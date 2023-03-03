Німеччина просить, щоб Швейцарія продала їй законсервовані танки Leopard 2, - Reuters

Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Німеччина хоче, щоб Швейцарія продала частину танків назад виробнику Rheinmetall, що дозволить компанії заповнити прогалини в озброєнні країн-членів ЄС та НАТО.

Німецькі політики просили свого швейцарського колегу погодити продаж із запевненнями, що швейцарські танки самій Україні не будуть передані.

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"Подальшої передачі бойових танків Україні не буде", - сказав Reuters речник Міністерства оборони Швейцарії.

Відповідно до законів про нейтралітет і окремого ембарго на поставки зброї, Швейцарії заборонено відправляти зброю безпосередньо в Україну.

Міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд зазначила, що можливий продаж частини швейцарського танкового парку вимагатиме від парламенту країни офіційного оголошення про те, що законсервовані танки виведені з експлуатації. Так, наразі у парламенті тривають дискусії з цього приводу.

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Зараз Швейцарія має 134 танки Leopard 2 на озброєнні та ще 96 на зберіганні. Уряд не повідомив, скільки Німеччина просила придбати, але речник Міноборони Швейцарії зазначив, що можна буде відмовитися від обмеженої кількості танків.