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Новини
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Німеччина просить, щоб Швейцарія продала їй законсервовані танки Leopard 2, - Reuters

леопард

Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Німеччина хоче, щоб Швейцарія продала частину танків назад виробнику Rheinmetall, що дозволить компанії заповнити прогалини в озброєнні країн-членів ЄС та НАТО.

Німецькі політики просили свого швейцарського колегу погодити продаж із запевненнями, що швейцарські танки самій Україні не будуть передані.

Читайте: Іспанія виділила на підготовку танків для України понад чотири мільйони євро, - Міноборони

"Подальшої передачі бойових танків Україні не буде", - сказав Reuters речник Міністерства оборони Швейцарії.

Відповідно до законів про нейтралітет і окремого ембарго на поставки зброї, Швейцарії заборонено відправляти зброю безпосередньо в Україну.

Міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд зазначила, що можливий продаж частини швейцарського танкового парку вимагатиме від парламенту країни офіційного оголошення про те, що законсервовані танки виведені з експлуатації. Так, наразі у парламенті тривають дискусії з цього приводу.

Дивіться: Екіпаж українського танка знищує чотири російські бронемашини поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

Зараз Швейцарія має 134 танки Leopard 2 на озброєнні та ще 96 на зберіганні. Уряд не повідомив, скільки Німеччина просила придбати, але речник Міноборони Швейцарії зазначив, що можна буде відмовитися від обмеженої кількості танків.

Автор: 

Німеччина (7467) допомога (8428) танк (2082) Швейцарія (869) Leopard (140)


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Топ коментарі
+5
Це тобто щоб свої віддати, а швейцарськими поповнити нестачу у себе на складах?
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03.03.2023 12:04
+5
Бо довго. А Україні потрібні танки вже зараз.
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03.03.2023 12:07
+4
Швейцария это сложная страна в плане политики своей безопасности,армии и так далее, они придерживаются политики нейтралитета уже очень давно, выбить из них какую то помощь даже для европйеских стран вроде Германии очень сложно.
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03.03.2023 12:02
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Швейцария это сложная страна в плане политики своей безопасности,армии и так далее, они придерживаются политики нейтралитета уже очень давно, выбить из них какую то помощь даже для европйеских стран вроде Германии очень сложно.
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03.03.2023 12:02 Відповісти
Одним из самых важных торговых партнеров Швейцарии перед началом войны была Германия. В период с 1939 по 1944 год экспорт товаров в Германию значительно превысил показатели экспорта в союзные страны - в частности в США.

С 1939 по 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырье, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырье, продукты питания.

По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
ВОТ ТАКОЙ ВОТ НЕЙТРАЛИТЕТ У ШВЕЙЦАРИИ

