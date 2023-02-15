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опитування (1853) США (20990) підтримка (528) допомога і підтримка (1117)

У США стало менше прибічників військової та економічної підтримки України, - опитування

сша

У Сполучених Штатах порівняно з травнем 2022 року послабилася підтримка серед громадськості надання Україні зброї та прямої економічної допомоги.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром досліджень громадської думки Associated Press-NORC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

48% заявили, що підтримують надання США зброї Україні, 29% - проти, а 22% - не підтримують і не виступають проти. У травні 2022 року, менш ніж через три місяці після початку війни, 60% дорослого населення США висловилися за надання Україні зброї.

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Американці приблизно порівну розділилися щодо спрямування державних коштів безпосередньо в Україну: 37% - за, 38% - проти, 23% - не визначилися.

Ознаки зменшення підтримки України з'являються на тлі того, що наступного тижня президент Джо Байден збирається відвідати Польщу, щоб відзначити першу річницю найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Байден неодноразово заявляв, що США допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно" для відбиття російського вторгнення, яке почалося 24 лютого минулого року.

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Опитування показало, що 19% американців повністю впевнені у здатності Байдена впоратися з ситуацією в Україні, тоді як 37% кажуть, що мають лише деяку впевненість, а 43% - майже не мають жодної.

Погляди на те, як Байден впорається з війною, розділилися значною мірою вздовж партійних ліній. Серед демократів 40% заявили, що вони повністю довіряють Байдену в тому, що він впорається з ситуацією, 50% - частково довіряють, а 9% - майже не довіряють. Серед республіканців переважна більшість (76%) кажуть, що майже не довіряють Байдену. Ці цифри практично не змінилися з травня минулого року.

Більшість американців, 63%, як і раніше, виступають за введення економічних санкцій проти Росії, показує опитування, хоча ця частка також зменшилася порівняно з 71%, які виступали за це в травні 2022 року.

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А 59% вважають, що обмеження шкоди, завданої економіці США, важливіше, ніж ефективні санкції проти Росії, навіть якщо це означає, що санкції будуть менш ефективними. Майже рік тому, у березні 2022 року, ситуація була зворотною: 55% сказали, що ефективні санкції проти Росії є більшим пріоритетом, навіть якщо це означає шкоду для економіки США.

Загалом, опитування показує, що близько чверті американців, 26%, зараз вважають, що США повинні відігравати важливу роль у цій ситуації, порівняно з 40% у березні 2022 року. Водночас 49% вважають, що США повинні відігравати другорядну роль, і лише 24% кажуть, що вони не повинні відігравати жодної ролі.

З березня минулого року відсоток демократів, які вважають, що США повинні відігравати важливу роль, дещо знизився з 48% до 40%, тоді як серед республіканців він знизився з 35% до 17%.

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Демократи також частіше, ніж республіканці, підтримують запровадження економічних санкцій проти Росії (75% проти 60%), прийняття біженців з України (73% проти 42%), надання зброї Україні (63% проти 39%) та направлення державних коштів в Україну (59% проти 21%). З травня минулого року підтримка

Опитування 1068 дорослих було проведене 26-30 січня за вибіркою, взятою з імовірнісного опитування AmeriSpeak Panel NORC, яке має репрезентативно відображати населення США. Похибка вибірки для всіх респондентів становить плюс-мінус 4,2 відсоткових пункти.

