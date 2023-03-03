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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты обустраивают окопы укрепления на пляжах Евпатории: "О каком сезоне может идти речь?"

євпаторія

Вместо инфраструктуры для туристов на пляжах оккупированной Евпатории россияне обустраивают укрепление.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как в нескольких метрах от пляжа оккупанты роют окопы, укрепляют их досками и устанавливают гнезда для стрельбы из пулеметов.

Автор видео говорит за кадром, что россияне называли свои действия "реконструцией набережной". Но на самом деле речь идет совсем не о реконструкции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение крымских партизан: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВИДЕО

Евпатория (101) Крым (26419) море (376) пляж (253) туризм (1543) Черное море (1487)


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Топ комментарии
+31
Явно ждуть наплив турисів...
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03.03.2023 14:29
+31
Борик, в 2014 году, ты мне с пафосом сказал, - я (ты) русский человек! так вот, сруская гнида, у тебя с твоим сынком есть два пути. 1. Сдрыстнуть из Евпатории на свою историческую родину Парашу. 2. Сдохнуть вас обоим либо в этих окопах либо немного позднее, но болезненней. Ну и Игорбку в Ахтиар привет. То, как он напялил на себя в 2014 году форму парашника, мы не забыли.
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03.03.2023 14:33
+30
Дебилов чем то занять надо и бабло стырить напоследок.
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03.03.2023 14:35
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Копайте глубже. Чтобы бульдозерам меньше работы было засыпать ваши тела
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03.03.2023 14:27 Ответить
Говорят что они уже вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов..
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03.03.2023 22:34 Ответить
Звісно про мертвий сезон.
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03.03.2023 14:28 Ответить
ХОроший шторм - і берег буде чистий!!!!!!!!!!
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03.03.2023 14:29 Ответить
дуже вже близько до берега. окопи з к комфортом
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04.03.2023 09:05 Ответить
Явно ждуть наплив турисів...
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03.03.2023 14:29 Ответить
Дуже багато туристів ожидають шо аж відбиваться від них треба
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03.03.2023 14:45 Ответить
Хорошо что сс..ут..
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03.03.2023 22:27 Ответить
У меня вопрос. А нахера?! У ВСУ нет десантных кораблей.
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03.03.2023 14:31 Ответить
Дебилов чем то занять надо и бабло стырить напоследок.
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03.03.2023 14:35 Ответить
А попилить бабло на этом?
Ну и создать видимость угрозы "со всех сторон"
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03.03.2023 14:38 Ответить
так русня ж воює з НАТО))))
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03.03.2023 14:47 Ответить
Вони ж з НАТО воюють. Мабуть в своїй хворій уяві малюють висадку десанту з авіаносця Рональд Рейган в Евпаторію.
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03.03.2023 15:03 Ответить
Прямо в Саки)
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03.03.2023 19:30 Ответить
Москалі тепер не в морі будуть сра... а в окопи.
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03.03.2023 14:33 Ответить
Борик, в 2014 году, ты мне с пафосом сказал, - я (ты) русский человек! так вот, сруская гнида, у тебя с твоим сынком есть два пути. 1. Сдрыстнуть из Евпатории на свою историческую родину Парашу. 2. Сдохнуть вас обоим либо в этих окопах либо немного позднее, но болезненней. Ну и Игорбку в Ахтиар привет. То, как он напялил на себя в 2014 году форму парашника, мы не забыли.
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03.03.2023 14:33 Ответить
Єдиний бажаний сезон - сезон визволення від русні.
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03.03.2023 14:35 Ответить
мені цікаво... а ця фортифікація від кого? чи від чого?
турки нападатимуть? пінгвіни?
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03.03.2023 14:36 Ответить
від натівського планктону ))
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03.03.2023 14:48 Ответить
зато умрёте в росии.
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03.03.2023 14:45 Ответить
Жизнь висит на нитке а они думают о прибытке. Будет вам твари курортный сезон такой что запомните на всю жизнь
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03.03.2023 14:47 Ответить
вони походу ще не здогадуються, кого в ті окопи засунуть)))
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03.03.2023 14:52 Ответить
Душевно так, па дамашнему 😂😂
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03.03.2023 14:53 Ответить
а нашему долбо-бу полгода в бестолковку вбивал Запад - рой окопы. Но ведь договорился уже о сдаче то какие окопы
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03.03.2023 14:54 Ответить
Канави та ще й на пляжах Євпаторії)) от же ж телепні. Крим то є природна пастка для окупантів. Три шляхи знищити і острів Крим отримає масу проблем.я там жив тому і знаю
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03.03.2023 14:55 Ответить
Якого х ти тут постиш дурню?
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03.03.2023 15:31 Ответить
ждут атаки аквамэна с моря?
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03.03.2023 14:58 Ответить
Намана. Пісочку підвезли. Тепер на пляжах Євпаторії окрім шприців, гандонів і недопалків, буде ще трохи пісочку
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03.03.2023 15:00 Ответить
...вшивий про баню! пох на війну, на людей, на все, голоане сезон!
Ці крисчани коли небудь нажеруться своїми сезонами? У більшості з крисчан сезон буде постійний на колимі після звільнення. Сезонщики мля.
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03.03.2023 15:02 Ответить
2023.
тіпа пляжний сезон. ))

оні думалі,шо едут на пляж,а оказалість в окопє... )))
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03.03.2023 15:04 Ответить
Это родная говень! А впереди еще камни с н**а -- вам же на них плевать было, но "что-то изменилось, что-то пошло не так".
Напрашивается сакраментальный вопрос про **@ло
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03.03.2023 15:14 Ответить
Это они экскурсионные туннели для туристов готовят со смотровыми окошками
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03.03.2023 15:47 Ответить
І нахіба нам обходити Крим з заходу,коли можна розхерачити всі склади,штаби і самі втечуть.
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03.03.2023 16:23 Ответить
Да ви гонєтє! Курортніку ***** ваші фанєрниє траншєі... Главноє, штоб па тєліку гаварілі, што всьо ідьот па плану!
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03.03.2023 16:35 Ответить
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03.03.2023 18:27 Ответить
кіздуйте в анапу)
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03.03.2023 19:28 Ответить
D-Day на подходе
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03.03.2023 22:01 Ответить
Ми повернемо Крим навіть туди не заходячи.
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03.03.2023 22:36 Ответить
Все вірно пані Іренка,-як віддали,так і заберем.Це буде,як перехідний вимпел...
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03.03.2023 23:52 Ответить
Самі віддадуть.
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04.03.2023 19:29 Ответить
да. Это называется минимизация убытка. Как говорил Остап Бендер, нужно отдать небольшую часть (кстати полученную нелегально), дабы не потерять все
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04.03.2023 20:20 Ответить
Прекрасне відео і чудова новина.
Як би ви знали, мрикці, як ми за вас раді !
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04.03.2023 07:13 Ответить
Дивуватись вже нема чому...от тільки дошки в "окопах" потрібно полакувати, довше прослужать...
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04.03.2023 07:33 Ответить
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04.03.2023 10:01 Ответить
 
 