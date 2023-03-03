Обращение крымских партизан: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВИДЕО

Партизаны крымского военного движения "Атеш" записали видеообращение, в котором заявили о готовности поддержать ВСУ при освобождении Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, партизаны заявили, что уже сделали десятки схронов с оружием и взрывчаткой и подготовились к минированию железной дороги.

"Мы в Джанкое. Ждем ВСУ. Сделали десятки тайников с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железную дорогу. Как только ВСУ перейдут админграницу с Крымом, мы будем захватывать админздания и военные объекты. Бойцам "Русского добровольческого корпуса" привет", – говорит один из мужчин на видео.

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