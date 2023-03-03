Звернення кримських партизанів: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВIДЕО

Партизани кримського військового руху "Атеш" записали відеозвернення, у якому заявили про готовність підтримати ЗСУ під час визволення Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, партизани заявили, що вже зробили десятки схронів зі зброєю і вибухівкою та підготувалися до мінування залізниці.

"Ми в Джанкої. Чекаємо ЗСУ. Зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами. Зараз будемо мінувати залізницю. Як тільки ЗСУ перейдуть адмінкордон з Кримом, ми будемо захоплювати адмінбудівлі та військові об'єкти. Бійцям "Русского добровольческого корпуса" привіт", – говорить один з чоловіків на відео.

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