-
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03.03.2023 13:39 Відповісти
Ну да. А как по вашему должен віглядеть нейтралитет?
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03.03.2023 13:47 Відповісти
Ну тогда США тоже в нейтралитете к Украине. Тут - бесспорный нейтралитет
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03.03.2023 14:15 Відповісти
С юридической точки зрения - да (я так думаю).
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03.03.2023 16:13 Відповісти
Вот бы еще какая-то нейтральная страна ЯО поставила Украине, как Израилю. Вообще бы тогда был всеобщий нейтралитет
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03.03.2023 21:30 Відповісти
Я вообще то о нейтралитете в плоскости вооружения и армии говорил, то что они зарабатывали на торговли с Германией и со остальными так же это понятно,потому что они как раз были нейтральными и торговали со всеми и ничем себя не ограничивали. Вы можете сказать как же так,можно торговать с нацистами,а я вам скажу что о зверствах нацистов стало известно только после войны, о концлагерях во время войны мало кто знал, знали по сути только те кто жил возле этих концлагерей,это сейчас можна все узнать,у всех есть телефоны,видеокамеры,дроны,спутники и так далее. Наш Бандера так же не знал ничего подобного о нацистах,и хотел с помошью немцев получить независимость Украины, это теперь кацапы говорят что он нацист и так далее,а у него взгляды с немцами и итальянцами сходились только в том что они не хотели признавать Версальский договор, и когда немцы шли войной на ссср для Бандеры это был шанс создать независимую Украину отдельно от Польши и совка, он не знал тогда о концлагерях и так далее, как и многие другие,у него была цель создать украинское государсвто любой ценой. Поэтому сейчас рассуждать о том что все плохие потому что сотрудничали с немцами легко спустя много десятилетий когда все ньансы уже известны,но на тот момент люди жили в настоящем и не могли знать всего.
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03.03.2023 14:18 Відповісти
Як задрала вже ця тупа кацапня! Хочеш гавкати по свинособачому - їдь у кацапстан, тупаче!
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03.03.2023 14:41 Відповісти
так я можу по українськи дурню, чи ти з того що не на українській написав зробив висновок про те що я кацап? Тут більше половини на російській пише,а ще якщо слідувати твоїй "геніальній" логіці то половина тих то воює на українській стороні теж кацапи так як вони також ромовляють російською
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03.03.2023 14:44 Відповісти
Именно на станках Швейцарии, фашисты изготавливали бомбы, падающие на мирные города!
Странноваты такой нейтралитет.
--
Не смешите, это хитрожопость возведенная нацполитику, а не нейтралитет.
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03.03.2023 14:46 Відповісти
зараз ракети,дрони на кацапщині виготовляються з імпортних комплектуючих до 70% яких є з США і країн Європи, є достатньо західних компаній котрі до сих пір працюють на кацапському ринку,сплачують в казну податки і фінансують таким чином виготовлення зброї, з такою логікою потрібно уже давним давно обірвати стосунки з усіма нашими союзниками котрі нас підтримують
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03.03.2023 14:53 Відповісти
Це твоя логіка. А за моєю логікою дійсно треба домовитись з Ізраілем щоб розбомбити завод шахедів у Ірані, ввести ембарго на постачання комплектуючих подвійного призначення з США та ЕС. А твоє "давним давно обірвати стосунки" - якесь дивне та дитяче бачення політики.
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03.03.2023 21:27 Відповісти
"А за моєю логікою" --- ти думаєш мені інтересна твоя логіка?
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03.03.2023 21:33 Відповісти
А чия логіка тобі цікава, качапчик?
Ти часом формум не переплутав зі своїм "інтерестно"?
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03.03.2023 22:20 Відповісти
"зі своїм "інтерестно"?" --- коли ідіоту немає чого сказати, а відповісти хочеться, то такі відразу ж переходять на особистості Це одна із основних рис ідіотів
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03.03.2023 22:31 Відповісти
Це ти про себе гарно сказав. Бо ще ж тобі "не інтересно"
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03.03.2023 23:15 Відповісти
"Це ти про себе гарно сказав. Бо ще ж тобі "не інтересно"" - ти навіть не розумієш,що таке переходити на особистості,почитай хоча би визначення в інтернеті, а то з себе розумного ставиш, а по факту сам не розумієш що пишеш
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04.03.2023 07:47 Відповісти
Андрюша, які особистості?
Тобі зауваження зробили, коли ти почав писати маячню та маніпулювати: писати про "давним давно обірвати стосунки з усіма". Потім, коли тобі вказали на маніпуляцію - ти почав зневажливо писати «ти думаєш мені інтересна твоя логіка?»

Тобто, саме твоя поведінка є причиною, як до тебе ставляться люди.

А твоє хамство - дуже дивний інструмент, що призводить до зовсім іншого результату, ніж той, що ти чекаєш. Особливо коли ти це робиш на нижегородському суржику, а думаєш що пишеш на українській мові.
--Доречи, тобі дійсно треба підтягнути українську та не використовувати росіянізми. «не інтерестно» = не цікаво, «давним давно» = здавно, за старих часів, за давніх давен, «до сих пір» = досіль; дотепер, до сього часу
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04.03.2023 09:44 Відповісти
"зробили" "вказали" "ставляться люди" --- де ті люди котрі це все зробили,вказали і ставляться? Людина котра не впевнена в собі завжди буде приписувати себе до якоїсь групи,щоб її думка виглядала більш вагомо, що ти зараз і робиш А то що ти пишеш про маячню і маніпулювання це як раз як ти сказав "твоя логіка" і вона мені не інтересна,про що я і написав, якщо ти обіженка і відразу це сприйняв як велику образу то це твої особисті проблеми Хоча там образливого взагалі нічого не було,а ти у відповідь перейшов на особистості як раз як це роблять кацапи,коли сказати немає що

