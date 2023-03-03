Германия просит, чтобы Швейцария продала ей законсервированные танки Leopard 2, - Reuters
Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Германия хочет, чтобы Швейцария продала часть танков обратно производителю Rheinmetall, что позволит компании восполнить пробелы в вооружении стран-членов ЕС и НАТО.
Немецкие политики просили своего швейцарского коллегу согласовать продажу с уверениями, что швейцарские танки самой Украине не будут переданы.
"Дальнейшей передачи боевых танков Украине не будет", - сказал Reuters представитель Министерства обороны Швейцарии.
Согласно законам о нейтралитете и отдельном эмбарго на поставки оружия, Швейцарии запрещено отправлять оружие непосредственно в Украину.
Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд отметила, что возможная продажа части швейцарского танкового парка потребует от парламента страны официального объявления о том, что законсервированные танки выведены из эксплуатации. Да, сейчас в парламенте продолжаются дискуссии по этому поводу.
Сейчас у Швейцарии 134 танка Leopard 2 на вооружении и еще 96 на хранении. Правительство не сообщило, сколько Германия требовала приобрести, но спикер Минобороны Швейцарии отметил, что можно будет отказаться от ограниченного количества танков.
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С 1939 по 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырье, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырье, продукты питания.
По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
ВОТ ТАКОЙ ВОТ НЕЙТРАЛИТЕТ У ШВЕЙЦАРИИ
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(я так думаю).
Странноваты такой нейтралитет.
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Не смешите, это хитрожопость возведенная нацполитику, а не нейтралитет.
Ти часом формум не переплутав зі своїм "інтерестно"?
Тобі зауваження зробили, коли ти почав писати маячню та маніпулювати: писати про "давним давно обірвати стосунки з усіма". Потім, коли тобі вказали на маніпуляцію - ти почав зневажливо писати «ти думаєш мені інтересна твоя логіка?»
Тобто, саме твоя поведінка є причиною, як до тебе ставляться люди.
А твоє хамство - дуже дивний інструмент, що призводить до зовсім іншого результату, ніж той, що ти чекаєш. Особливо коли ти це робиш на нижегородському суржику, а думаєш що пишеш на українській мові.
--Доречи, тобі дійсно треба підтягнути українську та не використовувати росіянізми. «не інтерестно» = не цікаво, «давним давно» = здавно, за старих часів, за давніх давен, «до сих пір» = досіль; дотепер, до сього часу
"до зовсім іншого результату, ніж той, що ти чекаєш" --- від тебе я ніякого взагалі результату не чекаю,тому що це ти,а не я прийшов під мій коментар,ти мені взагалі не інтересний
"Доречи, тобі дійсно треба підтягнути українську та не використовувати росіянізми. «не інтерестно» = не цікаво, «давним давно» = здавно, за старих часів, за давніх давен, «до сих пір» = досіль; дотепер, до сього часу" --- не треба мені розказувати,що мені треба підтягнути,а що не треба,як я уже сказав твоя думка мені не цікава, мене без проблем розуміють люди які так само спілкуються як і я, української мови чистої взагалі мало в Україні,її практично немає, і я дуже сумніваюся що і ти на чистій українській розмовляєш, і у тебе також є і русизми і англіцизми і так далі, тому що середовище в якому ти живеш точно не розмовляє на чистій українській, ти просто знову не маєш що сказати і на особистості переходиш
Балабол, що нікого не чує.
Скажи, тебе часто на вулиці п@здять за твій характер?
Я припускаю, що дуже часто ))
"Скажи, тебе часто на вулиці п@здять за твій характер?
Я припускаю, що дуже часто ))" --- а тут ще й намагаєшся відверто образити і принизити, ти думаєш що мене це чіпляє? Я ж вище написав,що ти,твої думки мене не інтересують, для кого стараєшся?
американці навіть трохи побомбили Швейцарію за це
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 4 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року швейцарські ВПС збивають два німецькі Bf.110https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-11 [11] . В цей же день самотній He.111 виманює 12 швейцарських винищувачів на територію Франції, де вони потрапляють під удар 28 німецьких винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 Bf.110 C з II. / ZG1. Однак швейцарці в бою, що зав'язався, втративши один свій літак, зуміли підбити два винищувачі і бомбардувальник противника, після чого повернулися в свій повітряний простірhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року німецький уряд передає Швейцарії ноту протесту щодо даного інциденту, а https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року в якості відповіді був організований наліт групи бомбардувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111 He-111 Н (KG1) при супроводі вже 32 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 Bf.110 C (з II. / ZG76) на швейцарську територію. Після атаки на патрульний C-35 швейцарці піднімають в повітря 12 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109 Bf.109 E, і, втративши один літак, збивають три винищувачі люфтваффеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .
