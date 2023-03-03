Під час повітряної тривоги під Краматорськом пролунали вибухи

Ввечері 3 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мешканці Краматорська та прилеглих населених пунктів почули три вибухи.

У Донецькій області зараз оголошено повітряну тривогу, тому всім мешканцям необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у низці областей України 3 березня ввечері оголосили повітряну тривогу.

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