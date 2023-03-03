Сотні російських підручників виявили у деокупованому Вовчанську на Харківщині. ФОТО
Поліцейські вилучили близько 600 російських підручників з приміщення закладу освіти у місті Вовчанськ Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думка", про це повідомляє відділ комунікації ГУНП України в Харківській області.
За даними поліції, література була ввезена до міста за час окупації для здійснення подальшого освітнього процесу у ліцеї за стандартами РФ.
Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+9 Олександр Карін
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+8 jklpqrs
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+8 Sergiy Vitalyovich
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До речі, в першу чергу вкотре завезли "історію рассеї та літературу", отже наші любителі відмінити вступні іспити з історії, та захисники пушкіних, дастаєвскіх і т.п. мали б робити висновки.
А в Химия - що нахімичили ???