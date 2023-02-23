87% украинцев считают, что никакие территориальные уступки недопустимы, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
В феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"В декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий", - говорится в сообщении.
Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей Востока, 82% против уступок (готовы на уступки – всего 13%), а среди южан – 86% против уступок (готовы – только 9%). По сравнению с сентябрем, во всех регионах ситуация более или менее стабильная.
"Как можно видеть, что украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Пока любой план, где украинцам будет "продаваться" "мир в обмен на территории" обречен на провал и неприятие обществом", - отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.
Опрос проводился 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
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Правда саме больно тяжко коли наступаеш на граблі
25 і 50 раз /особливо на дитячі/