Звернення кримських партизанів: "Мы в Джанкое. Ждем ВСУ". ВIДЕО
Партизани кримського військового руху "Атеш" записали відеозвернення, у якому заявили про готовність підтримати ЗСУ під час визволення Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, партизани заявили, що вже зробили десятки схронів зі зброєю і вибухівкою та підготувалися до мінування залізниці.
"Ми в Джанкої. Чекаємо ЗСУ. Зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами. Зараз будемо мінувати залізницю. Як тільки ЗСУ перейдуть адмінкордон з Кримом, ми будемо захоплювати адмінбудівлі та військові об'єкти. Бійцям "Русского добровольческого корпуса" привіт", – говорить один з чоловіків на відео.
Топ коментарі
+40 владимир Мозговой #511101
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+36 Владислав Ткаченко #456666
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+33 AbOriginal_UA
показати весь коментар03.03.2023 12:50 Посилання
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А ти, лишень, ванька! Як воно тобі?
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Назови хоть одну причину,что бы поверить в это видео.
Верим в ЗСУ ! 🇺🇦❤️
Тут важен психологический эффект.
Крымские колобаранты всё равно будут как-то реагировать, не понимая, правда это или просто постановочное видео. Будут нервничать, будут чувствовать себя неуверенно.
Бережіть себе.
Але якось дивно звучить "будєм мініровать желєзку сзаді".
Не важко ж вирахувати, де це місце "в Джанкої"...
Ну давайте пі##раси, чому вас не чути?
але вже занадто бздить ментівським фолькльором.