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Сотні російських підручників виявили у деокупованому Вовчанську на Харківщині. ФОТО

підручники

Поліцейські вилучили близько 600 російських підручників з приміщення закладу освіти у місті Вовчанськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думка", про це повідомляє відділ комунікації ГУНП України в Харківській області.

За даними поліції, література була ввезена до міста за час окупації для здійснення подальшого освітнього процесу у ліцеї за стандартами РФ.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Близько 300 російських підручників вилучено у сільському ліцеї на деокупованій Харківщині. ФОТО

Сотні російських підручників виявили у деокупованому Вовчанську на Харківщині 01
Сотні російських підручників виявили у деокупованому Вовчанську на Харківщині 02

Сотні російських підручників виявили у деокупованому Вовчанську на Харківщині 03

Автор: 

освіта (1311) окупація (6740) підручники (94) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
Але довбойоби й далі будуть нам розповідати, що "Історія України" - не такий вже й важливий предмет, а стосовно мови будуть відмахуватись зі словами: "Да какая разніца на каком язикє... Ґлавноє, штоби чєловєк бил хороший".
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03.03.2023 17:53
+8
Каждому пленному орку по книге. И не кормить, пока не съест вот это.
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03.03.2023 17:57
+8
Подібну макулатуру вже не перший місяць приймають на переробку для потреб ЗСУ. Отже, свинособаки непогано так задонатили.
До речі, в першу чергу вкотре завезли "історію рассеї та літературу", отже наші любителі відмінити вступні іспити з історії, та захисники пушкіних, дастаєвскіх і т.п. мали б робити висновки.
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03.03.2023 17:57
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Досить швидко виявили.
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03.03.2023 17:50 Відповісти
Але довбойоби й далі будуть нам розповідати, що "Історія України" - не такий вже й важливий предмет, а стосовно мови будуть відмахуватись зі словами: "Да какая разніца на каком язикє... Ґлавноє, штоби чєловєк бил хороший".
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03.03.2023 17:53 Відповісти
Каждому пленному орку по книге. И не кормить, пока не съест вот это.
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03.03.2023 17:57 Відповісти
Подібну макулатуру вже не перший місяць приймають на переробку для потреб ЗСУ. Отже, свинособаки непогано так задонатили.
До речі, в першу чергу вкотре завезли "історію рассеї та літературу", отже наші любителі відмінити вступні іспити з історії, та захисники пушкіних, дастаєвскіх і т.п. мали б робити висновки.
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03.03.2023 17:57 Відповісти
У нас в странах Балтии похожая проблема. История стала почти факультативом, хороших учителей истории мало. Отчасти из за стереотипов прошлого, но по моему многие из среднего поколения по историю думает как о к ноге привязанному булыжнику, который мешает крутить дела с кацапами. Что по моему крайне неправильно и опасно. Историю надо знать, а то недолго до ассимиляции в очередное имперское лайно под руководством всяких януковичей и лукашенко. По моему историю надо учить уже в начальной школе. Причём начинать с местной историей и потом уже смотреть мировую.
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03.03.2023 20:36 Відповісти
******* в брянскую область
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03.03.2023 18:06 Відповісти
І ще, досить часто доводиться їхати в потязі з харків'янами. Всі і діти - російською, як 40 років тому як вчився там, нічого не змінилось. І розказують що треба було домовлятися. Може я невезучий і мені такі трапляються а всі інші - патріоти які чомусь за ОПЗЖ і за Керноса голосували.
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03.03.2023 18:09 Відповісти
Не сперечайтеся з ними, просто порадте взяти у руки прапорці кацапські і пройтись, ну... наприклад, у мене в Сумах. Гадаю, далеко вони не пройдуть. Нехай скавчать, більше їм нічого не залишиться....
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03.03.2023 18:19 Відповісти
Так вони і їздять в Суми, а в п'ятницю в Харків. Що їм доказувати, вони себе ще в 2014 році показали.
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03.03.2023 18:33 Відповісти
Перед прочитанням - спалити! Перед прочтением - сжечь!
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03.03.2023 18:16 Відповісти
І в кожній книжці пика *уйла.
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03.03.2023 18:17 Відповісти
Ну , з Историею России для 6-9 класів - зрозуміло
А в Химия - що нахімичили ???
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03.03.2023 19:08 Відповісти
Пустить в переработку на туалетную бумагу.
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03.03.2023 22:40 Відповісти
 
 