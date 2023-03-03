Во время воздушной тревоги под Краматорском раздались взрывы

Вечером 3 марта жители Краматорского района Донецкой области услышали несколько взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, жители Краматорска и близлежащих населенных пунктов услышали три взрыва.

В Донецкой области сейчас объявлена воздушная тревога, поэтому всем жителям необходимо пройти в укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что в ряде областей Украины 3 марта вечером была объявлена воздушная тревога.

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