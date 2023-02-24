Ми вступаємо у період із завданням перемогти, буде наш контрнаступ, - Резніков

У битві проти російських окупантів Україна не сама. 54 країни підтримують нас.

Про це у Facebook повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному – якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку росії. Перемога – коли Україна буде. Буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах. Успішною, заможною, сильною. А росії у нинішньому вигляді – не буде", - наголосив він.

За словами міністра, наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця.

"Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих. Є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну. Ми у цій битві не самі. Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі – української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд. Буде нова якість оборони за рахунок технологій.

Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі. Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити. За кілька днів Україна зустріне весну, яку кремль хотів у нас вкрасти. Ми не замерзли – ми загартувалися. Ми не злякалися темряви. Крок за кроком ми прийдемо до перемоги", - підсумував Резніков.

