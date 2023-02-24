РУС
Мы вступаем в период с задачей победить, будет наше контрнаступление, - Резников

В битве против российских оккупантов Украина не одна. 54 страны поддерживают нас.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей – победить. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос в повестке дня – какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа – это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России. Победа – когда Украина будет. Будет суверенной и независимой в международно признанных границах. Успешной, богатой, сильной. А России в нынешнем виде – не будет", - подчеркнул он.

По словам министра, наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Но стратегически он уже проиграл. Нам нужно довести дело до конца.

Читайте также: Украина имеет потенциал возобновить инициативу на фронте в 2023, - ISW

"Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших. Есть коалиция из 54 стран, поддерживающих Украину. Мы в этом сражении не одни. Нас ожидает больше оружия, в том числе украинского. Для всех Сил обороны. Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц при участии партнеров. Мы распространим их не только на армию, но и на гвардию и на всех, кто бьется рядом, будет новое качество обороны за счет технологий.

Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве. Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и снабдить. Через несколько дней Украина встретит весну, которую кремль хотел у нас украсть. Мы не замерзли – мы закалились. Мы не испугались тьмы. Шаг за шагом мы придем к победе", - подытожил Резников.

Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
24.02.2023 10:15
+21
Как уже достал этот яичный очільник со своим словесным поносом
показать весь комментарий
24.02.2023 10:14
+13
показать весь комментарий
24.02.2023 10:23
Как уже достал этот яичный очільник со своим словесным поносом
показать весь комментарий
24.02.2023 10:14
Крадій має сидіти в тюрьмі- Жеглов
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19
Та да... Шото цього мародера сильно багато стало в новинах.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19
А ви хіба не помітили, що інших у новинах і немає?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:31
Маю на увазі теленовини.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:32
в гордона воно сидить сутками
показать весь комментарий
24.02.2023 11:00
Став великим патріотом після яєць фаберже
показать весь комментарий
24.02.2023 13:01
показать весь комментарий
24.02.2023 10:15
Ура! Буде більше яєць і по більшій ціні, в кілограмах, центнерах та в метрах кубічних!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:16
І в Амперах на погонний метр ...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:18
Бочками буде "грузити",як у Ільфа і Петрова.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:26
Після війни воно отримае Героя України.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:17
І це првильне рішення буде - тільки мужній чоловік зможе в такий час зважитися на такі ринкові ціни продуктів для ЗСУ...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:21
показать весь комментарий
24.02.2023 10:23
Тоді навіщо ми з вами тут?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:29
мабуть ні..судити мародерів мають ті кого вони обкрадали від яас війни
показать весь комментарий
24.02.2023 10:59
Думаю що не тільки Героя України але і Роїсі !
показать весь комментарий
24.02.2023 11:00
яйцями закидає цей клован-мародер
показать весь комментарий
24.02.2023 10:17
Как будете наступать, как в песне ? - " В АндатрАвых буденновках"?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19
- Однобортный мундир? Вы знаете, что в однобортном уже никто не воюет? Мы не готовы к войне! (С) "Той самий Мюнхаузен"
показать весь комментарий
24.02.2023 10:22
Наступать будут Збройні Сили Україні! А вы можете только примазаться к чужим достижениям и намутить себе в карман.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:25
Навіщо нам ті прогнози про майбутній розпад чи склад росії??Наше завдання полягає зовсім не в тому!Нам потрібно вигнати ворога за кордони нашої країни, а надалі-нехай хоч удавляться там. А то ота підбадьорість зараз--майже пусті слова.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:20
От того что мы их выгоним, они перестанут нас бомбить? Серьезно? Может перестанут рожать и производить оружие?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:25
Где находится Чонгар ЗНАЕШЬ? Приезжай, я тебя встречу и ты мне расскажешь как "нас вывезли"...
показать весь комментарий
24.02.2023 21:00
И да... Всех нормальных людей предупреждали еще ЗА ПОЛГОДА до вторжения.... Только такие как ты мечтали о шашлыках... Как тебе шашлыки? Понравились? Только тебе мерзости еще отвечать за то что Чонгар был сдан в первые секунды... Приедь в Херсонскую область и вслух скажи что ты голосовал за него...
показать весь комментарий
24.02.2023 21:08
слухай сюда я то в чонгарі буду.но де будеш ти сволота лапотна. ти вже свою тряпку власовську догори ногами ставиш
показать весь комментарий
24.02.2023 22:44
Поки що воно вступило у зелене лайно і вже ніколи не відмиється,не допоможуть і дезодоранти.А "МИ"- це не ви,а українське військо.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:22
А в Омані ви вступали в період програшу. Знак питання я, навіть, не ставлю.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:24
Корупціонер-зрадник, Резніков-у відставку ворюга . Народ України і воїниВСУ тобі уже винесли вирок.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:24
Яйцеголовий пі дар твоє місце за гратами
показать весь комментарий
24.02.2023 10:25
Спереду будуть йти штурмові загони Рєзнікова закидуючи ворога яйцями.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:26
з товстопузих чиновників міноборони, хотів би це побачити!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:30
Ні, Гвардія Наступу буде їдти позаду.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:42
Так добре зараз стоїм, згідно з Оманськими домовленостями. Вони на Лівоберіжжі, а ми на Правоберіжжі.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:36
Семнадцатигривневый яйцеголовый п#dapa$
показать весь комментарий
24.02.2023 10:53
ворюга йде в наступ
показать весь комментарий
24.02.2023 10:53
Блін, Цензор, не публікуйте висери цього гандона. Мене аж верне тільки від одного його вигляду. Я собі навіть не представляю що західні партнери відчувають при зустрічі з цими міністрами
показать весь комментарий
24.02.2023 10:53
Для початку фортеця Бахмут потребує допомогу. Мар'їнка відбила,Авдіївка стоїть, Бахмут тиснуть до річки.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:55
https://youtu.be/3Sr2JNQVr14 ..

Содомиты московиты...,в простонародии говоря "голубые пацаны"..👺.это крутые "войска,"... убойный видом от Александра Палия..ржач..
показать весь комментарий
24.02.2023 11:23
Буде... буде... буде...
З того що вже є - лише яйця по 17 😡
показать весь комментарий
24.02.2023 11:30
уточню для мародера рєзнікова - контрнаступ не ваш, а ЗСУ!
показать весь комментарий
24.02.2023 11:58
Це мабуть із-за цього з'явилися "дуже мирні" китайоси,щоб зірвати наш наступу.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:39
Україна вступає в період перемоги, а резнікови - у гімно і мають піти в південному напрямку.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:56
 
 