Під час повітряної тривоги під Краматорськом пролунали вибухи
Ввечері 3 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, мешканці Краматорська та прилеглих населених пунктів почули три вибухи.
У Донецькій області зараз оголошено повітряну тривогу, тому всім мешканцям необхідно пройти в укриття.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у низці областей України 3 березня ввечері оголосили повітряну тривогу.
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