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Топ коментарі
+31
Деструктивное влияние рыжего популиста и мудака, а также его шестерок, которое щедро оплачено кремлятником.
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15.02.2023 12:01
+28
Плюс зашкальна корупція зеленської влади.
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15.02.2023 12:07
+12
Этот аргумент активно используется сторонниками Трампа и неоднократно был озвучен его сынком, а также некоторыми прокремлевскими членами конгресса и "лидерами мнений". Позор и преступление, что украинская власть сама вручила такое оружие сторонникам врага.
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15.02.2023 12:12
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Деструктивное влияние рыжего популиста и мудака, а также его шестерок, которое щедро оплачено кремлятником.
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15.02.2023 12:01 Відповісти
Плюс зашкальна корупція зеленської влади.
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15.02.2023 12:07 Відповісти
Этот аргумент активно используется сторонниками Трампа и неоднократно был озвучен его сынком, а также некоторыми прокремлевскими членами конгресса и "лидерами мнений". Позор и преступление, что украинская власть сама вручила такое оружие сторонникам врага.
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15.02.2023 12:12 Відповісти
Так, але коррупція є і вона зашкальна
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15.02.2023 12:17 Відповісти
"Алекс Мышкевич"! Оголосить будь ласка за якою саме шкалою ви міряєте, бо якщо за роССійською шкалою корупції то БУДЬ ЯКА країна світу має по ній показники нижчій за одиницю, бо лідерство рашистів у корупції в світі є відомим фактом, а тому "зашкальною" корупцію в Україні визнати ніяк не можливо!
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15.02.2023 12:29 Відповісти
"США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні"
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15.02.2023 12:59 Відповісти
і знаходження у керима єлдака та татарова.
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15.02.2023 12:39 Відповісти
Керим це ваш товарищ? І що Дермак там у нього робить?!
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15.02.2023 12:46 Відповісти
Вибачаюся, помилка, правильно буде - керма.
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15.02.2023 12:48 Відповісти
Американцы не интересуються политикой,а таких там много, только начинают интересоваться ею за месяц до выборов у себя в стране,остальное время они просто живут,это у нас вся жизнь политизированная и повсюду только и разговоры что о политике. И когда речь заходит о войне где то далеко за океаном,те которые этим не интересуються и не в теме все равно, и на вопрос что лучше отдать сотни миллиардов украине или оставить себе естественно такие отвечают что себе.
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15.02.2023 12:05 Відповісти
Очевидно американці вирішили що війну Україна вже виграла .
Навіщо тоді було й розпочинати підтримку України , щоб тепер - на півдорозі , її припиняти . ?
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15.02.2023 12:08 Відповісти
А хтось сказав що підтримка припиняється?! НІ! Тож про що мова, якщо йдеться лише про опитування, а не про дії керівництва США?!!!
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15.02.2023 12:31 Відповісти
На жаль для нас - керівництво США завжди орієнтується на думку виборця . І це є цілком природно .
А підтримка України виборцем ( якщо вірити цим опитуванням в США ) - знижується . То ж не треба бути генієм щоб передбачити подальші дії керівництва США .
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15.02.2023 12:55 Відповісти
Да, да, вот только это идеализированная картина.
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15.02.2023 13:22 Відповісти
🍆 Американская компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию - росСМИ.

А вот это уже удар ниже пояса🤔
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15.02.2023 12:10 Відповісти
Будет заказать таблеток в Али и хрен окончательно отвалится и упадёт на пол.
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15.02.2023 13:20 Відповісти
Не плутайте країну та державу. Це абсолютно різні поняття.
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15.02.2023 12:24 Відповісти
"Alexsander Sokoloff"! Можливо вам роССіянцям не відомо, що в українській мові слова "держава" та "країна", то є синоніми, як у роССійській - "страна" и "государство"! І якщо ви вирішили привласнити собі українське слово і надаєте йому якусь "величну" ознаку, то це ВАШІ москальські проблеми, і не треба перекладати з хворої голови на здорову!
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15.02.2023 12:34 Відповісти
"Танчик", щоб так безапеляційно робити заяви, хоча б краще ознайомтеся з визначеннями "країна" та "державність". А також передавайте привіт латекопитним друзям, за рівнем знань ви пішли недалеко за них, а точніше взагалі не пішли, від слова зовсім.
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15.02.2023 12:44 Відповісти
Так й ознайомся "Alexsander Sokoloff" перш ніж щось мені писати!
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15.02.2023 12:47 Відповісти
От "подобаються" мені мокшани коли починають викручуватись, для чого замінюють вже слово "держава" на "державність", що все одно як замінити слово "яблуко" на "яблучний" перетворивши фрукт у смак! Явно усі проходять навчання у Скобєєвої, Солов'йова та Сімон'ян, розраховуючих на ТУПИХ роССіянців які не помічають різниці!
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15.02.2023 12:50 Відповісти
"Державність у країні" та "держава" - визначення ідентичні, на відміну від визначення "країни". Тому зі своїми "знаннями" за лаптестанськими підручниками, які ти скурив на перервах, можеш йти курсом "руцькаго ваеного *******", дорога туди завжди без заторів.
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15.02.2023 13:05 Відповісти
Я з цими визнаками ознайомився ще років сорок тому, коли політикою цікавитись почав.
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15.02.2023 12:58 Відповісти
По перше - не "визнаки" а ознаки, а по друге не має ніякої різниці між ознаками "государственности" (рус.) та "державності" (укр.), як не має різниці в ознаках між словами "страна" (рус.) та "країна"(укр.)! А значення слів "держава" та "країна" така ж як "государства" та "страна", яки є синонімами. Єдине що є ще одне значення слова "держава", яке позначає предмет що є ознакою влади який був у правителя держави, країни, страны, государства! Тож досить вже заливати "Alexsander Sokoloff" та викручувати щось з нічого!!!
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15.02.2023 13:07 Відповісти
Сам зрозумів, що написав, чи це "потік свідомості"? А може, думки за діями рук не встигають? Так постарайся синхронізувати їх.
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15.02.2023 13:13 Відповісти
Государство и страна отнюдь не синонимы. Страна - это политико-географическое понятие, основанное на границах территории. А государство - это система управления этими территориями.
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15.02.2023 16:14 Відповісти
...Ти теж папуас , і обкрадаєш себе під час війни . ?
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15.02.2023 13:08 Відповісти
отже, результати опитування в США показали, що безпека України це тільки...

