та виправдовують злочини фейковими причинами! Не переймайся - Все буде Україна!
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16.02.2023 16:37 Відповісти
А ти що для цього зробив? Чи тобі щоб написати коментар англійською потрібна допомога держави?
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16.02.2023 16:47 Відповісти
гарно по працювала кацапська пропаганда в Європі , не гірше ніж у нас !
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16.02.2023 16:21 Відповісти
Досить великий відсоток.. аж дивно. ***** знову всіх переграв. Шоб кацапські дебіли не стріляли по мирному населенню, не катували і не гвалтували, це в очах європейців була би просто "ще одна розборка між тими дикими словʼянами". Але кацапи зробили все, щоб весь світ проти них згуртувався...
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16.02.2023 16:25 Відповісти
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16.02.2023 16:27 Відповісти
Може для когось є дивним, що третина європейців не впевнена у винуватості Рашки, але я нагадаю вам про "істину" яку нав'язують нам з дитинства, коли кажуть, що у "будь якій" сварці, або бійці "завжди винуваті обидві сторони", що протирічить реальності, але дуже подобається вчителям та багатьом батькам, аби не карати дійсно винного якщо він або подобається комусь з "суддів", або має впливових чи скандальних батьків з якими не хочуть псувати стосунки. Ось так і дехто з європейців, заради того, щоб не псувати стосунки з РоССією та її )(уйлом, згодні не помічати її явну злочинність!!!
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16.02.2023 16:32 Відповісти
https://euobserver.com/world/156725 ЄС заборонить постачати в Росію унітази
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16.02.2023 16:34 Відповісти
А роССіяни перестануть розповсюджувати своє лайно під назвою "руССкій мир"?!
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16.02.2023 16:39 Відповісти
А хто оте опитування проводив? Хто замовник?
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16.02.2023 16:36 Відповісти
"Скажи мені, кому це потрібно, і я скажу хто це зробив!" - Бернард Шоу
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16.02.2023 16:40 Відповісти
І скільки грошей з бюджету зарив..ото начасі ті опитування..
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16.02.2023 16:44 Відповісти
в эту одну треть входят недограждане Украины с кацапскими генами и сами кацапы, которые живут как граждане Европейских стран. Эти существа похожи друг на друга.
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16.02.2023 16:39 Відповісти
Ось вам вільний доступ до рашаТБ в Євротолерастів! Ці піТари (1/3) з задоволенням будуть здавати цілі та з хлібом-сіллю зустрічати рашистські танки... Якби не Україна!!!
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16.02.2023 16:39 Відповісти
Тільки нещодавно в Європі заборонили помийки рашаТВ, а кацапські боти досі процвітають на європейських новинних форумах. Я, відверто кажучи, очікував гіршого результату. Ми мали б приділяти більше уваги цим явищам. Зараз з перекладачем Гугл кожен може розповісти європейцям про Україну та заштовхати кацапську наволоч під плінтус.
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16.02.2023 16:41 Відповісти
ну тобто США винні в агресивній війні розпочатою росією на 1% більше, ніж Україна та НАТО разом

ось вони відробляють, грошенята на RT та Sputnik
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16.02.2023 16:48 Відповісти
ось що пропаганда робить з пристойними людьми..., свідоме розповсюдження брехні це не свобода слова, як вважають більшість європейців, це - ворожа пропаганда, метою якої є посіяти розбрат й змусити людину сумніватися в очевидних речах та явищах..., а невпевненою ні в чому людиною легше маніпулювати та примусити вірити в усілякі нісенітниці...
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16.02.2023 16:52 Відповісти
Що за дебіли ці 5%??? Україна винна, що на неї напала параша??? В чому вона винна??? Це якийсь абсурд. Україна винна, бо неї напали!!! Повний пі......ць!!!. Що в головах тих європейців????
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16.02.2023 17:16 Відповісти
А ви гадаєте, що в Європі одні високолобі інтелектуали живуть, да? Там своїх телепнів вистачає. І не лише в Європі. Навіть деякі публічні інтелектуали на Заході повелися на хутінський наратив, мовляв, роїся просто реагувала на небезпеку, яка накопичувалася на її кордоні. А, може, тим інтелехтуалам просто заплатили.
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16.02.2023 17:36 Відповісти
досить однадійливі відсотки ,тим більше зважаючи на рік повномасштабного вторгнення...
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16.02.2023 17:25 Відповісти
А третину, що вважає інакше, возіть на екскурсії в Бахмут.

Або прозріють, або їх не стане.
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16.02.2023 17:35 Відповісти
Деякі люди воліють жити в своїй нафантазованій бульбашці і з великим трудом контактують з реальністю. Є такий психотип. Тим більше, коли ця реальність вкрай неприємна й болюча.
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16.02.2023 17:39 Відповісти
А одна третина - то русня з першого по десяте коліно яка зручно вмостилась в "ворожих" країнах.
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16.02.2023 17:37 Відповісти
Остальные или кацапы или долбоебы,- как у нас то мудло,что ********** к власти привело.
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16.02.2023 17:51 Відповісти
Радує те, що в Польші перевелися совки, зазомбовані під час радянської окупації Східної Європи на відміну від деяких пострадянських країн, цікаво було б побачити дані ще й з Угорщини. І багато років на тероторії Європи працює вбивча російська пропаганда, яку потрібно заборонити
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16.02.2023 18:27 Відповісти
Одна треть оркофанов это дофига.
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16.02.2023 20:23 Відповісти
Італійці дуже прокацапські та ********** *****. Уявіть собі, у нас йде війна, а в Італії по центральним каналам показують парад на червоному цвинтарі у день папєдабєсія. Я була у шоці від побаченого. Та й взагалі пропаганда кремлівська там працює ще краще, ніж у Німеччині.
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16.02.2023 22:34 Відповісти
а венгрия есть в этом опросе??
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16.02.2023 23:19 Відповісти
13% ģebilov
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16.02.2023 23:31 Відповісти
 
 