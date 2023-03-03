РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11387 посетителей онлайн
Новости
6 000 48

Германия просит, чтобы Швейцария продала ей законсервированные танки Leopard 2, - Reuters

леопард

Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Германия хочет, чтобы Швейцария продала часть танков обратно производителю Rheinmetall, что позволит компании восполнить пробелы в вооружении стран-членов ЕС и НАТО.

Немецкие политики просили своего швейцарского коллегу согласовать продажу с уверениями, что швейцарские танки самой Украине не будут переданы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус прогнозирует, что Украина может сформировать 2 батальона танков Leopard

"Дальнейшей передачи боевых танков Украине не будет", - сказал Reuters представитель Министерства обороны Швейцарии.

Согласно законам о нейтралитете и отдельном эмбарго на поставки оружия, Швейцарии запрещено отправлять оружие непосредственно в Украину.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд отметила, что возможная продажа части швейцарского танкового парка потребует от парламента страны официального объявления о том, что законсервированные танки выведены из эксплуатации. Да, сейчас в парламенте продолжаются дискуссии по этому поводу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины уничтожают оккупантов из шведского гранатомета Carl Gustaf. ВИДЕО

Сейчас у Швейцарии 134 танка Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении. Правительство не сообщило, сколько Германия требовала приобрести, но спикер Минобороны Швейцарии отметил, что можно будет отказаться от ограниченного количества танков.

Германия (7036) помощь (7861) танк (2268) Швейцария (615) Leopard (115)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Це тобто щоб свої віддати, а швейцарськими поповнити нестачу у себе на складах?
показать весь комментарий
03.03.2023 12:04
+5
Бо довго. А Україні потрібні танки вже зараз.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:07
+4
Швейцария это сложная страна в плане политики своей безопасности,армии и так далее, они придерживаются политики нейтралитета уже очень давно, выбить из них какую то помощь даже для европйеских стран вроде Германии очень сложно.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швейцария это сложная страна в плане политики своей безопасности,армии и так далее, они придерживаются политики нейтралитета уже очень давно, выбить из них какую то помощь даже для европйеских стран вроде Германии очень сложно.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:02 Ответить
Одним из самых важных торговых партнеров Швейцарии перед началом войны была Германия. В период с 1939 по 1944 год экспорт товаров в Германию значительно превысил показатели экспорта в союзные страны - в частности в США.

С 1939 по 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырье, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырье, продукты питания.

По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
ВОТ ТАКОЙ ВОТ НЕЙТРАЛИТЕТ У ШВЕЙЦАРИИ

