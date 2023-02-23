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87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

У лютому 2023 року для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій", - йдеться в повідомленні. 

87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС 01

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів Сходу, 82% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – лише 9%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

"Як можна бачити, українці й під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде "продаватися" "мир в обмін території" приречений на провал і несприйняття суспільством", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

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Опитування проводилось 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Автор: 

опитування (1947) територіальна цілісність (165) КМІС (336)


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Топ коментарі
+9
..вы что *********!! Какие уступки и за что и кому!!!рюзке мокши должны Ukraine..жги тварей с болот мацковии...
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23.02.2023 11:46
+8
Треба вже зараз думати як відмовитись від цих 9 відсотків. Бо ці тварюки вже дістали. Особливо у системі освіти.
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23.02.2023 11:43
+6
А ти з тих 9? Чого ще живий?
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23.02.2023 11:44
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9%кончених
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23.02.2023 11:39 Відповісти
А ти з тих 9? Чого ще живий?
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23.02.2023 11:44 Відповісти
Тебе чекають підара
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23.02.2023 11:44 Відповісти
А ти вважаєш що пішовши територіальні на поступки буде мир?
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23.02.2023 11:52 Відповісти
Так питання ж гіпотетичне. Якщо (гіпотетично) Україна відмовиться від певних територій заради 100% миру. Звісно, тут немає уточнень, про які самі території йде мова.
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23.02.2023 12:04 Відповісти
Треба вже зараз думати як відмовитись від цих 9 відсотків. Бо ці тварюки вже дістали. Особливо у системі освіти.
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23.02.2023 11:43 Відповісти
так, потрібно задіювати інститут НЕгромадянства.
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23.02.2023 12:01 Відповісти
Вот .ука , обращаюсь к вам , 87%, мол как так случилось , шо на прошлых выборах 13% нав`язали вам клоунську долю... Зла не хватает. Попереривав би всiх.
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23.02.2023 11:43 Відповісти
..вы что *********!! Какие уступки и за что и кому!!!рюзке мокши должны Ukraine..жги тварей с болот мацковии...
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23.02.2023 11:46 Відповісти
Мадьяры - часть мордвы, ушедшая в Западную Европу. Какие уступки ссуче.ным.
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23.02.2023 12:03 Відповісти
9% це майже 3 млн. Це ті кацаподрочери яких навіть війна не може вилікувати. Клініка.
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23.02.2023 12:05 Відповісти
Скільки раз можно наступать --на граблі
Правда саме больно тяжко коли наступаеш на граблі
25 і 50 раз /особливо на дитячі/
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23.02.2023 13:06 Відповісти
 
 