Сотні російських підручників виявили у деокупованому Вовчанську на Харківщині. ФОТО

Поліцейські вилучили близько 600 російських підручників з приміщення закладу освіти у місті Вовчанськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думка", про це повідомляє відділ комунікації ГУНП України в Харківській області.

За даними поліції, література була ввезена до міста за час окупації для здійснення подальшого освітнього процесу у ліцеї за стандартами РФ.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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