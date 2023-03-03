Обращение крымских партизан: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВИДЕО
Партизаны крымского военного движения "Атеш" записали видеообращение, в котором заявили о готовности поддержать ВСУ при освобождении Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, партизаны заявили, что уже сделали десятки схронов с оружием и взрывчаткой и подготовились к минированию железной дороги.
"Мы в Джанкое. Ждем ВСУ. Сделали десятки тайников с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железную дорогу. Как только ВСУ перейдут админграницу с Крымом, мы будем захватывать админздания и военные объекты. Бойцам "Русского добровольческого корпуса" привет", – говорит один из мужчин на видео.
Топ комментарии
+40 владимир Мозговой #511101
показать весь комментарий03.03.2023 12:53 Ссылка
+36 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий03.03.2023 12:46 Ссылка
+33 AbOriginal_UA
показать весь комментарий03.03.2023 12:50 Ссылка
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А ти, лишень, ванька! Як воно тобі?
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Назови хоть одну причину,что бы поверить в это видео.
Верим в ЗСУ ! 🇺🇦❤️
Тут важен психологический эффект.
Крымские колобаранты всё равно будут как-то реагировать, не понимая, правда это или просто постановочное видео. Будут нервничать, будут чувствовать себя неуверенно.
Бережіть себе.
Але якось дивно звучить "будєм мініровать желєзку сзаді".
Не важко ж вирахувати, де це місце "в Джанкої"...
Ну давайте пі##раси, чому вас не чути?
але вже занадто бздить ментівським фолькльором.