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Новости Видео Война
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Обращение крымских партизан: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВИДЕО

Партизаны крымского военного движения "Атеш" записали видеообращение, в котором заявили о готовности поддержать ВСУ при освобождении Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, партизаны заявили, что уже сделали десятки схронов с оружием и взрывчаткой и подготовились к минированию железной дороги.

"Мы в Джанкое. Ждем ВСУ. Сделали десятки тайников с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железную дорогу. Как только ВСУ перейдут админграницу с Крымом, мы будем захватывать админздания и военные объекты. Бойцам "Русского добровольческого корпуса" привет", – говорит один из мужчин на видео.

Смотрите: В Украине вышел документальный фильм "Непокоренные. Украинские партизаны" о движении сопротивления. ВИДЕО

Крым (26419) партизаны (180)


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Топ комментарии
+40
це Україна,яка ще расєя???
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03.03.2023 12:53
+36
Хлопці,ризикуйте з зрозумом!
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03.03.2023 12:46
+33
Ждём обращения тамбовских, сибирских, краснодарских, чукотских, дальневосточных, калининградских, смоленских...партизан !
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03.03.2023 12:50
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О, ще одні... Чим більше, тим краще
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03.03.2023 12:44 Ответить
нормальные парни , группа маловата но это только начало , если минируют и могут подорвать железку , значит среди них есть спецы и возможность , сделать схроны при тотальном контроле паРаши это многого стоит , вполне возможно группа более 4-ых человек , а это значит что инфа от них идет достойная , ну и главное это списки тех , кто там ,, хозяйничал ,, и их ликвидация , БРАВО ПАРНИ , берегите себя ,
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03.03.2023 15:14 Ответить
Понеслась ....партизанщина по Рассее....
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03.03.2023 12:45 Ответить
це Україна,яка ще расєя???
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03.03.2023 12:53 Ответить
Хлопці,ризикуйте з зрозумом!
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03.03.2023 12:46 Ответить
Це ти лох, чмо кацапське. ПШНХЙ, Саид.
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03.03.2023 13:42 Ответить
"Саид, а ты почему здесь!?" (с)
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03.03.2023 13:43 Ответить
Да оно только зарегистрировалось что бы гадить.
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03.03.2023 13:57 Ответить
Ivan-said, tam uzhe nalivayut...begi, vanya !!!!! PNX !!!
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03.03.2023 14:25 Ответить
"лох", то Личность.

