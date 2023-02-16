Дві третини європейців вважають, що у війні винна РФ, - опитування

66% європейців вважають, що у війні проти України винна Росія.

Про це свідчать результати опитування eupinions, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Близько 13% кажуть, що не знають, хто винний у війні, тоді як 11% покладають відповідальність на США, 5% - на НАТО, і ще 5% вважають винною Україну.

Частка тих, хто вважає, що Росія несе головну відповідальність, коливається в країнах-членах ЄС від 54% в Італії до 88% у Польщі.

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Ті, хто не знає, хто винен, становлять другу за чисельністю групу в ЄС і в кожній країні-члені окремо (Італія - 18%, Польща - 6%).

Загалом майже 20% в ЄС і в кожній країні-члені окремо покладають відповідальність за війну на США, НАТО або Україну. Ця група є найбільшою в Італії (28%) і найменшою в Польщі (6%).

Водночас 75% європейців погоджуються з тим, що лише українці можуть вирішувати, коли вступати у переговори.

Частка тих, хто погоджується з цим твердженням у кожній країні-члені ЄС, коливається від 65% в Італії до 87% у Польщі.

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У більшості країн підтримка цього твердження знаходиться в межах 70% (Німеччина - 73%, Бельгія та Нідерланди - 75%, Іспанія - 77%).

Лише в Італії цей показник опускається нижче 70%, причому 65% італійців висловили свою згоду з цим твердженням.

Франція і Польща демонструють найвищий рівень підтримки: 81% французів і 87% поляків погоджуються з цим твердженням.

В опитуванні, проведеному в грудні 2022 року, взяли участь майже 13 300 громадян ЄС у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.

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Це ж опитування показало, що 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.