"до зовсім іншого результату, ніж той, що ти чекаєш" --- від тебе я ніякого взагалі результату не чекаю,тому що це ти,а не я прийшов під мій коментар,ти мені взагалі не інтересний

"Доречи, тобі дійсно треба підтягнути українську та не використовувати росіянізми. «не інтерестно» = не цікаво, «давним давно» = здавно, за старих часів, за давніх давен, «до сих пір» = досіль; дотепер, до сього часу" --- не треба мені розказувати,що мені треба підтягнути,а що не треба,як я уже сказав твоя думка мені не цікава, мене без проблем розуміють люди які так само спілкуються як і я, української мови чистої взагалі мало в Україні,її практично немає, і я дуже сумніваюся що і ти на чистій українській розмовляєш, і у тебе також є і русизми і англіцизми і так далі, тому що середовище в якому ти живеш точно не розмовляє на чистій українській, ти просто знову не маєш що сказати і на особистості переходиш
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04.03.2023 10:01 Відповісти
Все зрозумів, можеш не продовжувати.
Балабол, що нікого не чує.
Скажи, тебе часто на вулиці п@здять за твій характер?
Я припускаю, що дуже часто ))
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04.03.2023 11:21 Відповісти
"Балабол, що нікого не чує." --- я тобі на кожен твій висер чітко відповів,по пунктах,можеш ще раз перечитати, але ти у відповід нчого сказати знову ж таки не в стані і починаєш на особистості переходити

"Скажи, тебе часто на вулиці п@здять за твій характер?
Я припускаю, що дуже часто ))" --- а тут ще й намагаєшся відверто образити і принизити, ти думаєш що мене це чіпляє? Я ж вище написав,що ти,твої думки мене не інтересують, для кого стараєшся?
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04.03.2023 11:32 Відповісти
Ну ж п@здять? Просто зізнайся, подивись правді в очі
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04.03.2023 11:40 Відповісти
"Просто зізнайся, подивись правді в очі" --- якій правді в очі? Якщо б таке було то мені не треба було б дивитися ніякій правді в очі,це був би факт, але так як такого немає то дивитися немає куди
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04.03.2023 11:51 Відповісти
Швидко бігаєш Молодець, спорт -це життя!
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04.03.2023 19:49 Відповісти
Це не знімає відповідальності Швейцарії те що данні тварини прикриваються своїм нейтралітетом це не виправдання
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08.03.2023 14:58 Відповісти
це твоя особиста думка
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08.03.2023 15:01 Відповісти
Це тобто щоб свої віддати, а швейцарськими поповнити нестачу у себе на складах?
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03.03.2023 12:04 Відповісти
в 1941-у Німеччина не просила Швейцарію...
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03.03.2023 12:06 Відповісти
по-перше, війна почалася в 1939, а по-друге, Німеччина не воювала з Швейцарією
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03.03.2023 12:23 Відповісти
тоді Швейцарія давала консерви...
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03.03.2023 12:30 Відповісти
продавала а не давала. і підшипники, що теж немаловажно!
американці навіть трохи побомбили Швейцарію за це
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03.03.2023 13:23 Відповісти
Мал подшипник, - да дорог... Швейцарія має визначитись...
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03.03.2023 13:48 Відповісти
До середини 1940 обстановка на кордоні була порівняно спокійна. Однак https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року почалося вторгнення вермахту до Франції, і різко зросла кількість порушень повітряного кордону Швейцарії французькими і німецькими літаками. До того ж, якщо до травня 1940 року швейцарські винищувачі не зустрічали опору, випроваджуючи порушників зі своєї території або примушуючи їх до посадки, то з початком активних бойових дій на землі німецькі льотчики стали вести себе більш агресивно в повітрі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 4 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року швейцарські ВПС збивають два німецькі Bf.110https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-11 [11] . В цей же день самотній He.111 виманює 12 швейцарських винищувачів на територію Франції, де вони потрапляють під удар 28 німецьких винищувачів https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 Bf.110 C з II. / ZG1. Однак швейцарці в бою, що зав'язався, втративши один свій літак, зуміли підбити два винищувачі і бомбардувальник противника, після чого повернулися в свій повітряний простірhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року німецький уряд передає Швейцарії ноту протесту щодо даного інциденту, а https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року в якості відповіді був організований наліт групи бомбардувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111 He-111 Н (KG1) при супроводі вже 32 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 Bf.110 C (з II. / ZG76) на швейцарську територію. Після атаки на патрульний C-35 швейцарці піднімають в повітря 12 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109 Bf.109 E, і, втративши один літак, збивають три винищувачі люфтваффеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .

