Мы вступаем в период с задачей победить, будет наше контрнаступление, - Резников

В битве против российских оккупантов Украина не одна. 54 страны поддерживают нас.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей – победить. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос в повестке дня – какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа – это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России. Победа – когда Украина будет. Будет суверенной и независимой в международно признанных границах. Успешной, богатой, сильной. А России в нынешнем виде – не будет", - подчеркнул он.

По словам министра, наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Но стратегически он уже проиграл. Нам нужно довести дело до конца.

"Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших. Есть коалиция из 54 стран, поддерживающих Украину. Мы в этом сражении не одни. Нас ожидает больше оружия, в том числе украинского. Для всех Сил обороны. Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц при участии партнеров. Мы распространим их не только на армию, но и на гвардию и на всех, кто бьется рядом, будет новое качество обороны за счет технологий.

Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве. Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и снабдить. Через несколько дней Украина встретит весну, которую кремль хотел у нас украсть. Мы не замерзли – мы закалились. Мы не испугались тьмы. Шаг за шагом мы придем к победе", - подытожил Резников.