-
показать весь комментарий
03.03.2023 13:39 Ответить
Ну да. А как по вашему должен віглядеть нейтралитет?
показать весь комментарий
03.03.2023 13:47 Ответить
Ну тогда США тоже в нейтралитете к Украине. Тут - бесспорный нейтралитет
показать весь комментарий
03.03.2023 14:15 Ответить
С юридической точки зрения - да (я так думаю).
показать весь комментарий
03.03.2023 16:13 Ответить
Вот бы еще какая-то нейтральная страна ЯО поставила Украине, как Израилю. Вообще бы тогда был всеобщий нейтралитет
показать весь комментарий
03.03.2023 21:30 Ответить
Я вообще то о нейтралитете в плоскости вооружения и армии говорил, то что они зарабатывали на торговли с Германией и со остальными так же это понятно,потому что они как раз были нейтральными и торговали со всеми и ничем себя не ограничивали. Вы можете сказать как же так,можно торговать с нацистами,а я вам скажу что о зверствах нацистов стало известно только после войны, о концлагерях во время войны мало кто знал, знали по сути только те кто жил возле этих концлагерей,это сейчас можна все узнать,у всех есть телефоны,видеокамеры,дроны,спутники и так далее. Наш Бандера так же не знал ничего подобного о нацистах,и хотел с помошью немцев получить независимость Украины, это теперь кацапы говорят что он нацист и так далее,а у него взгляды с немцами и итальянцами сходились только в том что они не хотели признавать Версальский договор, и когда немцы шли войной на ссср для Бандеры это был шанс создать независимую Украину отдельно от Польши и совка, он не знал тогда о концлагерях и так далее, как и многие другие,у него была цель создать украинское государсвто любой ценой. Поэтому сейчас рассуждать о том что все плохие потому что сотрудничали с немцами легко спустя много десятилетий когда все ньансы уже известны,но на тот момент люди жили в настоящем и не могли знать всего.
показать весь комментарий
03.03.2023 14:18 Ответить
Як задрала вже ця тупа кацапня! Хочеш гавкати по свинособачому - їдь у кацапстан, тупаче!
показать весь комментарий
03.03.2023 14:41 Ответить
так я можу по українськи дурню, чи ти з того що не на українській написав зробив висновок про те що я кацап? Тут більше половини на російській пише,а ще якщо слідувати твоїй "геніальній" логіці то половина тих то воює на українській стороні теж кацапи так як вони також ромовляють російською
показать весь комментарий
03.03.2023 14:44 Ответить
Именно на станках Швейцарии, фашисты изготавливали бомбы, падающие на мирные города!
Странноваты такой нейтралитет.
--
Не смешите, это хитрожопость возведенная нацполитику, а не нейтралитет.
показать весь комментарий
03.03.2023 14:46 Ответить
зараз ракети,дрони на кацапщині виготовляються з імпортних комплектуючих до 70% яких є з США і країн Європи, є достатньо західних компаній котрі до сих пір працюють на кацапському ринку,сплачують в казну податки і фінансують таким чином виготовлення зброї, з такою логікою потрібно уже давним давно обірвати стосунки з усіма нашими союзниками котрі нас підтримують
показать весь комментарий
03.03.2023 14:53 Ответить
Це твоя логіка. А за моєю логікою дійсно треба домовитись з Ізраілем щоб розбомбити завод шахедів у Ірані, ввести ембарго на постачання комплектуючих подвійного призначення з США та ЕС. А твоє "давним давно обірвати стосунки" - якесь дивне та дитяче бачення політики.
показать весь комментарий
03.03.2023 21:27 Ответить
"А за моєю логікою" --- ти думаєш мені інтересна твоя логіка?
показать весь комментарий
03.03.2023 21:33 Ответить
А чия логіка тобі цікава, качапчик?
Ти часом формум не переплутав зі своїм "інтерестно"?
показать весь комментарий
03.03.2023 22:20 Ответить
"зі своїм "інтерестно"?" --- коли ідіоту немає чого сказати, а відповісти хочеться, то такі відразу ж переходять на особистості Це одна із основних рис ідіотів
показать весь комментарий
03.03.2023 22:31 Ответить
Це ти про себе гарно сказав. Бо ще ж тобі "не інтересно"
показать весь комментарий
03.03.2023 23:15 Ответить
"Це ти про себе гарно сказав. Бо ще ж тобі "не інтересно"" - ти навіть не розумієш,що таке переходити на особистості,почитай хоча би визначення в інтернеті, а то з себе розумного ставиш, а по факту сам не розумієш що пишеш
показать весь комментарий
04.03.2023 07:47 Ответить
Андрюша, які особистості?
Тобі зауваження зробили, коли ти почав писати маячню та маніпулювати: писати про "давним давно обірвати стосунки з усіма". Потім, коли тобі вказали на маніпуляцію - ти почав зневажливо писати «ти думаєш мені інтересна твоя логіка?»

Тобто, саме твоя поведінка є причиною, як до тебе ставляться люди.

А твоє хамство - дуже дивний інструмент, що призводить до зовсім іншого результату, ніж той, що ти чекаєш. Особливо коли ти це робиш на нижегородському суржику, а думаєш що пишеш на українській мові.
--Доречи, тобі дійсно треба підтягнути українську та не використовувати росіянізми. «не інтерестно» = не цікаво, «давним давно» = здавно, за старих часів, за давніх давен, «до сих пір» = досіль; дотепер, до сього часу
показать весь комментарий
04.03.2023 09:44 Ответить
"зробили" "вказали" "ставляться люди" --- де ті люди котрі це все зробили,вказали і ставляться? Людина котра не впевнена в собі завжди буде приписувати себе до якоїсь групи,щоб її думка виглядала більш вагомо, що ти зараз і робиш А то що ти пишеш про маячню і маніпулювання це як раз як ти сказав "твоя логіка" і вона мені не інтересна,про що я і написав, якщо ти обіженка і відразу це сприйняв як велику образу то це твої особисті проблеми Хоча там образливого взагалі нічого не було,а ти у відповідь перейшов на особистості як раз як це роблять кацапи,коли сказати немає що

