Германия просит, чтобы Швейцария продала ей законсервированные танки Leopard 2, - Reuters

Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Германия хочет, чтобы Швейцария продала часть танков обратно производителю Rheinmetall, что позволит компании восполнить пробелы в вооружении стран-членов ЕС и НАТО.

Немецкие политики просили своего швейцарского коллегу согласовать продажу с уверениями, что швейцарские танки самой Украине не будут переданы.

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"Дальнейшей передачи боевых танков Украине не будет", - сказал Reuters представитель Министерства обороны Швейцарии.

Согласно законам о нейтралитете и отдельном эмбарго на поставки оружия, Швейцарии запрещено отправлять оружие непосредственно в Украину.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд отметила, что возможная продажа части швейцарского танкового парка потребует от парламента страны официального объявления о том, что законсервированные танки выведены из эксплуатации. Да, сейчас в парламенте продолжаются дискуссии по этому поводу.

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Сейчас у Швейцарии 134 танка Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении. Правительство не сообщило, сколько Германия требовала приобрести, но спикер Минобороны Швейцарии отметил, что можно будет отказаться от ограниченного количества танков.