Сотни российских учебников обнаружили в деоккупированном Волчанске Харьковской области. ФОТО
Полицейские изъяли около 600 российских учебников из помещения учебного заведения в городе Волчанск Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка", об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, литература была ввезена в город за время оккупации для дальнейшего образовательного процесса в лицее по стандартам РФ.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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+9 Олександр Карін
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До речі, в першу чергу вкотре завезли "історію рассеї та літературу", отже наші любителі відмінити вступні іспити з історії, та захисники пушкіних, дастаєвскіх і т.п. мали б робити висновки.
А в Химия - що нахімичили ???