Сотни российских учебников обнаружили в деоккупированном Волчанске Харьковской области. ФОТО

Полицейские изъяли около 600 российских учебников из помещения учебного заведения в городе Волчанск Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка", об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, литература была ввезена в город за время оккупации для дальнейшего образовательного процесса в лицее по стандартам РФ.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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