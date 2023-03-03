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Новини Відео Війна
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Звернення кримських партизанів: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВIДЕО

Партизани кримського військового руху "Атеш" записали відеозвернення, у якому заявили про готовність підтримати ЗСУ під час визволення Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, партизани заявили, що вже зробили десятки схронів зі зброєю і вибухівкою та підготувалися до мінування залізниці.

"Ми в Джанкої. Чекаємо ЗСУ. Зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами. Зараз будемо мінувати залізницю. Як тільки ЗСУ перейдуть адмінкордон з Кримом, ми будемо захоплювати адмінбудівлі та військові об'єкти. Бійцям "Русского добровольческого корпуса" привіт", – говорить один з чоловіків на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Смерть кремлевскому тирану!": росіяни поширили відео з Брянської області про "початок визволення РФ". ВIДЕО

Автор: 

Крим (14183) партизани (193)


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Топ коментарі
+40
це Україна,яка ще расєя???
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03.03.2023 12:53
+36
Хлопці,ризикуйте з зрозумом!
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03.03.2023 12:46
+33
Ждём обращения тамбовских, сибирских, краснодарских, чукотских, дальневосточных, калининградских, смоленских...партизан !
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03.03.2023 12:50
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О, ще одні... Чим більше, тим краще
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03.03.2023 12:44 Відповісти
нормальные парни , группа маловата но это только начало , если минируют и могут подорвать железку , значит среди них есть спецы и возможность , сделать схроны при тотальном контроле паРаши это многого стоит , вполне возможно группа более 4-ых человек , а это значит что инфа от них идет достойная , ну и главное это списки тех , кто там ,, хозяйничал ,, и их ликвидация , БРАВО ПАРНИ , берегите себя ,
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03.03.2023 15:14 Відповісти
Понеслась ....партизанщина по Рассее....
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03.03.2023 12:45 Відповісти
це Україна,яка ще расєя???
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03.03.2023 12:53 Відповісти
Хлопці,ризикуйте з зрозумом!
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03.03.2023 12:46 Відповісти
Це ти лох, чмо кацапське. ПШНХЙ, Саид.
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03.03.2023 13:42 Відповісти
"Саид, а ты почему здесь!?" (с)
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03.03.2023 13:43 Відповісти
Да оно только зарегистрировалось что бы гадить.
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03.03.2023 13:57 Відповісти
Ivan-said, tam uzhe nalivayut...begi, vanya !!!!! PNX !!!
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03.03.2023 14:25 Відповісти
"лох", то Личность.