Після цього в бесіді з журналістами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер висловлює особисту стурбованість даними льотними пригодамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] . Особливо засмутило фюрера те, що німецькі літаки знищувалися технікою, побудованою в Німеччині.

https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року 10 німецьких диверсантів безуспішно намагаються провести акцію на одному зі швейцарських аеродромівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-nsn-12 [12] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року Франція припиняє опір, і в цей же день підрозділи 29-ї піхотної дивізії вермахту виходять на швейцарський кордон в районі Ду (*****). Швейцарські льотчики отримують наказ не атакувати порушників, якщо вони йдуть менш, ніж трьома літаками.

Однак https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня Швейцарія отримує другу дипломатичну ноту щодо сутичок, що сталися, в якій міститься вже відкрита загроза:

Уряд Рейху не має наміру більше витрачати слова, але буде захищати німецькі інтереси іншими способами, якщо подібні події відбудуться в майбутньому.

Після цього Головнокомандувач Збройними силами Швейцарії видає наказ, який забороняє перехоплення будь-яких літаків над територією Швейцарії, і в той же день: Оперативний наказ № 10, який передбачає розгортання швейцарських військ для відбиття можливого нападу з боку Німеччини і Італії. З іншого боку, https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року командуванням сухопутних сил Німеччини був прийнятий план операції «Танненбаум», згідно з яким 12-та армія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82 Вільгельма Ліста силами одного гірськострілкового і трьох піхотних корпусів повинна була здійснити захоплення Швейцарії протягом 2-3 днів:

У «день ікс», встановлений ОКХ, 12-та армія повинна перейти швейцарський кордон на широкому фронті, розгромити німецьким військам швейцарські сили, можливо швидше захопити столицю Берн і його індустріальний район, центр військової промисловості в районі Золотурна, Люцерн і індустріальний цюрихський район, а потім захопити інші райони сфери німецьких інтересів.
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03.03.2023 13:48 Відповісти
Проти 10 швейцарських піхотних дивізій було зосереджено 2 гірськострілецькі, 6 танкових і моторизованих, 8 піхотних дивізій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахту . Причому будь-який з танкових полків німців мав на своєму озброєнні танків мінімум утричі більше, ніж вся швейцарська армія. Виходячи зі співвідношення сил, було очевидно, що в класичній битві швейцарці не зможуть досить довго протистояти вермахту в разі нападу: Франція, що капітулювала тільки що, це підтверджувала.

У цих умовах командувачем швейцарською армією генералом Анрі Гізаном була запропонована концепція організації оборони, що отримала назву «Національний Редут», або просто Редут.

Відповідно до цієї концепції, завданням збройних сил Швейцарії була не оборона кордонів країни, а створення ситуації, за якої окупація Швейцарії видавалася би для противника дуже дорогою і навіть позбавленою сенсу справою.

З цією метою лінія оборони заздалегідь переносилася з рівнин в гори, де спішно будувалися численні фортифікаційні споруди, здатні протистояти піхоті і танкам противника. Гірські дороги і тунелі мінувалися і готувалися до вибухів. Командуванню і особовому складу всіх частин і підрозділів доводилося, що з моменту початку бойових дій вони повинні обороняти свої ділянки, більше незважаючи ні на які накази про припинення опору.

Таким чином, будь-який противник, який вдерся до країни, в результаті зіткнувся б із завданням встановлення контролю над великими гірськими районами з повністю зруйнованою інфраструктурою, де тримали б оборону численні напівпартизанські формування.

З іншого боку, в той же час швейцарський уряд демонстрував готовність прийти до розумного компромісу: угоди, що дає деякі переваги країнам Осі, що оточили з усіх боків Швейцарію, і в той же час не принижує суверенітет і нейтралітет Швейцарії.
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03.03.2023 13:50 Відповісти
Незважаючи на наявну напруженість у відносинах, Швейцарія очевидно була корисніше для Німеччини в якості партнера, ніж в якості ворога.