А ти, лишень, ванька! Як воно тобі?
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03.03.2023 17:20 Ответить
Відважні хлопці...
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03.03.2023 12:47 Ответить
Робіть мужики як сказали. Цей час не за горами. Багато кримчан вже до схочу наїлися сруцького мира.
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03.03.2023 12:47 Ответить
Кто эти люди и где наши деньги?
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03.03.2023 12:48 Ответить
Слава "Атеш"!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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03.03.2023 12:49 Ответить
Ждём обращения тамбовских, сибирских, краснодарских, чукотских, дальневосточных, калининградских, смоленских...партизан !
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03.03.2023 12:50 Ответить
Калининградских - в первую очередь!
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03.03.2023 16:52 Ответить
Ось і відповідь скептикам, які не розміють, як наші війська можуть ввійти до Криму з материкової України та тим, хто вважае, що в Криму сама вата
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03.03.2023 12:57 Ответить
А то путлер нападет?
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03.03.2023 13:00 Ответить
Ти заблукав, кацап?
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03.03.2023 13:01 Ответить
Отлично. Вот это славный кипиш. Отличная идея сняться в масках на фоне леса, сказать что ты там-то и там-то - и с попкорном наблюдать как будут суетиться рашистские тараканы ))))))
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03.03.2023 12:58 Ответить
трава зелена - Крим!
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03.03.2023 13:01 Ответить
Чому б і ні. Хай трясуться та знімають з фронту частини на підтримку орднунга. Тож і на Брянщині може будуть укріплювати військами свій кордон тим самим зменшувати кількість вояків на фронті.
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03.03.2023 13:07 Ответить
Не леса, а крымского пейзажа.
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03.03.2023 13:09 Ответить
ШТА!?
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03.03.2023 13:04 Ответить
ПШНХЙ, кацап.
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03.03.2023 13:05 Ответить
приклади лід до пукана
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03.03.2023 13:14 Ответить
Здохни, кацапе! Кабздон чекає.
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03.03.2023 13:21 Ответить
Так кацык или украинец, раз пишешь, что спектакль
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03.03.2023 13:04 Ответить
Це кончений кацик.
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03.03.2023 13:22 Ответить
***** у коня, кацапчик! Ничего, скоро будете бежать, аж пятки засверкают!
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03.03.2023 13:13 Ответить
Аристович уже в Крыму,Подоляк скоро тоже в Крым зайдет.Они умные в отличии от остальных.
Назови хоть одну причину,что бы поверить в это видео.
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03.03.2023 13:19 Ответить
ПШНХЙ
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03.03.2023 13:38 Ответить
Да ты шо? Арестович? Ну и хрен с ним!
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03.03.2023 13:50 Ответить
его аудитория,аудитория марафона ведется любую непроверенную фигню
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03.03.2023 13:52 Ответить
Зверніть увагу як кацапня на гілці палиться) Путін *****! Смерть Росії близько!
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03.03.2023 13:03 Ответить
А я вижу стадо дебилов,которые верят в каждое видео .
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03.03.2023 13:21 Ответить
Здохни, кацапська мерзота.
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03.03.2023 13:40 Ответить
Подтверждение действиями выглядит куда убедительней,чем это тупое видео
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03.03.2023 13:50 Ответить
Не надо быть таким пессимистом …, будем надеяться , что освобождение Крыма будет быстро и профессионально , благодаря слаженной работе партизан и наших воинов .
Верим в ЗСУ ! 🇺🇦❤️
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03.03.2023 17:23 Ответить
А я вижу дебила, который пытается все опровергнуть. Вот прям таки, спокойно не сидится, надо новости поискать и покоментить? Отдохни, товарищ лейтенант. Ну не позорься ж.
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03.03.2023 13:49 Ответить
Вообще-то значения не имеет, верят в это видео или нет и соответствует ли действительности то что эти парни говорят.
Тут важен психологический эффект.
Крымские колобаранты всё равно будут как-то реагировать, не понимая, правда это или просто постановочное видео. Будут нервничать, будут чувствовать себя неуверенно.
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03.03.2023 15:34 Ответить
а в видео с аэродрома в Саках ты тоже не верил? )
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03.03.2023 16:36 Ответить
ruski dabrabat ? ha ha ha ha Dumaiu tut bolshe patozha na ruskoie IPSO ! 🤔
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03.03.2023 13:03 Ответить
З Богом, хлопці
Бережіть себе.
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03.03.2023 13:11 Ответить
Долго вьІ ребята собирались
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03.03.2023 13:16 Ответить
А коли потяги орків будуть з рейок зходити? Пишуть у нас у Борисполі та на Волині болти мразота повідкручувала, а татарам що складно?
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03.03.2023 13:19 Ответить
Дуже хочеться вірити...
Але якось дивно звучить "будєм мініровать желєзку сзаді".
Не важко ж вирахувати, де це місце "в Джанкої"...
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03.03.2023 13:19 Ответить
злагоджено діють: Білорусь, Брянвина, Крим. На черзі спірні території Ічкерія, Кубань... ?
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03.03.2023 13:26 Ответить
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03.03.2023 13:37 Ответить
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03.03.2023 13:47 Ответить
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03.03.2023 13:59 Ответить
после "террористического" акта ху йло несколько часов не слезало из своего секретного чемодана в бункере. )
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03.03.2023 16:40 Ответить
Патриарх кырыло прилетает в Киев и передает конфиденциальное послание от Владимира Путина". А в это время Силы Востока (СВ) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого находятся под прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " просит в лице патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома(ОВС), что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН). Удачи , вам, друзья(УВД), в ваших светлых начинаниях.
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04.03.2023 01:05 Ответить
Може це також провокація фсб?
Ну давайте пі##раси, чому вас не чути?
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03.03.2023 13:44 Ответить
мож я і помиляюся...
але вже занадто бздить ментівським фолькльором.
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03.03.2023 14:11 Ответить
Зеля говорить не на часі. Треба план !
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03.03.2023 16:40 Ответить
 
 