"до зовсім іншого результату, ніж той, що ти чекаєш" --- від тебе я ніякого взагалі результату не чекаю,тому що це ти,а не я прийшов під мій коментар,ти мені взагалі не інтересний

"Доречи, тобі дійсно треба підтягнути українську та не використовувати росіянізми. «не інтерестно» = не цікаво, «давним давно» = здавно, за старих часів, за давніх давен, «до сих пір» = досіль; дотепер, до сього часу" --- не треба мені розказувати,що мені треба підтягнути,а що не треба,як я уже сказав твоя думка мені не цікава, мене без проблем розуміють люди які так само спілкуються як і я, української мови чистої взагалі мало в Україні,її практично немає, і я дуже сумніваюся що і ти на чистій українській розмовляєш, і у тебе також є і русизми і англіцизми і так далі, тому що середовище в якому ти живеш точно не розмовляє на чистій українській, ти просто знову не маєш що сказати і на особистості переходиш
показать весь комментарий
04.03.2023 10:01 Ответить
Все зрозумів, можеш не продовжувати.
Балабол, що нікого не чує.
Скажи, тебе часто на вулиці п@здять за твій характер?
Я припускаю, що дуже часто ))
показать весь комментарий
04.03.2023 11:21 Ответить
"Балабол, що нікого не чує." --- я тобі на кожен твій висер чітко відповів,по пунктах,можеш ще раз перечитати, але ти у відповід нчого сказати знову ж таки не в стані і починаєш на особистості переходити

"Скажи, тебе часто на вулиці п@здять за твій характер?
Я припускаю, що дуже часто ))" --- а тут ще й намагаєшся відверто образити і принизити, ти думаєш що мене це чіпляє? Я ж вище написав,що ти,твої думки мене не інтересують, для кого стараєшся?
показать весь комментарий
04.03.2023 11:32 Ответить
Ну ж п@здять? Просто зізнайся, подивись правді в очі
показать весь комментарий
04.03.2023 11:40 Ответить
"Просто зізнайся, подивись правді в очі" --- якій правді в очі? Якщо б таке було то мені не треба було б дивитися ніякій правді в очі,це був би факт, але так як такого немає то дивитися немає куди
показать весь комментарий
04.03.2023 11:51 Ответить
Швидко бігаєш Молодець, спорт -це життя!
показать весь комментарий
04.03.2023 19:49 Ответить
Це не знімає відповідальності Швейцарії те що данні тварини прикриваються своїм нейтралітетом це не виправдання
показать весь комментарий
08.03.2023 14:58 Ответить
це твоя особиста думка
показать весь комментарий
08.03.2023 15:01 Ответить
Це тобто щоб свої віддати, а швейцарськими поповнити нестачу у себе на складах?
показать весь комментарий
03.03.2023 12:04 Ответить
в 1941-у Німеччина не просила Швейцарію...
показать весь комментарий
03.03.2023 12:06 Ответить
по-перше, війна почалася в 1939, а по-друге, Німеччина не воювала з Швейцарією
показать весь комментарий
03.03.2023 12:23 Ответить
тоді Швейцарія давала консерви...
показать весь комментарий
03.03.2023 12:30 Ответить
продавала а не давала. і підшипники, що теж немаловажно!
американці навіть трохи побомбили Швейцарію за це
показать весь комментарий
03.03.2023 13:23 Ответить
Мал подшипник, - да дорог... Швейцарія має визначитись...
показать весь комментарий
03.03.2023 13:48 Ответить
До середини 1940 обстановка на кордоні була порівняно спокійна. Однак https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року почалося вторгнення вермахту до Франції, і різко зросла кількість порушень повітряного кордону Швейцарії французькими і німецькими літаками. До того ж, якщо до травня 1940 року швейцарські винищувачі не зустрічали опору, випроваджуючи порушників зі своєї території або примушуючи їх до посадки, то з початком активних бойових дій на землі німецькі льотчики стали вести себе більш агресивно в повітрі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 4 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року швейцарські ВПС збивають два німецькі Bf.110https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-11 [11] . В цей же день самотній He.111 виманює 12 швейцарських винищувачів на територію Франції, де вони потрапляють під удар 28 німецьких винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 Bf.110 C з II. / ZG1. Однак швейцарці в бою, що зав'язався, втративши один свій літак, зуміли підбити два винищувачі і бомбардувальник противника, після чого повернулися в свій повітряний простірhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року німецький уряд передає Швейцарії ноту протесту щодо даного інциденту, а https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року в якості відповіді був організований наліт групи бомбардувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111 He-111 Н (KG1) при супроводі вже 32 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 Bf.110 C (з II. / ZG76) на швейцарську територію. Після атаки на патрульний C-35 швейцарці піднімають в повітря 12 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109 Bf.109 E, і, втративши один літак, збивають три винищувачі люфтваффеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .

Після цього в бесіді з журналістами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер висловлює особисту стурбованість даними льотними пригодамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] . Особливо засмутило фюрера те, що німецькі літаки знищувалися технікою, побудованою в Німеччині.

https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року 10 німецьких диверсантів безуспішно намагаються провести акцію на одному зі швейцарських аеродромівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року Франція припиняє опір, і в цей же день підрозділи 29-ї піхотної дивізії вермахту виходять на швейцарський кордон в районі Ду (*****). Швейцарські льотчики отримують наказ не атакувати порушників, якщо вони йдуть менш, ніж трьома літаками.

Однак https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня Швейцарія отримує другу дипломатичну ноту щодо сутичок, що сталися, в якій міститься вже відкрита загроза:

Уряд Рейху не має наміру більше витрачати слова, але буде захищати німецькі інтереси іншими способами, якщо подібні події відбудуться в майбутньому.

Після цього Головнокомандувач Збройними силами Швейцарії видає наказ, який забороняє перехоплення будь-яких літаків над територією Швейцарії, і в той же день: Оперативний наказ № 10, який передбачає розгортання швейцарських військ для відбиття можливого нападу з боку Німеччини і Італії. З іншого боку, https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року командуванням сухопутних сил Німеччини був прийнятий план операції «Танненбаум», згідно з яким 12-та армія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82 Вільгельма Ліста силами одного гірськострілкового і трьох піхотних корпусів повинна була здійснити захоплення Швейцарії протягом 2-3 днів:

У «день ікс», встановлений ОКХ, 12-та армія повинна перейти швейцарський кордон на широкому фронті, розгромити німецьким військам швейцарські сили, можливо швидше захопити столицю Берн і його індустріальний район, центр військової промисловості в районі Золотурна, Люцерн і індустріальний цюрихський район, а потім захопити інші райони сфери німецьких інтересів.
показать весь комментарий
03.03.2023 13:48 Ответить
Проти 10 швейцарських піхотних дивізій було зосереджено 2 гірськострілецькі, 6 танкових і моторизованих, 8 піхотних дивізій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахту . Причому будь-який з танкових полків німців мав на своєму озброєнні танків мінімум утричі більше, ніж вся швейцарська армія. Виходячи зі співвідношення сил, було очевидно, що в класичній битві швейцарці не зможуть досить довго протистояти вермахту в разі нападу: Франція, що капітулювала тільки що, це підтверджувала.

У цих умовах командувачем швейцарською армією генералом Анрі Гізаном була запропонована концепція організації оборони, що отримала назву «Національний Редут», або просто Редут.

Відповідно до цієї концепції, завданням збройних сил Швейцарії була не оборона кордонів країни, а створення ситуації, за якої окупація Швейцарії видавалася би для противника дуже дорогою і навіть позбавленою сенсу справою.

З цією метою лінія оборони заздалегідь переносилася з рівнин в гори, де спішно будувалися численні фортифікаційні споруди, здатні протистояти піхоті і танкам противника. Гірські дороги і тунелі мінувалися і готувалися до вибухів. Командуванню і особовому складу всіх частин і підрозділів доводилося, що з моменту початку бойових дій вони повинні обороняти свої ділянки, більше незважаючи ні на які накази про припинення опору.

Таким чином, будь-який противник, який вдерся до країни, в результаті зіткнувся б із завданням встановлення контролю над великими гірськими районами з повністю зруйнованою інфраструктурою, де тримали б оборону численні напівпартизанські формування.

З іншого боку, в той же час швейцарський уряд демонстрував готовність прийти до розумного компромісу: угоди, що дає деякі переваги країнам Осі, що оточили з усіх боків Швейцарію, і в той же час не принижує суверенітет і нейтралітет Швейцарії.
показать весь комментарий
03.03.2023 13:50 Ответить
Незважаючи на наявну напруженість у відносинах, Швейцарія очевидно була корисніше для Німеччини в якості партнера, ніж в якості ворога.