З чотирьох альпійських гірських проходів, що були найбільш короткими шляхами між Німеччиною і Італією, три (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB) Готтард , Лечберг і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Симплон ) перебували на території Швейцарії і лише один (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB) Бреннер ) - на території приєднаної до Німеччини Австрії. Руйнування швейцарцями цих транспортних шляхів зробило б сполучення між головними членами «Осі» більш дорогим і вразливим.

Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82 бойкотування нацистів більшістю розвинених країн світу позначалося на економіці Німеччини: зокрема, виникла складність в конвертації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 рейхсмарки як світової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 валюти .

Таким чином, з'явилися умови для угоди між Швейцарією і Німеччиною, яка і була укладена в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року . За цією угодою Швейцарія надавала режим найбільшого сприяння для транзиту німецьких вантажів (в тому числі і військових) через свою територію, взяла на себе зобов'язання продавати Німеччині золото та інші дорогоцінні метали за рейхсмарки, і, крім того, надавала Німеччині довгостроковий кредит в розмірі 150 000 000 швейцарських франків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD#cite_note-jhj-13 [13]

Незабаром після укладення цієї угоди німецька 12-та армія була перенаправлена для участі в операціях в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8 Балканах , а також проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу .
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03.03.2023 13:51 Відповісти
що це за маячня завод виробник купує всій виріб ? не простіше зробити новий ? раніше я вважав німців розумними .
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03.03.2023 12:06 Відповісти
Бо довго. А Україні потрібні танки вже зараз.
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03.03.2023 12:07 Відповісти
німчура затягувала постачання озброєння з літа , а зараз треба швидко ? ви вирите в це ? я ні! хай віддадуть свої танки Німеччині ніхто не загрожує , а за півроку собі зроблять нові .
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03.03.2023 12:17 Відповісти
У них звітність сувора. Якщо якусь кількість віддали, то одразу ж треба відновити нестачу.

А те, що вони зволікали... Ну так, зволікали. Так і американці зволікали і досі свої абрамси не хочуть нам давати.
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03.03.2023 12:21 Відповісти
є випадки коли треба відступити від шаблонів ! все що робе німчура це імітація допомоги
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03.03.2023 12:27 Відповісти
Там ордунг лютий. І заради України його порушувати ніхто не буде. Тому так добре й живуть.
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03.03.2023 12:41 Відповісти
Швейцарія - собака на сіні?
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03.03.2023 12:07 Відповісти
Шверйцарию и так никто никогда не тронет, как не тронул Гитлер.
Там хранятся основные денежки большинства буратин этого мира.
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03.03.2023 12:09 Відповісти
У них самая большая и боеспособная армия в Европе - 2,5 млн человек встает под ружье за 48 часов, а не просто денежки!

Денежки отбираются на раз-два после оккупации!
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03.03.2023 13:25 Відповісти
Зто в теории. А на практике их бы загнали в скальные штольни, и они бы там сидели
как тараканы в плинтусе. Россия вон была 2-й армией мира, а на практике -
банда полезных и бесполезных идиотов.
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03.03.2023 14:37 Відповісти
Гитлер не "не тронул" - а обосрался трогать! Военные генералы ему резко отсоветовали дёргаться в ту сторону. Еще и поставляли Швейцарии свои мессершмидты во время войны!
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03.03.2023 13:26 Відповісти
теоретически именно эти танки могут попасть в Украину. После того как мы получим членство в НАТО. Поэтому Швейцария имеет полное право отказать Германии. Думаю. их парламентарии легко додумаются до этого аргумента, что позволит растянуть эту резину еще месяца на три. Но это не точно, может на пять.
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03.03.2023 12:16 Відповісти
Німці чудово розуміють що швейцарія танки не дасть.Це гра на публіку,своїх танків у Німеччини достаньо,тим більше ніхто на них не збирається нападати.Бо у другої армії світу не вистачає ресурсів щоб перемогти Україну,тим більше не вистачить ресурсів та зброї щоб перемогти НАТО,І німці та інші наші партнери це добре розуміють.Наприклад в США біля 1000 хаймарсів,нам дали декілька.Цікаво у війні з якою країною вони збираються вокористати цю зброю?
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03.03.2023 14:26 Відповісти
 
 