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Сотни российских учебников обнаружили в деоккупированном Волчанске Харьковской области. ФОТО

підручники

Полицейские изъяли около 600 российских учебников из помещения учебного заведения в городе Волчанск Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка", об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, литература была ввезена в город за время оккупации для дальнейшего образовательного процесса в лицее по стандартам РФ.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: На деоккупированной территории Купянщины обнаружена очередная партия российских учебников. ФОТО

Сотни российских учебников обнаружили в деоккупированном Волчанске Харьковской области 01
Сотни российских учебников обнаружили в деоккупированном Волчанске Харьковской области 02

Сотни российских учебников обнаружили в деоккупированном Волчанске Харьковской области 03

образование (2271) оккупация (10188) учебники (242) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
Але довбойоби й далі будуть нам розповідати, що "Історія України" - не такий вже й важливий предмет, а стосовно мови будуть відмахуватись зі словами: "Да какая разніца на каком язикє... Ґлавноє, штоби чєловєк бил хороший".
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03.03.2023 17:53
+8
Каждому пленному орку по книге. И не кормить, пока не съест вот это.
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03.03.2023 17:57
+8
Подібну макулатуру вже не перший місяць приймають на переробку для потреб ЗСУ. Отже, свинособаки непогано так задонатили.
До речі, в першу чергу вкотре завезли "історію рассеї та літературу", отже наші любителі відмінити вступні іспити з історії, та захисники пушкіних, дастаєвскіх і т.п. мали б робити висновки.
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03.03.2023 17:57
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Досить швидко виявили.
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03.03.2023 17:50 Ответить
Але довбойоби й далі будуть нам розповідати, що "Історія України" - не такий вже й важливий предмет, а стосовно мови будуть відмахуватись зі словами: "Да какая разніца на каком язикє... Ґлавноє, штоби чєловєк бил хороший".
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03.03.2023 17:53 Ответить
Каждому пленному орку по книге. И не кормить, пока не съест вот это.
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03.03.2023 17:57 Ответить
Подібну макулатуру вже не перший місяць приймають на переробку для потреб ЗСУ. Отже, свинособаки непогано так задонатили.
До речі, в першу чергу вкотре завезли "історію рассеї та літературу", отже наші любителі відмінити вступні іспити з історії, та захисники пушкіних, дастаєвскіх і т.п. мали б робити висновки.
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03.03.2023 17:57 Ответить
У нас в странах Балтии похожая проблема. История стала почти факультативом, хороших учителей истории мало. Отчасти из за стереотипов прошлого, но по моему многие из среднего поколения по историю думает как о к ноге привязанному булыжнику, который мешает крутить дела с кацапами. Что по моему крайне неправильно и опасно. Историю надо знать, а то недолго до ассимиляции в очередное имперское лайно под руководством всяких януковичей и лукашенко. По моему историю надо учить уже в начальной школе. Причём начинать с местной историей и потом уже смотреть мировую.
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03.03.2023 20:36 Ответить
******* в брянскую область
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03.03.2023 18:06 Ответить
І ще, досить часто доводиться їхати в потязі з харків'янами. Всі і діти - російською, як 40 років тому як вчився там, нічого не змінилось. І розказують що треба було домовлятися. Може я невезучий і мені такі трапляються а всі інші - патріоти які чомусь за ОПЗЖ і за Керноса голосували.
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03.03.2023 18:09 Ответить
Не сперечайтеся з ними, просто порадте взяти у руки прапорці кацапські і пройтись, ну... наприклад, у мене в Сумах. Гадаю, далеко вони не пройдуть. Нехай скавчать, більше їм нічого не залишиться....
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03.03.2023 18:19 Ответить
Так вони і їздять в Суми, а в п'ятницю в Харків. Що їм доказувати, вони себе ще в 2014 році показали.
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03.03.2023 18:33 Ответить
Перед прочитанням - спалити! Перед прочтением - сжечь!
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03.03.2023 18:16 Ответить
І в кожній книжці пика *уйла.
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03.03.2023 18:17 Ответить
Ну , з Историею России для 6-9 класів - зрозуміло
А в Химия - що нахімичили ???
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03.03.2023 19:08 Ответить
Пустить в переработку на туалетную бумагу.
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03.03.2023 22:40 Ответить
 
 