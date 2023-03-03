Оккупанты обустраивают окопы укрепления на пляжах Евпатории: "О каком сезоне может идти речь?"
Вместо инфраструктуры для туристов на пляжах оккупированной Евпатории россияне обустраивают укрепление.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как в нескольких метрах от пляжа оккупанты роют окопы, укрепляют их досками и устанавливают гнезда для стрельбы из пулеметов.
Автор видео говорит за кадром, что россияне называли свои действия "реконструцией набережной". Но на самом деле речь идет совсем не о реконструкции.
Топ комментарии
+31 Олег Каз
показать весь комментарий03.03.2023 14:29 Ссылка
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+30 Старый зольдат
показать весь комментарий03.03.2023 14:35 Ссылка
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Ну и создать видимость угрозы "со всех сторон"
турки нападатимуть? пінгвіни?
Ці крисчани коли небудь нажеруться своїми сезонами? У більшості з крисчан сезон буде постійний на колимі після звільнення. Сезонщики мля.
тіпа пляжний сезон. ))
оні думалі,шо едут на пляж,а оказалість в окопє... )))
Напрашивается сакраментальный вопрос про **@ло
Як би ви знали, мрикці, як ми за вас раді !