А ти, лишень, ванька! Як воно тобі?
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03.03.2023 17:20 Відповісти
Відважні хлопці...
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03.03.2023 12:47 Відповісти
Робіть мужики як сказали. Цей час не за горами. Багато кримчан вже до схочу наїлися сруцького мира.
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03.03.2023 12:47 Відповісти
Кто эти люди и где наши деньги?
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03.03.2023 12:48 Відповісти
Слава "Атеш"!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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03.03.2023 12:49 Відповісти
Ждём обращения тамбовских, сибирских, краснодарских, чукотских, дальневосточных, калининградских, смоленских...партизан !
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03.03.2023 12:50 Відповісти
Калининградских - в первую очередь!
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03.03.2023 16:52 Відповісти
Ось і відповідь скептикам, які не розміють, як наші війська можуть ввійти до Криму з материкової України та тим, хто вважае, що в Криму сама вата
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03.03.2023 12:57 Відповісти
А то путлер нападет?
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03.03.2023 13:00 Відповісти
Ти заблукав, кацап?
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03.03.2023 13:01 Відповісти
Отлично. Вот это славный кипиш. Отличная идея сняться в масках на фоне леса, сказать что ты там-то и там-то - и с попкорном наблюдать как будут суетиться рашистские тараканы ))))))
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03.03.2023 12:58 Відповісти
трава зелена - Крим!
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03.03.2023 13:01 Відповісти
Чому б і ні. Хай трясуться та знімають з фронту частини на підтримку орднунга. Тож і на Брянщині може будуть укріплювати військами свій кордон тим самим зменшувати кількість вояків на фронті.
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03.03.2023 13:07 Відповісти
Не леса, а крымского пейзажа.
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03.03.2023 13:09 Відповісти
ШТА!?
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03.03.2023 13:04 Відповісти
ПШНХЙ, кацап.
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03.03.2023 13:05 Відповісти
приклади лід до пукана
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03.03.2023 13:14 Відповісти
Здохни, кацапе! Кабздон чекає.
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03.03.2023 13:21 Відповісти
Так кацык или украинец, раз пишешь, что спектакль
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03.03.2023 13:04 Відповісти
Це кончений кацик.
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03.03.2023 13:22 Відповісти
***** у коня, кацапчик! Ничего, скоро будете бежать, аж пятки засверкают!
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03.03.2023 13:13 Відповісти
Аристович уже в Крыму,Подоляк скоро тоже в Крым зайдет.Они умные в отличии от остальных.
Назови хоть одну причину,что бы поверить в это видео.
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03.03.2023 13:19 Відповісти
ПШНХЙ
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03.03.2023 13:38 Відповісти
Да ты шо? Арестович? Ну и хрен с ним!
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03.03.2023 13:50 Відповісти
его аудитория,аудитория марафона ведется любую непроверенную фигню
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03.03.2023 13:52 Відповісти
Зверніть увагу як кацапня на гілці палиться) Путін *****! Смерть Росії близько!
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03.03.2023 13:03 Відповісти
А я вижу стадо дебилов,которые верят в каждое видео .
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03.03.2023 13:21 Відповісти
Здохни, кацапська мерзота.
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03.03.2023 13:40 Відповісти
Подтверждение действиями выглядит куда убедительней,чем это тупое видео
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03.03.2023 13:50 Відповісти
Не надо быть таким пессимистом …, будем надеяться , что освобождение Крыма будет быстро и профессионально , благодаря слаженной работе партизан и наших воинов .
Верим в ЗСУ ! 🇺🇦❤️
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03.03.2023 17:23 Відповісти
А я вижу дебила, который пытается все опровергнуть. Вот прям таки, спокойно не сидится, надо новости поискать и покоментить? Отдохни, товарищ лейтенант. Ну не позорься ж.
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03.03.2023 13:49 Відповісти
Вообще-то значения не имеет, верят в это видео или нет и соответствует ли действительности то что эти парни говорят.
Тут важен психологический эффект.
Крымские колобаранты всё равно будут как-то реагировать, не понимая, правда это или просто постановочное видео. Будут нервничать, будут чувствовать себя неуверенно.
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03.03.2023 15:34 Відповісти
а в видео с аэродрома в Саках ты тоже не верил? )
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03.03.2023 16:36 Відповісти
ruski dabrabat ? ha ha ha ha Dumaiu tut bolshe patozha na ruskoie IPSO ! 🤔
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03.03.2023 13:03 Відповісти
З Богом, хлопці
Бережіть себе.
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03.03.2023 13:11 Відповісти
Долго вьІ ребята собирались
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03.03.2023 13:16 Відповісти
А коли потяги орків будуть з рейок зходити? Пишуть у нас у Борисполі та на Волині болти мразота повідкручувала, а татарам що складно?
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03.03.2023 13:19 Відповісти
Дуже хочеться вірити...
Але якось дивно звучить "будєм мініровать желєзку сзаді".
Не важко ж вирахувати, де це місце "в Джанкої"...
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03.03.2023 13:19 Відповісти
злагоджено діють: Білорусь, Брянвина, Крим. На черзі спірні території Ічкерія, Кубань... ?
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03.03.2023 13:26 Відповісти
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03.03.2023 13:37 Відповісти
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03.03.2023 13:47 Відповісти
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03.03.2023 13:59 Відповісти
после "террористического" акта ху йло несколько часов не слезало из своего секретного чемодана в бункере. )
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03.03.2023 16:40 Відповісти
Патриарх кырыло прилетает в Киев и передает конфиденциальное послание от Владимира Путина". А в это время Силы Востока (СВ) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого находятся под прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " просит в лице патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома(ОВС), что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН). Удачи , вам, друзья(УВД), в ваших светлых начинаниях.
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04.03.2023 01:05 Відповісти
Може це також провокація фсб?
Ну давайте пі##раси, чому вас не чути?
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03.03.2023 13:44 Відповісти
мож я і помиляюся...
але вже занадто бздить ментівським фолькльором.
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03.03.2023 14:11 Відповісти
Зеля говорить не на часі. Треба план !
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03.03.2023 16:40 Відповісти
 
 