З чотирьох альпійських гірських проходів, що були найбільш короткими шляхами між Німеччиною і Італією, три (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB) Готтард , Лечберг і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Симплон ) перебували на території Швейцарії і лише один (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB) Бреннер ) - на території приєднаної до Німеччини Австрії. Руйнування швейцарцями цих транспортних шляхів зробило б сполучення між головними членами «Осі» більш дорогим і вразливим.

Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82 бойкотування нацистів більшістю розвинених країн світу позначалося на економіці Німеччини: зокрема, виникла складність в конвертації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 рейхсмарки як світової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюти .

Таким чином, з'явилися умови для угоди між Швейцарією і Німеччиною, яка і була укладена в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року . За цією угодою Швейцарія надавала режим найбільшого сприяння для транзиту німецьких вантажів (в тому числі і військових) через свою територію, взяла на себе зобов'язання продавати Німеччині золото та інші дорогоцінні метали за рейхсмарки, і, крім того, надавала Німеччині довгостроковий кредит в розмірі 150 000 000 швейцарських франків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-jhj-13 [13]

Незабаром після укладення цієї угоди німецька 12-та армія була перенаправлена для участі в операціях в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8 Балканах , а також проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу .
показать весь комментарий
03.03.2023 13:51 Ответить
що це за маячня завод виробник купує всій виріб ? не простіше зробити новий ? раніше я вважав німців розумними .
показать весь комментарий
03.03.2023 12:06 Ответить
Бо довго. А Україні потрібні танки вже зараз.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:07 Ответить
німчура затягувала постачання озброєння з літа , а зараз треба швидко ? ви вирите в це ? я ні! хай віддадуть свої танки Німеччині ніхто не загрожує , а за півроку собі зроблять нові .
показать весь комментарий
03.03.2023 12:17 Ответить
У них звітність сувора. Якщо якусь кількість віддали, то одразу ж треба відновити нестачу.

А те, що вони зволікали... Ну так, зволікали. Так і американці зволікали і досі свої абрамси не хочуть нам давати.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:21 Ответить
є випадки коли треба відступити від шаблонів ! все що робе німчура це імітація допомоги
показать весь комментарий
03.03.2023 12:27 Ответить
Там ордунг лютий. І заради України його порушувати ніхто не буде. Тому так добре й живуть.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:41 Ответить
Швейцарія - собака на сіні?
показать весь комментарий
03.03.2023 12:07 Ответить
Шверйцарию и так никто никогда не тронет, как не тронул Гитлер.
Там хранятся основные денежки большинства буратин этого мира.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:09 Ответить
У них самая большая и боеспособная армия в Европе - 2,5 млн человек встает под ружье за 48 часов, а не просто денежки!

Денежки отбираются на раз-два после оккупации!
показать весь комментарий
03.03.2023 13:25 Ответить
Зто в теории. А на практике их бы загнали в скальные штольни, и они бы там сидели
как тараканы в плинтусе. Россия вон была 2-й армией мира, а на практике -
банда полезных и бесполезных идиотов.
показать весь комментарий
03.03.2023 14:37 Ответить
Гитлер не "не тронул" - а обосрался трогать! Военные генералы ему резко отсоветовали дёргаться в ту сторону. Еще и поставляли Швейцарии свои мессершмидты во время войны!
показать весь комментарий
03.03.2023 13:26 Ответить
теоретически именно эти танки могут попасть в Украину. После того как мы получим членство в НАТО. Поэтому Швейцария имеет полное право отказать Германии. Думаю. их парламентарии легко додумаются до этого аргумента, что позволит растянуть эту резину еще месяца на три. Но это не точно, может на пять.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:16 Ответить
Німці чудово розуміють що швейцарія танки не дасть.Це гра на публіку,своїх танків у Німеччини достаньо,тим більше ніхто на них не збирається нападати.Бо у другої армії світу не вистачає ресурсів щоб перемогти Україну,тим більше не вистачить ресурсів та зброї щоб перемогти НАТО,І німці та інші наші партнери це добре розуміють.Наприклад в США біля 1000 хаймарсів,нам дали декілька.Цікаво у війні з якою країною вони збираються вокористати цю зброю?
показать весь комментарий
03.03.2023 14:26 Ответить
 
 