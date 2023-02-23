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87% украинцев считают, что никакие территориальные уступки недопустимы, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

В феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий", - говорится в сообщении.

87% украинцев считают, что никакие территориальные уступки недопустимы, - КМИС 01

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей Востока, 82% против уступок (готовы на уступки – всего 13%), а среди южан – 86% против уступок (готовы – только 9%). По сравнению с сентябрем, во всех регионах ситуация более или менее стабильная.

"Как можно видеть, что украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Пока любой план, где украинцам будет "продаваться" "мир в обмен на территории" обречен на провал и неприятие обществом", - отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - Кулеба

Опрос проводился 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

опрос (2836) территориальная целостность (225) КМИС (331)


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Топ комментарии
+9
..вы что *********!! Какие уступки и за что и кому!!!рюзке мокши должны Ukraine..жги тварей с болот мацковии...
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23.02.2023 11:46
+8
Треба вже зараз думати як відмовитись від цих 9 відсотків. Бо ці тварюки вже дістали. Особливо у системі освіти.
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23.02.2023 11:43
+6
А ти з тих 9? Чого ще живий?
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23.02.2023 11:44
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9%кончених
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23.02.2023 11:39 Ответить
А ти з тих 9? Чого ще живий?
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23.02.2023 11:44 Ответить
Тебе чекають підара
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23.02.2023 11:44 Ответить
А ти вважаєш що пішовши територіальні на поступки буде мир?
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23.02.2023 11:52 Ответить
Так питання ж гіпотетичне. Якщо (гіпотетично) Україна відмовиться від певних територій заради 100% миру. Звісно, тут немає уточнень, про які самі території йде мова.
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23.02.2023 12:04 Ответить
Треба вже зараз думати як відмовитись від цих 9 відсотків. Бо ці тварюки вже дістали. Особливо у системі освіти.
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23.02.2023 11:43 Ответить
так, потрібно задіювати інститут НЕгромадянства.
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23.02.2023 12:01 Ответить
Вот .ука , обращаюсь к вам , 87%, мол как так случилось , шо на прошлых выборах 13% нав`язали вам клоунську долю... Зла не хватает. Попереривав би всiх.
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23.02.2023 11:43 Ответить
..вы что *********!! Какие уступки и за что и кому!!!рюзке мокши должны Ukraine..жги тварей с болот мацковии...
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23.02.2023 11:46 Ответить
Мадьяры - часть мордвы, ушедшая в Западную Европу. Какие уступки ссуче.ным.
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23.02.2023 12:03 Ответить
9% це майже 3 млн. Це ті кацаподрочери яких навіть війна не може вилікувати. Клініка.
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23.02.2023 12:05 Ответить
Скільки раз можно наступать --на граблі
Правда саме больно тяжко коли наступаеш на граблі
25 і 50 раз /особливо на дитячі/
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23.02.2023 13:06 Ответить
 
 