Після цього в бесіді з журналістами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер висловлює особисту стурбованість даними льотними пригодамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] . Особливо засмутило фюрера те, що німецькі літаки знищувалися технікою, побудованою в Німеччині.
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року 10 німецьких диверсантів безуспішно намагаються провести акцію на одному зі швейцарських аеродромівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року Франція припиняє опір, і в цей же день підрозділи 29-ї піхотної дивізії вермахту виходять на швейцарський кордон в районі Ду (*****). Швейцарські льотчики отримують наказ не атакувати порушників, якщо вони йдуть менш, ніж трьома літаками.
Однак https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня Швейцарія отримує другу дипломатичну ноту щодо сутичок, що сталися, в якій міститься вже відкрита загроза:
Уряд Рейху не має наміру більше витрачати слова, але буде захищати німецькі інтереси іншими способами, якщо подібні події відбудуться в майбутньому.
Після цього Головнокомандувач Збройними силами Швейцарії видає наказ, який забороняє перехоплення будь-яких літаків над територією Швейцарії, і в той же день: Оперативний наказ № 10, який передбачає розгортання швейцарських військ для відбиття можливого нападу з боку Німеччини і Італії. З іншого боку, https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року командуванням сухопутних сил Німеччини був прийнятий план операції «Танненбаум», згідно з яким 12-та армія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82 Вільгельма Ліста силами одного гірськострілкового і трьох піхотних корпусів повинна була здійснити захоплення Швейцарії протягом 2-3 днів:
У «день ікс», встановлений ОКХ, 12-та армія повинна перейти швейцарський кордон на широкому фронті, розгромити німецьким військам швейцарські сили, можливо швидше захопити столицю Берн і його індустріальний район, центр військової промисловості в районі Золотурна, Люцерн і індустріальний цюрихський район, а потім захопити інші райони сфери німецьких інтересів.
У цих умовах командувачем швейцарською армією генералом Анрі Гізаном була запропонована концепція організації оборони, що отримала назву «Національний Редут», або просто Редут.
Відповідно до цієї концепції, завданням збройних сил Швейцарії була не оборона кордонів країни, а створення ситуації, за якої окупація Швейцарії видавалася би для противника дуже дорогою і навіть позбавленою сенсу справою.
З цією метою лінія оборони заздалегідь переносилася з рівнин в гори, де спішно будувалися численні фортифікаційні споруди, здатні протистояти піхоті і танкам противника. Гірські дороги і тунелі мінувалися і готувалися до вибухів. Командуванню і особовому складу всіх частин і підрозділів доводилося, що з моменту початку бойових дій вони повинні обороняти свої ділянки, більше незважаючи ні на які накази про припинення опору.
Таким чином, будь-який противник, який вдерся до країни, в результаті зіткнувся б із завданням встановлення контролю над великими гірськими районами з повністю зруйнованою інфраструктурою, де тримали б оборону численні напівпартизанські формування.
З іншого боку, в той же час швейцарський уряд демонстрував готовність прийти до розумного компромісу: угоди, що дає деякі переваги країнам Осі, що оточили з усіх боків Швейцарію, і в той же час не принижує суверенітет і нейтралітет Швейцарії.
З чотирьох альпійських гірських проходів, що були найбільш короткими шляхами між Німеччиною і Італією, три (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB) Готтард , Лечберг і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Симплон ) перебували на території Швейцарії і лише один (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB) Бреннер ) - на території приєднаної до Німеччини Австрії. Руйнування швейцарцями цих транспортних шляхів зробило б сполучення між головними членами «Осі» більш дорогим і вразливим.
Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82 бойкотування нацистів більшістю розвинених країн світу позначалося на економіці Німеччини: зокрема, виникла складність в конвертації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 рейхсмарки як світової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюти .
Таким чином, з'явилися умови для угоди між Швейцарією і Німеччиною, яка і була укладена в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року . За цією угодою Швейцарія надавала режим найбільшого сприяння для транзиту німецьких вантажів (в тому числі і військових) через свою територію, взяла на себе зобов'язання продавати Німеччині золото та інші дорогоцінні метали за рейхсмарки, і, крім того, надавала Німеччині довгостроковий кредит в розмірі 150 000 000 швейцарських франків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-jhj-13 [13]
Незабаром після укладення цієї угоди німецька 12-та армія була перенаправлена для участі в операціях в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8 Балканах , а також проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу .
А те, що вони зволікали... Ну так, зволікали. Так і американці зволікали і досі свої абрамси не хочуть нам давати.
Там хранятся основные денежки большинства буратин этого мира.
Денежки отбираются на раз-два после оккупации!
как тараканы в плинтусе. Россия вон была 2-й армией мира, а на практике -
банда полезных и бесполезных идиотов.