власна ядерна зброя
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15.02.2023 12:20 Відповісти
Дивні висновки, м'яко кажучи)
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15.02.2023 12:26 Відповісти
Як оптиміст скажу, що 52% американців не проти підтримки України і ця пірдтимка населенням США не зменшиться, бо це копійки для американської економіки і аж ніяк не вдарить по гаманцю американця. Саме за недостатню підримку можна дорікнути американцям, а ось у справі підтримки народу це навпаки відіграє тільки позитивну роль. Тож хоч американська допомога і невелика, але вона достатня, своєчасна, стабільна і розрахована хоч на роки підтримки американського народу, хоча навряд чи це знадобиться, бо перемога може настати швидше. І треба це розуміти і не дорікати за це американцям
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15.02.2023 12:22 Відповісти
Так, на це ставить путін - гра в довгу, пока захід втомиться підтримувати Україну. Нам, Україні, треба це враховувати. Та може не тільки битись головою об таран (росію), а може розбивати його з саредини? розхитувати ситуацію всима методами в рашці. А то виходить з нашого боку бить у відповідь це табу.
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15.02.2023 12:25 Відповісти
Дивний в тебе пост "Vik Tor", бо тільки ти можеш не помічати як саме усередині Рашки ситуаціє все більше саме розхитується, особливо враховуючи як зростає кількість "техногенних" випадків на хімічних та військових підприємствах Масквабада і зростає кількість протестних рухів не дивлячись на карні заходи кремлядей!!!
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15.02.2023 12:55 Відповісти
Яйца Шалтай Болтая и прочие шкурняки, но виноватым сделают Трампа или Путяру.
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15.02.2023 12:27 Відповісти
Я про це ж саме деякий час назад тут писав. Так багато хто із тутешніх дописувачів, окропом сцяли, що це не так...
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15.02.2023 12:37 Відповісти
Они так ожирели что уже устали от войны по телевизору. Но володька и вам скучать не даст поверьте.
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15.02.2023 12:39 Відповісти
"Дякую"ЗЕленим мародерам!
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15.02.2023 12:44 Відповісти
Не сци, не на них країна тримається, і не через них Захід допомагає Україні! Тож розберемось з руснею, а далі розберемось з "зеленню"! Всьому свій час, рухаємось за пріоритетом!
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15.02.2023 12:59 Відповісти
Вони ж знають нашіх діячив ! Плачуть, коли читають що на російсько-українській війні загинув брат Єрмака. Ім шкода що жінка Зелі вимушена була прийняти громадянство Росії щоб президенту залишили садибу в Криму. Їм прикро, що незважаючи на новий асфальт на дорогах від російського кордону до Києва, зараз все споплюжено російськими танками.
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15.02.2023 13:18 Відповісти
І брата Порошенка шкода ,якого він з'їв)
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15.02.2023 13:52 Відповісти
Таким чином, в цьому році нас будуть схиляти до переговорів з ******, безкінечно допомагати не будуть
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15.02.2023 14:07 Відповісти
Американці слабенько собі уявляють що буде якщо Україна програє а вони задарь просеруть вже витрачені кошти...
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15.02.2023 16:02 Відповісти
именно на это и рассчитывал путин. Еще год - и того половины не будет. А у русских и за 10 лет ничего не изменится - и нас и весь мир в труху.
по ходу, он таки их переиграет.
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15.02.2023 22:57 Відповісти
 
 