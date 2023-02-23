87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

У лютому 2023 року для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій", - йдеться в повідомленні.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів Сходу, 82% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – лише 9%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

"Як можна бачити, українці й під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде "продаватися" "мир в обмін території" приречений на провал і несприйняття суспільством", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 87% українців підтримують вступ України в Європейський союз, 86% - в НАТО, - опитування

Опитування проводилось 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.